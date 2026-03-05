ريكسهام ليفربول في ملعب يانكي 2026: مكان شراء التذاكر

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



لن يكون فريق يانكيز هو الفريق الوحيد رفيع المستوى الذي يلعب في برونكس هذا العام.

بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من انتهاء نهائيات كأس العالم 2026، سيواجه فريق ريكسهام كيفر مور فريق ليفربول بقيادة دومينيك زوبوسزلاي في مباراة تحضيرية للموسم الجديد على ملعب يانكي يوم الأربعاء 29 يوليو.

إذا كنت ترغب في أن تكون هناك، التذاكر متاحة اعتبارا من اليوم.

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده للمقاعد هو 290 دولارًا بما في ذلك الرسوم على StubHub.

تبدأ المقاعد ذات المستوى 100 (التي قد تكون قريبة من مالكي Wrexham المشاركين Ryan Reynolds و Rob McElhenney) بسعر 654 دولارًا بما في ذلك الرسوم.

وقال مدير ريكسهام فيل باركينسون في بيان: “نحن جميعًا نتطلع إلى العودة إلى الولايات المتحدة كجزء من استعداداتنا قبل الموسم”.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها ريكسهام وليفربول منذ مباراة ودية عام 2007 في مضمار سباق ريكسهام في يوليو 2007.

وفاز ليفربول في تلك المباراة بنتيجة 3-2.

اعتبارًا من الآن، يحتل ريكسهام المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم و”يتنافسون على مكان في الملحق في سعيهم لتحقيق الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز” وفقًا لصحيفة ذا أثليتيك.

تعد مواجهتهم في استاد يانكي جزءًا من سلسلة بين ليدز يونايتد وسندرلاند والتي تتضمن مباريات مقررة في الملاعب والملاعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية هذا الصيف بما في ذلك توقف ريكسهام في تشيستر، وسوبارو بارك في بنسلفانيا المعروف أيضًا باسم منزل المالك المشارك للفريق ونجم “الجو مشمس دائمًا في فيلادلفيا” ماكيلهيني.

أيضًا، يجب على مثيري الشغب في نيويورك ونيوجيرسي ملاحظة أن نادي ليدز لكرة القدم سيواجه سندرلاند في هاريسون، ملعب نيوجيرسي الرياضي المصور يوم الخميس 30 يوليو.

قبل هذه المجموعة من مسابقات Premiere League، تم تحديد عدد من مباريات كأس العالم عالية المخاطر في ملعب MetLife المجاور لمدينة نيويورك.

تشمل المباريات البارزة البرازيل ضد المغرب (13 يونيو)، وفرنسا ضد السنغال (16 يونيو)، وبنما ضد إنجلترا (27 يونيو).

ثم، يوم الأحد 19 يوليو، سيستضيف ملعب ميتلايف المباراة النهائية. تبدأ أسعار تذاكر Vivid Seats من 5,469 دولارًا أمريكيًا شاملة الرسوم.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن مباراة ريكسهام ضد ليفربول على ملعب يانكي أدناه.

أسعار تذاكر ملعب ريكسهام ضد ليفربول يانكي

يمكن العثور هنا على تفاصيل كاملة لأفضل أسعار التذاكر لمباراة ريكسهام وليفربول على ملعب يانكي حسب القسم:

أقسام ملعب يانكي أسعار ستوب هاب

تبدأ في 400 مستوى 290 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 300 مستوى 358 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 200 مستوى 414 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 100 مستوى 654 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم)

تذاكر الدوري الأمريكي الممتاز 2026

بالإضافة إلى المباراة التي ستقام على ملعب يانكي، إليك جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي يمكنك مشاهدتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف:

مباريات كأس العالم على ملعب ميتلايف

كما ذكرنا سابقًا، من المقرر أن تقام عدد من مباريات كأس العالم في إيست روثرفورد، ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. إذا كنت ترغب في الحضور، فإليك من يلعب، وفي أي يوم يجتمعون فيه، وأوقات البدء، وروابط شراء التذاكر.

