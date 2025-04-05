رينجرز يائسة لإيجاد الإصلاح بعيد المنال لصراعات اللعب السلطة

مع كل لعبة ، أصبحت Outlook أكثر روعة للعب السلطة رينجرز.

الوقت المتبقي لإصلاح كل شيء قبل أن يتضاءل التصفيات المحتملة ، أيضًا ، حتى مع استمرار المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت في العبث بوحداته.

يدخل Blueshirts مباراة يوم السبت ضد الشياطين مع هدفين فقط في آخر 41 فرص لعب القوة منذ 3 مارس-وخمسة فقط عبر آخر 60 يعود إلى 5 فبراير.

أصبحت قوتهم التي لا تداخلها مرة واحدة غير موجودة ، حتى مع وجود فرق الفرق الخاصة من المواسم الماضية التي لا تزال موجودة في القائمة.

وعندما سئل عن الوحدة المحزنة مرة أخرى بعد التدريب يوم الجمعة ، كان لافيوليت مسحة من اليأس في صوته.

“نحن في وقت الموسم الآن حيث بالتأكيد يمكن لهذين الأمرين – PP و PK – إحداث تغيير في اللعبة” ، قال Laviolette. “نتحدث عن ذلك طوال الوقت. يمكن أن يكون عامل التأرجح.”

عندما سئل عما إذا كان سيفكر في وضع لاعب أصغر سناً أو جوني برودزينسكي مع المحاربين القدامى في الوحدة العليا ، قال لافيوليت إن الوحدة الثانية – التي تحتوي على برودزينسكي – كانت “الأكثر فعالية” في الاثنين وضربت المنصب خلال فترة عمل رينجرز الإضافية يوم الثلاثاء ضد البرية.

ومع ذلك ، فإنه لن يكشف ، إذا كان هذا يعني المزيد من الوقت للجليد لمجموعة تضم أيضًا Gabe Perreault ، الذي وقع صفقة المبتدئين بعد انتهاء موسم كلية بوسطن وأظهر لأول مرة في NHL في لعبة مينيسوتا.

تزلج أليكسيس لافريير وكريس كريدر وكعاندر ميلر أيضًا في وحدة لعب الطاقة الثانية يوم الجمعة ، حيث من المحتمل أن يكون آدم فوكس وجي تي ميلر وأرتمي بانارين وفنسنت تروشيك وبرينان أوثمان-مع من المحتمل أن يكون اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بمثابة صاحب ناتج لميكا زيبانجاد-يحتلان البقع على أعلى الجلسات.

قال لافيوليت عن وحدته الثانية ، بينما كان يعترف أيضًا أن الوحدة التي كانت أكثر وضوحا في الليلة الأخرى “، بينما كان يعترف أيضًا بأن خلط الاستمرار والتغيير” يمكن أن “يفلت من شيء ما عند البدء في تحريكه طوال الوقت”.

ولكن في الوقت الحالي ، وإلى أن تبدأ النتائج في التحسن ، فمن المحتمل أن يستمر ذلك.

كان زيبانيجاد مريضًا ولم يتدرب يوم الجمعة ، حيث أخذ جووسو بارسينين مكانه كمركز في الخط الثالث. لم يرغب Laviolette في التكهن بوضع Zibanejad ليوم السبت.

قال لافيوليت: “أود أن أعتقد أن الجميع عندما لا يكونون هنا لسبب ما ، يديرون الزاوية في اليوم التالي ويشعرون بالرضا”. “لكن لا يمكنني القول على وجه اليقين.”

مات رومبي (الجزء العلوي من الجسم) تزلج في قميص منتظم وممارسة ، لكن بريت بيرارد أخذ أول ممثل مع الخط الرابع أثناء التدريب إلى جانب Kreider و Sam Carrick.

لم يلعب Rempe منذ 25 مارس.

عندما سئل عما إذا كان سيكون خيارًا في لعبة Devils ، قال Laviolette إنه “يتقدم”.

ستتاح لـ Will Cuylle فرصة لجعل Rangers History Saturday إذا جمع خمس ضربات ، مما سيسمح له بتمرير Ryan Callahan (285 في 2009-10) للحصول على سجل الامتياز في موسم واحد.

وقال لافيوليت إن Cuylle 281 احتل المرتبة الثانية في NHL الذي يدخل مباريات يوم الجمعة ، وهو “يضرب كل ما يراه”.

يجلس رينجرز نقطتين خلف الكنديين-الذين يستضيفون الطيارون ليلة السبت-في المرحلة الثانية من البطاقات البرية في المؤتمر الشرقي.