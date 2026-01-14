ريد سوكس يوقع مع الحارس سواريز بعقد بقيمة 130 مليون دولار

رياضة
ريد سوكس يوقع مع الحارس سواريز بعقد بقيمة 130 مليون دولار

حقق فريق Red Sox أول نجاح كبير له بعد رحيل Alex Bregman.

وافق فريق بوسطن على عقد مدته خمس سنوات بقيمة 130 مليون دولار مع لاعب فريق كل النجوم الأيسر، رينجر سواريز، حسبما أفاد جون هيمان مراسل صحيفة The Post لأول مرة.

وأضاف هيمان أن العقد لا يتضمن أي تأجيلات.

سواريز، 30 عاما، ذهب 12-8 مع 3.20 إيرا على مدى 26 بداية لفيلادلفيا الموسم الماضي.

لقد قام بأول مسيرته المهنية مع فريق كل النجوم في عام 2024، عندما سجل رقمًا قياسيًا متطابقًا 12-8 مع 3.46 عصرًا.

يعزز سواريز تناوب بوسطن خلف الآس غاريت كروشيه، صاحب اليد اليمنى برايان بيلو وزملائه المكتسبين خارج الموسم سوني جراي ويوهان أوفييدو.

لم يكن من المتوقع أن يعيد فريق فيليز التوقيع مع سواريز على الرغم من دخوله عام 2026 بدون النجم القاذف زاك ويلر.

هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى لمزيد من المعلومات.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية