ريكس رايان يجري مقابلة لافتتاح مدرب جيتس الرئيسي

يحصل ريكس رايان على فرصته لبيع الطائرات في لقاء لم الشمل يوم الثلاثاء.

ستقوم الطائرات بإجراء مقابلة مع مدربهم السابق لوظيفته القديمة في فلوريدا في ذلك اليوم، وفقًا للمصادر.

وقاد رايان (62 عاما) فريق جيتس في الفترة من 2009 إلى 2014.

ذهب 46-50 مع الفريق في الموسم العادي و4-2 في فترة ما بعد الموسم، مما قاد جيتس إلى بطولة الاتحاد الآسيوي في مواسم متتالية في عامي 2009 و2010. تلك هي آخر مباريات الفريق في التصفيات.

درب رايان عامين إضافيين لفريق بيلز، حيث ذهب 15-16 وتم طرده قبل المباراة الأخيرة في موسمه الثاني.

يعمل رايان حاليًا كمحلل في ESPN ولم يخجل من رغبته في العودة إلى وظيفته القديمة.

قال رايان عن إنقاذ الطائرات في برنامج “Pardon My Take” في نوفمبر: “أود ذلك، ليس هناك شك في ذلك”. “لقد أخبرت الجميع أنني بالتأكيد سأكون مهتمًا بهذه الوظيفة، على الرغم من أنني أملك عملاً رائعًا.

“أعتقد أن لدي بعض الأعمال غير المكتملة، خاصة مع هذا الامتياز. هذا الامتياز بالتحديد، كما تعلمون، كان والدي (بادي رايان) هناك إلى الأبد، وفاز بلقب Super Bowl، وهو قريب جدًا مني. سأعود إليها إذا اعتقدت أنني أستطيع أن أحدث فرقًا وأعتقد أنه يمكنني إحداث فرق كبير مع هذا الفريق.

يساعد مايك تانينباوم، المدير العام لشركة Jets الذي عين رايان، فريق Jets في إجراء بحثهم عن مدرب رئيسي جديد ومدير عام جديد. يعمل تانينباوم مع رايان في ESPN الآن.

يظل وودي جونسون، مالك الطائرات، مغرمًا بريان، الذي أبهر السلسلة بحديثه الجريء وأسلوبه الترفيهي.

حقق رايان نجاحًا كبيرًا في أول عامين له، حيث قاد الفريق إلى الرقم القياسي 20-12 وجولتي التصفيات. لكن الأمور تراجعت وذهب رايان 8-8، 6-10، 8-8 ثم 4-12 في مواسمه الأربعة الأخيرة مع الفريق مع تدهور القائمة وقاتل مع المدير العام جون إدزيك، الذي حل محل تانينباوم في عام 2013.

لقد أجرت Jets بالفعل مقابلات مع رون ريفيرا ومايك فرابيل لافتتاح التدريب الرئيسي وسيكون بمقدورها إجراء مقابلات مع المرشحين الذين يعملون حاليًا في الفرق هذا الأسبوع.