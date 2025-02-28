ريكي ستيوارت مدرب دوري الرجبي الوطني ليحضر لقب نادي المحبوب

لاس فيجاس – ريكي ستيوارت ينزف غزاة خضراء.

لعب مدرب The Canberra Raiders ، أحد فرق الدوري الوطني الأربعة في دوري الرجبي في مشروع قانون يوم السبت في ملعب Allegiant ، 11 عامًا للنادي وكان جزءًا من أيام المجد ، وفاز بثلاثة ألقاب نهائية كبيرة.

الآن ، في موسمه الثاني عشر الذي يتدرب على النادي ، يحترق للفوز بلقب كمدرب.

وقال ستيوارت لصحيفة “ذا بوست” يوم الخميس بعد أن أدير فريقه خلال جلسة تدريبية مدتها 90 دقيقة قبل مباراة رايدرز مع نيوزيلندا ووريورز في لعبة يتم بثها من قبل فوكس: “سأعيد واحد للفوز بمدرب”. “نعم ، فزنا بثلاث نهائيات كبرى عندما كنت ألعب ، لكنك ستعيد واحدة لإحضار واحدة الآن. من الواضح أن هذا هدف نهائي لي. ”

ستيوارت هي واحدة من الشخصيات الحقيقية بين الفرق هنا هذا الأسبوع.

إنه ممتلئ ببنية صخرية صخرية ، حتى في 58.

إنه لا معنى له ، مع جانب ناعم أيضًا ، جزئيًا نتيجة لوجود ابنة مصاب بالتوحد يسميه “الرئيس” وقال إنه غير حياته.

وقال نجمة رايدرز جوزيف تابين لصحيفة “ذا بوست”: “الناس الذين يعرفونه يعرفون أنه مجرد شغف خالص”. “يهتم بالنادي ، يهتم بلعبتنا. إنه عاطفي لأنه يهتم كثيرًا ، ولهذا السبب ربما يقدره الناس أكثر من ذلك بكثير ، خاصةً أنا كلاعب يلعب تحته. ”

كلاعب ، كان ستيوارت معروفًا من قبل أتباع NRL كواحد من المتحدثين على الإطلاق.

وقال تابين بابتسامة: “لقد بدا وكأنه فلة صفيق عندما كان يلعب”. “قلت دائمًا إذا لعبت ضده ، أريد أن أحاول خلع رأسه. انه محمال القمامة الآن وهو لا يلعب حتى. إنه قليلا من شخ. ”

يتمثل أحد المقياس الحقيقي لشغف ستيوارت في حقيقة أنه ، على عكس كل واحد تقريبًا من مدربي دوري الرجبي الذين يتدربون من كشك المدربين (مثل منسقي الهجوم في اتحاد كرة القدم الأميركي دائمًا تقريبًا) ، يقوم ستيوارت بتدريب من الهامش.

لأنه يريد أن يكون في منتصفها. بالإضافة إلى ذلك ، من الصعب التحدث عن القمامة مع الفريق المنافس من كشك المدربين.

قبل ثلاث سنوات ، عانى ستيوارت المكثف لحظة إلى حد ما مثل ما مر به توم كوغلين مدرب العمالقة السابق عندما أخبره النحاس الذي قام به الفريق أنهم يحتاجون إليه لتخفيف مقاربه القوي.

قال ستيوارت: “لم أكن أعتقد أنني كنت مكثفًا حتى أخبرني الجميع أنني كنت”. “انظر ، أريد فقط الفوز. أعلم أنهم (اللاعبون) يريدون ما أريد وأريد ما يريدون. وأحيانًا يكون هذا هو البهجة التي تحصل عليها. هذا في الحمض النووي الخاص بي. أعتقد أنه من المهم أن يرى اللاعبون مدى اهتمامك بذلك. ”

على الرغم من ذلك ، قال ستيوارت شدته ، “كان يطرقني حول الصحة ، مثلما كنت مستنزفًا ولم أتغلب على الخسائر بشكل جيد.

“تحدث معي بعض لاعبي الكبار عن كيفية تأثيره عليهم. لذلك ، أجريت مناقشة مع الأولاد (ذلك) كان عليّ تغيير مقاربي. ”

يطلق ستيوارت على المغيرين الضيقين “ناديًا فريدًا تمامًا” مع الرئيس التنفيذي الذي هو نجل أول مدرب للفريق.

وقال ستيوارت: “لدينا ميل كبير في الرغبة في تذكر ماضينا ، تذكر تاريخنا ، تذكر اللاعبين الذين كانوا هناك أمامنا”. “أريد أن أبقي العاطفة على قيد الحياة في كانبيرا. لقد منحني النادي الكثير ، وشعوري هو أن وظيفتي هي سداد النادي لما فعلوه من أجلي. “