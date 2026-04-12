روري ماكلروي يفوز ببطولة الماسترز، ويصبح أول بطل يتكرر منذ تايجر وودز في عام 2002

صنع روري ماكلروي نوعًا مختلفًا من التاريخ بفوزه بالماسترز هذا العام.

في العام الماضي، أكمل الأيرلندي الشمالي مسيرته في البطولات الأربع الكبرى. نجح هذا العام في إيقاف دفعة متأخرة من سكوتي شيفلر وتجنب كارثة عندما كان عمره 18 عامًا ليصبح أول بطل يتكرر في بطولة الماسترز منذ تايجر وودز في عام 2002 بفوزه بضربة واحدة، تحت 12 عامًا في أوغوستا يوم الأحد.

ماكلروي، الذي أنهى السباق بفارق أقل من المعدل، ينضم إلى وودز وجاك نيكلوس ونيك فالدو باعتبارهم الرجال الوحيدين الذين فازوا بالسترات الخضراء المتتالية. لم يفز أحد بثلاثة على التوالي.

ماكلروي، الذي دخل يوم الأحد متعادلًا مع كام يونج على قمة قائمة المتصدرين، أطلق النار على أقل من يوم الأحد، وأوقف 4 أقل من يوم من شيفلر و6 أقل من يوم الأحد من تيريل هاتون لضمان الفوز.