روكي ساساكي وفريدي فريمان يدفعان دودجرز إلى ما بعد الملائكة

لم يكن ذلك مجرد صدفة.

تمامًا كما فعل في بدايته الأخيرة، وصل روكي ساساكي إلى سرعة 100 ميل في الساعة مرة أخرى ليلة الجمعة.

على مدار سبع جولات خالية من الأهداف في فوز فريق دودجرز 1-0 على الملائكة في ملعب يونيكلو، بلغ متوسط ​​سرعة ساساكي 98.3 ميلاً في الساعة باستخدام الكرة السريعة.

كان ساساكي قادرًا على الاحتفاظ بكل ما اكتشفه في بدايته السابقة عندما بلغ متوسطه 98.5 ميلاً في الساعة مع درجة توقيعه.

فكر في إعادة اكتشاف الكرة السريعة.

أدى أداء ساساكي المكون من 10 ضربات إلى تمكين فريق دودجرز من تحقيق النصر في جولة خارج المنزل بواسطة فريدي فريمان.

كان هوميروس فريمان هو الضربة الثالثة لفريق دودجرز في الليل.

ساساكي يتجه في اتجاه واعد. إنه 2-0 مع 1.50 متوسط ​​​​التشغيل المكتسب خلال بداياته الأربع الأخيرة.

بدأ صعوده بالفوز على الملائكة في أنهايم حيث اقتصر على الملائكة بالركض على مدى سبع أدوار في 17 مايو.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي رمي بها الكرة حينها وكيف رميها ليلة الجمعة كانت مختلفة تمامًا. في هذا الانتصار على ملعب أنجيل، بلغ متوسط ​​سرعة الكرة السريعة لساساكي 96.6 ميلاً في الساعة فقط.

ماذا يعني

الفريقان الأقرب إلى دودجرز في الدوري الوطني الغربي خسرا. صاحب المركز الثاني Diamondbacks، الذي يتخلف الآن عن لوس أنجلوس بـ 7 مباريات ¹/₂، حيث خسر قرارًا بنتيجة 14-1 أمام فريق Washington Nationals بينما خسر صاحب المركز الثالث سان دييغو بادريس (ثماني مباريات من المركز الأول) 5-0 أمام ميتس.

من هو المثير

دخل فريق Dodgers اللعبة في المرتبة الثانية في البطولات الكبرى في الركض الدفاعي الذي تم إنقاذه، وفقًا لـ FanGraphs، وقام لاعبوهم ببعض المسرحيات الرائعة خلف ساساكي.

أكثر ما لا يُنسى هو واحد من لاعب القاعدة الثاني ميغيل روخاس، الذي التقط كرة انحرفت عن قفاز الرامي بيده العارية وقام برميها عبر جسده في الشوط الثالث.

انتهى الشوط بلعب آخر جدير بالتسليط الضوء حيث قام اللاعب القصير Mookie Betts بقلب الكرة من قفازه إلى Rojas في المركز الثاني ليخرج بقوة.

من ليس كذلك

تمامًا كما بدأ Shohei Ohtani يبدو كما لو كان قادرًا على تحقيق لقب الضرب، فقد ذهب إلى 0 مقابل 4 بضربتين ليقطع سلسلة ضربات متتالية من سبع مباريات. كما فشل في الوصول إلى القاعدة للمرة الأولى منذ 11 مايو.

التالي

ستستمر سلسلة مباريات فريق دودجرز الثلاث ضد الملائكة يوم السبت حيث سيواجه يوشينوبو ياماموتو (5-4، 2.86) لاعب الملائكة الأيمن جاك كوتشانوفيتش (2-4، 5.23).