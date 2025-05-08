روري ماكلروي ينتقل إلى المملكة المتحدة مع زوجة وابنة بعد فتحنا

الحلم الإنجليزي لزوجة روري ماكلروي ستصبح قريبًا حقيقة واقعة.

ذكرت تلغراف سبورت يوم الأربعاء أن الأيرلندي الشمالي وعائلته سينتقلون إلى المملكة المتحدة بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في يونيو 2025 في يونيو ، بعد الانتهاء من منزل وينتورث.

تحدث McIlroy ، الذي أطلق على ساوث فلوريدا للمنزل في السنوات الأخيرة ، هذا الأسبوع قبل بطولة ترويست حول كيفية قيامه ، زوجة إيريكا ستول وابنتها بوبي ، 4 ، بتسجيل الدخول بعد انتصاره في ماجستير عام 2025 الشهر الماضي.

وقال ماكلروي من نادي فيلادلفيا للكريكيت ، الذي يستضيف حدث PGA Tour: “مباشرة بعد أوغوستا ، سافرنا لرؤية المنزل بينما كان يمر باللمسات النهائية”.

“كان من الممتع أن نرى ويمكن أن نبقى فيه ، لكننا أردنا الوصول إلى هوليوود (مسقط رأس McIlroy).”

يعتزم McIlroy ، 36 عامًا ، الاحتفاظ بالممتلكات في ولاية صن شاين ، وبينما يتنافس ، سيكون “قاعدةهم” ، وفقًا للمنفذ.

كانت أوروبا في ذهن العائلة لبعض الوقت.

عندما انخفض الموسم الثالث من “Netflix Docuseries” على قدم وساق في وقت سابق من هذا العام ، تحدث McIlroy عن توق ستول لإنجلترا في محادثة مع بطل الولايات المتحدة السابق مارتن كايمر.

أشار كايمر إلى أنه واجه ستول في ستاربكس وأخبره مواطن نيويورك في ولاية نيويورك بأنه “لا أحب الشمس حقًا”.

وقال “إذا كان الأمر متروكًا لها ، فلن تنتقل إلى إنجلترا على الفور ، لكنها بالتأكيد تريد قضاء المزيد من الوقت هناك”.

لقد مر عام على McIlroy و Stoll ، اللذين توافقيا في الصيف الماضي بعد أن تقدم بطل الكبرى بخمس مرات للطلاق في مايو 2024.

كان ستول وببي في أوغوستا الوطني الشهر الماضي للاحتفال بماكيلروي حيث أنهى مسيرته في بطولة جراند سلام بفوزه على جاستن روز ليفوز بأول درجة الماجستير على الإطلاق.

وقال ماكلروي عن السترة الخضراء بعد جولة نهائية في الجولة النهائية التي رآه يغيب عن البطولة التي كانت ستضع البطولة في اللوائح: “كانت هناك نقاط في حياتي المهنية حيث لم أكن أعرف ما إذا كان لدي هذا الملابس اللطيفة على كتفي”.

“من المؤكد أنني لم أجعل الأمر سهلاً. كنت متوترة. لقد كانت واحدة من أصعب الأيام التي واجهتها على الإطلاق في ملعب الجولف.”

ذهب McIlroy 11 عامًا دون فوزه قبل فوزه في الماجستير في أبريل.

سوف يتنافس على التخصص السادس الأسبوع المقبل في بطولة PGA ، تليها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في يونيو.

تزوجت McIlroy و Stoll منذ عام 2017.