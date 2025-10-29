رينجرز يتخلص من كانوكس ليقطع سلسلة هزائم من ثلاث مباريات متتالية

فانكوفر، كولومبيا البريطانية – في ليلة ذات معنى بالنسبة لقائدهم، حرص فريق رينجرز على تحقيق ذلك الهدف.

قطع فريق Blueshirts زلة خاسرة في ثلاث مباريات بفوزه 2-0 على Canucks ليلة الثلاثاء في ملعب Rogers Arena، حيث تم الترحيب بعودة JT Miller باستقبال مختلط من المشجعين المحليين لأول مرة منذ مغادرته فانكوفر عبر التجارة في 31 يناير.

يبدو أن هذه المباراة كانت على المحك أكثر من مجرد مواجهة بين فريقين متوسطي المستوى، فتقدم الرينجرز من أجل قائدهم.

قال سام كاريك، الذي أسقط القفازات في الشوط الأول قبل أن يسجل هدفاً خالياً قبل 1:33 من نهاية اللائحة لإرسال جماهير فانكوفر للخروج: “بالتأكيد (هناك دافع إضافي)”. “من الواضح أنه قائدنا هنا. نوع الرجل الذي يحمل قلبه على جعبته ويعني الكثير لمجموعتنا. بالتأكيد، إنها مباراة كبيرة. بالنسبة لنا، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة له.”

بعد الابتعاد عن البراعة الدفاعية التي بدأوا بها الموسم، كان الرينجرز سليمين من الناحية الهيكلية في هذا الموسم.

لقد اقتصروا على فانكوفر بثلاث تسديدات عالية الخطورة فقط خلال الفترتين الأوليين وسبع تسديدات بشكل عام، وفقًا لـ Natural Stat Trick.

وأمضى الرينجرز جزءًا كبيرًا من الشوط الثالث في مصلحتهم، لكنهم صمدوا لتحقيق الفوز.

وقال مايك سوليفان، المدير الفني للفريق: “هذه هي المباراة التي وضعناها على الجليد معظم هذا العام”. “عندما نلعب بهذه الطريقة، سنمنح أنفسنا فرصة للفوز كل ليلة.

تم الترحيب بميلر بجوقة من صيحات الاستهجان من الجمهور عندما لمس القرص لأول مرة، لكن يبدو أنهم أصبحوا أكثر هدوءًا مع استمرار المباراة.

عندما قام جهاز Jumbotron بتشغيل الفيديو التكريمي الخاص به، كان الحاضرون أيضًا يصفقون على أقدامهم.

وحيا ميلر البالغ من العمر 32 عامًا مشجعي فانكوفر بلطف قبل إعادة التركيز على المهمة التي بين أيديهم.

وقال عن حفل الاستقبال: “إنه مجرد سريالي”. “أنت لا تدرك كم أنت محظوظ.”

قام الرينجرز بتفريق الكثير من اللعبات بالعصي وتعطيل اندفاعات الرجال الفرديين، ولم يمنح الفريق المضيف الكثير للعمل به هجوميًا. قام حارس مرمى رينجرز جوناثان كويك بالباقي بكل بساطة.

أوقف كويك جميع التسديدات الـ 23 التي واجهها، وسجل أول إغلاق له هذا الموسم.

<br />

ربطه الإغلاق رقم 64 في مسيرته في NHL بـ Henrik Lundqvist في المركز السابع عشر في تاريخ NHL.

قام فريق رينجرز بتجميع واحدة من أفضل بداياته في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، حيث اقتصر فريق كانوكس على أربع تسديدات فقط على المرمى خلال أول 20 دقيقة وتقدم 1-0 في الاستراحة الأولى.

ميكا زيبانيجاد نسج من خلال ثلاثة متزلجين من Canucks قبل أن يرمي كرة القرص إلى Will Cuylle ويقودها إلى الشباك.

بعد أن سجل هدفه الرابع هذا الموسم من تمريرة من كويل، منح زيبانيجاد فريق رينجرز الهدف الأول في المباراة للمرة الأولى منذ الخسارة أمام مينيسوتا يوم الاثنين الماضي.

قال سوليفان: “اعتقدت أن اللاعبين لعبوا بجد”. “اعتقدت أن نواياهم وعقليتنا كانت في المكان الصحيح. دافعنا بقوة. عندما كانت هناك هجمات، حصلنا على بعض التصديات الجيدة من Quickie. أعتقد فقط من وجهة نظر هيكل الفريق ولعبة الفريق بشكل عام، اعتقدت أننا كنا أفضل بكثير الليلة.”