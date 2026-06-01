ريكاردو بيبي ومات تيرنر يجبران ماوريسيو بوتشيتينو على إعادة التفكير في تشكيلة الفريق مع USMNT

تشارلوت، كارولاينا الشمالية – لقد تم التعامل معه كأمر مسلم به، على الأقل من الخارج، أن فولارين بالوغون سيبدأ كمهاجم لفريق USMNT في كأس العالم.

وبالمثل، بدا من الآمن افتراض أن مات فريز سيسجل في المرمى عندما يلعب الأمريكيون ضد باراجواي في 12 يونيو/حزيران.

ربما ينبغي علينا جميعا أن نتوقف عن الافتراض.

ليس لأن ريكاردو بيبي بدأ في مركز المهاجم، ومات تورنر في حراسة المرمى، خلال الفوز 3-2 على السنغال يوم الأحد. إذا كان هناك شيء واحد مؤكد اعتبارًا من يوم الأحد، فهو أن تشكيلة ماوريسيو بوتشيتينو التي لعبها هنا في شارلوت لن تكون هي التشكيلة الـ11 التي سيطرحها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.