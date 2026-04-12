روري ماكلروي يفوز ببطولة الماسترز، ويصبح أول بطل يتكرر منذ تايجر وودز في عام 2002

رياضة
صنع روري ماكلروي نوعًا مختلفًا من التاريخ بفوزه بالماسترز هذا العام.

في العام الماضي، أكمل الأيرلندي الشمالي مسيرته في البطولات الأربع الكبرى. نجح هذا العام في إيقاف دفعة متأخرة من سكوتي شيفلر وتجنب كارثة عندما كان عمره 18 عامًا ليصبح أول بطل يتكرر في بطولة الماسترز منذ تايجر وودز في عام 2002 بفوزه بضربة واحدة، تحت 12 عامًا في أوغوستا يوم الأحد.

ماكلروي، الذي أنهى السباق بفارق أقل من المعدل، ينضم إلى وودز وجاك نيكلوس ونيك فالدو باعتبارهم الرجال الوحيدين الذين فازوا بالسترات الخضراء المتتالية. لم يفز أحد بثلاثة على التوالي.

ماكلروي، الذي دخل يوم الأحد متعادلًا مع كام يونج على قمة قائمة المتصدرين، أطلق النار على أقل من يوم الأحد، وأوقف 4 أقل من يوم من شيفلر و6 أقل من يوم الأحد من تيريل هاتون لضمان الفوز.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية