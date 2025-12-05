ريتشارد شيرمان ينزع أحشاء جورج بيكنز “غير المهتم” بسبب جهود “TNF”.

هذا النوع من الألعاب هو الذي تتذكره المكاتب الأمامية عندما يأتي وقت التفاوض.

تلقى نجم Polarizing Cowboys والوكيل الحر المعلق جورج بيكينز رد فعل عنيفًا واسع النطاق بسبب أدائه المخيب في خسارة Cowboys التي من المحتمل أن تحدد الموسم أمام الأسود يوم الخميس، حيث ادعى النجم السابق ريتشارد شيرمان أنه بدا “غير مهتم”.

كان لدى بيكنز خمسة مسكات فقط لمسافة 37 ياردة على الرغم من خروج زميله في دالاس على نطاق واسع CeeDee Lamb من ارتجاج في المخ.

“القصة الكبيرة هنا هي جورج بيكينز،” قال شيرمان في برنامج ما بعد المباراة على أمازون برايم بعد فوز ديترويت على أرضه بنتيجة 44-30.

“بدا جورج بيكينز، طوال المباراة، وخاصة في وقت متأخر من المباراة، غير مهتم. غير مهتم بلعب كرة القدم. وهذا ما لا يمكنك الحصول عليه. إذا كنت ستصبح نجمًا، إذا كنت تريد أن تكون أفضل متلقي في الدوري الوطني لكرة القدم، فلا يمكنك أبدًا فك الارتباط. لا يهم إذا كانت اللعبة تسير في طريقك أو لا تسير في طريقك، فلا يمكنك أن تختفي في هذه المباريات وإلا فلن يكون لك تأثير.”

يتمتع بيكنز بأفضل موسم مهني في عامه الأول في دالاس بعد ثلاث سنوات في بيتسبرغ، حيث سجل بالفعل أعلى مستوياته المهنية في حفلات الاستقبال (78)، والأهداف (114)، واستلام الياردات (1179) والهبوط (ثمانية).

لقد لعب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بشكل جيد لدرجة أن مصدرًا أخبر ESPN مؤخرًا أن فريق Cowboys سيحتفظ ببيكنز. هذا حتى مع التزام الفريق بالفعل بمبلغ 34 مليون دولار في الموسم الواحد لتمكين Lamb and Pickens من تسويق نفسه باعتباره المتلقي رقم 1 الذي قد تصل قيمته إلى 30 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد.

ومع ذلك، تبحث الفرق دائمًا عن أسباب لدفع أجور أقل مما يريدون للاعبين، كما أن سنوات بيكينز التي قضاها في بيتسبرغ تعمل ضده عندما وصف المدرب مايك توملين عدم نضجه.

في حين أنه من العدل اعتبار يوم الخميس بمثابة مباراة سيئة، إلا أن فيلم بيكينز الذي كان في الأساس فوزًا لا بد منه لفريق كاوبويز (6-6-1) يبرز لجميع الأسباب الخاطئة.

تم تكليف بيكنز بحمل العبء بعد خروج لامب في وقت مبكر من الربع الثالث، وبدلاً من ذلك لم يكن له تأثير يذكر على اللعبة.

تم بث تعليقات شيرمان بعد اللعبة بينما عرضت أمازون مقاطع لبيكنز وهو يفشل في أداء المسرحيات، بما في ذلك طريق واحد وصفه شيرمان بأنه “مبحر” أدى إلى عدم اكتمال اللعبة.

أظهر التجميع مسرحيات أخرى حيث لا يبدو أن بيكينز يبذل قصارى جهده، بما في ذلك تمريرة واحدة عندما انحرفت الكرة عن يديه لاعتراضها مع تأخر دالاس، 20-9، في الربع الثالث.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

قال شيرمان: “أنت الرجل، CeeDee Lamb ليس في هذه اللعبة، لقد خرج، ويتم اعتراضك في طرقك المائلة، ولا يمكنك أن تكون الرجل وأنت نصف مؤخرته. أنا آسف، هذا غير مقبول وإذا كنت تنظر إليه وتتطلع إلى أن تدفع له أموالًا كبيرة، 40 مليون دولار، عليك أن تنظر إلى هذا الشريط وتقول، “مرحبًا، هذا رجل يمكننا الوثوق به للدفع 40 مليون دولار بغض النظر عن الظروف؟ لا أعرف.”

مدرب رعاة البقر بريان شوتينهايمر لم يتفق مع سؤال يعتقد أن بيكنز لم يُظهر نفس الطاقة كالمعتاد.

احتل بيكنز المركز الرابع في الحصول على ياردات بين لاعبي دالاس المهرة يوم الخميس، متخلفًا عن لامب (121)، واختيار الجولة السادسة لعام 2024 رايان فلورنوي (115) ونهاية ضيقة جيك فيرجسون (58).

قال شوتنهايمر عن طاقة بيكنز: “لا، لا أعتقد ذلك، سألقي نظرة على الأمر”.

“لقد تم مضاعفته، في اللحظة التي خرج فيها CeeDee قرروا فقط لعب كل شيء ثنائي هناك ومحاولة مضاعفته وأخذه بعيدًا.”

من المحتمل أن تتاح لبيكنز فرصة للانتعاش في الأسبوع 15 ضد الفايكنج، خاصة إذا كان لامب غير قادر على مسح بروتوكول الارتجاج.

تعتبر كل مباراة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتلقي الذي يحاول كسب يوم الدفع الخاص به، خاصة عندما تكون هناك بعض العلامات الحمراء التي قد تكون لدى الفرق من السنوات السابقة.

غرد عضو ESPN السابق تري وينجو: “لقد رأينا بيكينز الليلة … كان هذا بالضبط هو السبب وراء قرار بيتسبرغ بالمضي قدمًا.”