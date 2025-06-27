ريد بولز في محادثات لجلب الدولي الألماني تيمو فيرنر

تجري فريق Red Bulls محادثات لإحضار تيمو فيرنر الدولي الألماني إلى نيويورك من RB Leipzig ، وفقًا لتقارير متعددة.

لم يتم التوصل إلى صفقة بين الجانبين ، ولكن يبدو أن هناك تفاؤلاً بأن اتفاقًا سيجتمع معًا لجلب Werner إلى MLS.

كان الجناح الألماني على رادار ريد بولز لبعض الوقت ، وحتى كان لديه خيار الانضمام إلى الفريق في الصيف الماضي ، حسبما ذكرت The Athletic.

ذكرت The Outlet محادثات لجلب فيرنر لبعض الوقت ، وسيعيد ذلك الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا مع زميل فريق لايبزيغ السابق إميل فورسبيرج ، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة العام الماضي للانضمام إلى ريد بولز.

أمضى فيرنر الـ 18 شهرًا الماضية على سبيل الإعارة مع توتنهام هوتسبور ، حيث رأى دوره ينخفض ​​بمرور الوقت. ساعد لايبزيغ على الفوز بـ DFB-Pokal في عام 2023 ، بمناسبة الكأس الأولى التي فاز بها النادي في تاريخها.

انضم لأول مرة إلى لايبزيغ في عام 2016 في انتقال من شتوتغارت وحصل على تسجيل 78 هدفًا في 127 مباراة في الدوري الألماني ، مما أدى في النهاية إلى قفزة إلى فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020. وكان فيرنر جزءًا من الفريق الذي فاز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

عاد إلى لايبزيغ في عام 2022 وانتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة في بداية العام التقويمي لعام 2024.

في حين أن فيرنر شهد القليل من السقوط من النعمة ، إلا أنه سيكون إضافة كبيرة لفريق ريد بولز الذي يحتل المركز السابع في المؤتمر الشرقي وشهد العديد من اللاعبين يتركون مباراتهم الأخيرة بسبب الإصابات.

يمكن أن يكون قطعة صلبة في المقدمة مع فورسبيرج والنجم لويس مورغان ، الذي عانى من إصابة في تعادل ريد بولز مع تورونتو ليلة الأربعاء.

ينطلق فريق Red Bulls إلى كأس MLS ، الذي انتهى بخسارة لوس أنجلوس جالاكسي ، وموسمًا نشطًا شهدهم يجلبون إريك مكسيم تشوبو ، الذي كان أحد أفضل الهدافين في الدوري.

فيرنر ليس اللاعب الوحيد الذي يجري محادثات معه.

أجرى الفريق محادثات متقدمة مع لاعب خط الوسط السويدي غوستاف بيرغرين ، حسبما ذكرت شركة Amnewyork في وقت سابق من هذا الأسبوع.