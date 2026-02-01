رينجرز وبطاريق ينحرفان إلى مسارات مختلفة تمامًا بعد تبادل المدرب

بيتسبرغ – هناك شيء مثير للسخرية حول الوضع الحالي لفريق رينجرز وبجوينز، بعد أن قام الناديان بتبادل المدربين في الصيف الماضي.

عمل كمساعد تحت قيادة بيتر لافيوليت في نيويورك في الموسمين السابقين، وتم تكليف دان ميوز بإعادة فريق Penguins الأقدم إلى المسار الصحيح بينما يقوم المدير العام كايل دوباس بإعادة تجهيز القائمة التي تستعد للحياة بعد الثلاثة الكبار وهم سيدني كروسبي وإيفجيني مالكين وكريس ليتانج.

كان موسى والبطاريق يجلسان في المركز الثاني في قسم متروبوليتان ويدخلان مباراة السبت مع رينجرز.

أصبحت نهاية الجفاف الذي دام ثلاثة مواسم في بيتسبرغ في متناول اليد.

يا لها من طريقة لبدء مهنة تدريب رئيس NHL.

تم إحضار مايك سوليفان، الذي فاز بكأسين ستانلي وقضى العقد الماضي مع البطاريق، إلى نيويورك لإنقاذ نافذة البطولة.

يقال إن الخلاف حول الجدول الزمني للعودة إلى النجاح أدى إلى رحيل سوليفان من بيتسبرغ، لذا فإن الانضمام إلى فريق رينجرز الذي يتوقع أن يكون تنافسيًا كان مكان الهبوط المفضل.

في اليوم الذي كانت تحتفل فيه البطاريق بالذكرى السنوية العاشرة لفوزها بكأس ستانلي 2016، جاء سوليفان إلى PPG Paints Arena مع بقاء الرينجرز في المركز الأخير في المؤتمر الشرقي.

قبل أسبوعين فقط، أعلن النادي عن نيته إعادة التجهيز وقرر عدم تمديد جناح النجم أرتيمي بانارين.

من المؤكد أن بداية فترة ولايته مع رينجرز لم تسير بالطريقة التي كان يتخيلها، لكن التقدم الذي أحرزه فريقه السابق لم يكن بمثابة صدمة.

قال سوليفان يوم السبت، قبل أن يخسر رينجرز بنتيجة 6-5 أمام البطاريق: “الأمر لا يفاجئني، لأنني أعتقد أن اللاعبين الأساسيين الذين تواجدوا هنا طوال فترة وجودهم، هم مجموعة فريدة من نوعها”. “وعلى الرغم من تقدمهم في السن، لا يزال هناك لعب على مستوى النخبة في لعبتهم. يقودهم سيد، قائدهم. هل يفاجئني ذلك؟ لا، لا يفاجئني. أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع بقدر ما أصبحوا فريقًا، وقد أضافوا بعض الشباب، وبعض العناصر التي أضافوها على طول الطريق.

“عندما تنظر إلى الخط العلوي، فإنهم يقودون الفريق، وهم القلب النابض للفريق لعدد من السنوات. جميع العناصر في اللعب. لقد كانت فرقهم الخاصة جيدة حقًا. إنهم يتصدون للكرة. إنها وصفة جيدة “.

تبدو وظيفة رينجرز الآن مختلفة كثيرًا عما كانت عليه قبل أقل من أربعة أشهر.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الفريق في تحقيق النجاح المستمر مرة أخرى، وهذا ليس بالضبط ما اشترك فيه سوليفان.

لقد أوضح بالفعل أنه لا يزال يدرب للفوز.

سوليفان ليس مدربًا للتطوير، لكنه مدرب للاعبين.

ربما يكون من المفيد لسوليفان أن يحصل على هذا الوقت ليس فقط لتشكيل شباب المنظمة في نظامه، ولكن أيضًا لتعزيز أنواع العلاقات التي بنى سمعته عليها.

بالنظر إلى هذا التحول، هناك بعض الشكوك حول مدى ملاءمة سوليفان لما هو قادم.

لكنه هو المدرب الذي أراده الرئيس والمدير العام كريس دروري على رأس فريقه.

واحدة من أعلى الانتقادات الموجهة إلى فترة عمل سوليفان في بيتسبرغ كانت إدارته للشباب.

على الرغم من أنه لم يكن هناك الكثير ليعمل معه في ذلك الوقت.

لقد تسللت بالفعل مجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين إلى تشكيلة رينجرز، وقد عهد سوليفان ببعضهم أكثر فأكثر.

هناك اعتقاد بأن علاقات سوليفان الموجودة مسبقًا مع لاعبي Wilkes-Barre الذين تمت ترقيتهم إلى Penguins في عام 2016 لعبت دورًا رئيسيًا في صعود الفريق إلى أبطال كأس ستانلي.

قال سوليفان عندما سئل عما إذا كان بإمكانه تجربة طرق ربما لم يكن من الممكن أن يفعلها لو لم يكن الرينجرز في وضعهم الحالي: “سنستكشف تشكيلتنا بالتأكيد، وسنقوم بتحريك الأشخاص”. “لقد فعلنا ذلك بالفعل وسنواصل القيام بذلك بناءً على ما نراه، والمكان الذي نعتقد أنه يمكننا فيه وضع اللاعبين في مراكز ليكونوا ناجحين ومنحهم فرصة للعب حسب نقاط قوتهم. هذا ما نحاول القيام به. غابي بيرولت هو مثال مثالي في الوقت الحالي، والفرصة التي يحصل عليها في المركز الذي هو فيه. لكنه ليس الوحيد. هناك عدد منهم.

“سنستمر في محاولة التعرف على هذه المجموعة أكثر مما نعرفها الآن. سنستمر في التقييم وسنواصل التعلم والنمو معًا كمجموعة، وهذا ما سنحاول القيام به.”

وأضاف سوليفان لاحقًا: “سأبذل قصارى جهدي لمواجهة هذه التحديات لمحاولة مساعدة هذه المنظمة على المضي قدمًا”.