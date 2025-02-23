رينجرز دمرها السيوف في خسارة محرجة في مقابل 4 دول استراحة

BUFFALO – ربما توصلت شبكات MSG و OPPARM إلى اتفاق في الوقت المناسب لتصحيح لعبة Rangers يوم السبت إلى المنازل ، لكن من المحتمل أن يكون المشجعون لم يفعلوا ذلك.

لأنه كان مشهدًا كارثيًا بالنسبة إلى Blueshirts في مركز Keybank ، حيث استأنفوا الموسم العادي بعد انقطاع الدول الأربعة بأكثر الطرق إثارة للمشاعر ، والتعرض للتشويش في الفترة الأولى في الطريق إلى خسارة 8-2 محرجة إلى المتواضعة سابرز ، فريق العمل الرابع في NHL.

لقد انتهى هذا بعد الـ 20 دقيقة الأولى ، حيث لعب الأربعين الأخيرة فقط كإجراء شكلي.

تم سحب إيغور شستركين ، الذي عانى من إصابة في الجزء العلوي من الجسم قبل الاستراحة ، 18:21 فقط إلى المباراة بعد أن تخلى حارس المرمى الروسي النجم عن خمسة أهداف على 16 طلقة.

بالكاد من المهم أن جوناثان السريعة صنع 14 ينقذ في الإغاثة.

تم تمييز اثنين من الأهداف الخمسة التي تخلى عنها Shesterkin من خلال حركة المرور ، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يكن يتعقب الصولجان جيدًا في الوقت الذي لعب فيه. كان لابد من التراجع عن Shesterkin إلى التدريب في الأسبوع الماضي بعد تعافيه من الإصابة المجهولة التي تعرض لها في الاستراحة.

لم يقم Shesterkin بأداء معايير أفضل في العالم منذ توقيعه على تمديد مدته ثماني سنوات بقيمة 92 مليون دولار سيجعله حارس المرمى الأعلى في الدوري عندما يركل في الموسم المقبل.

في ظهوره الخمس قبل الاستراحة ، ذهب Shesterkin 1-4-0 مع متوسط ​​3.84 هدفًا و. 835.

في المباراة يوم السبت ، فإن نسبة Save Save في Shesterkin تبلغ حوالي 0.817 خلال آخر ست مباريات له.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها Shesterkin عن خمسة أهداف في الفترة الأولى ، ولكن كان أيضًا الأسرع الذي تم سحبه في مسيرته التي استمرت ست سنوات في NHL ، لكل SportsNet.

رينجرز أمامه ليلة السبت ، ومع ذلك ، لم يفعل له أي مفضلات.

كان دوران K’Andre Miller من المنطقة الدفاعية أثناء محاولته تنظيف الصولجان يتخلفون في وقت مبكر ، عندما حمل جاك كوين الصولجان مرة أخرى وسجل 1:46 فقط في اللعبة.

دفعت المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت إلى وضع خطوطه في جزء من الخلاط على الفور.

ضاعف Rasmus Dahlin في وقت لاحق تقدم Sabers بعد الحصول على عصا على طلقة الأردن Greenway.

تقدم فريق Sabers 3-0 من خلال علامة 15:32 من الفترة الثالثة عندما تخلص Tage Thompson-على وجه الخصوص من قائمة 4 دول USA Team USA-عن آدم فوكس وريان ليندجرين في الزاوية قبل أن يشق طريقه إلى الشبكة وينتهي على ضربة خلفية له.

ثم قام Ryan McLeod بإغلاق أحدهم من أعلى المنطقة التي أخذت ارتدًا غريبًا قبالة عصا Braden Schneider ودخلت.

مع وجود سام كاريك في صندوق الجزاء لفحص الصليب في نهاية الفترة ، سجل داهلين الثاني من الإطار على لعبة سابرز باور بتقدم 5-0.

انتهى ذلك بفعالية ليلة Shesterkin ، حيث تم حسابه في المرة الرابعة التي تم فيها سحبها هذا الموسم.

كما تميزت المرة الأولى التي سمح فيها رينجرز خمسة أهداف في فترة هذا الموسم.

خفض رينجرز العجز إلى ثلاثة بعد الفترة الثانية من هدفين حيث انتهى الفريقان مع 10 طلقات على الهدف.

قام كريس كريدر بإعادة توجيه تغذية من Artemi Panarin على لعبة Rangers Power Play للوصول إلى لوحة النتائج قبل أن تحارب ميكا زيبانيجاد في الارتداد من إعادة توجيهه الأولي لجعلها لعبة 5-2.

لا يزال هناك الكثير من البوب ​​للعبة على الرغم من دفعة رينجرز الطفيفة.

ظل فريق Sabers يتراكمون ، حيث حقق طومسون الثاني من المباراة في علامة 3:47 من الفترة الثالثة قبل أن McLeod فعل نفس الشيء بعد أقل من دقيقتين. ثم طلقة فراق أخيرة مع هدف هنري Jokiharju مع 36 ثانية للذهاب.

تخلى رينجرز عن ثمانية أهداف لأول مرة هذا الموسم.