رينجرز يخسر آدم فوكس بسبب تمدد هائل في الإصابة الصادمة

رينجرز يخسر آدم فوكس بسبب تمدد هائل في الإصابة الصادمة

سيكون الرينجرز مرة أخرى بدون خدمات آدم فوكس لفترة من الوقت.

وضع الفريق نجمه المدافع على احتياطي مصاب طويل الأمد بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم يوم الثلاثاء، مما وضعه على الهامش لمدة 10 مباريات على الأقل.

وهذه هي الجولة الثانية على LTIR لفوكس، الذي عاد إلى التشكيلة في 31 ديسمبر بعد غياب 14 مباراة بسبب إصابة في الكتف.

بعد ثلاث مباريات، أصبح فوكس خارج الخدمة مرة أخرى.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما أربعة أهداف و28 نقطة في 30 مباراة هذا الموسم.

لقد تم استبعاده بشكل خاص من القائمة الأولمبية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية قبل دورة الألعاب 2026 بعد أن كان جزءًا أساسيًا من فريق الولايات المتحدة في مواجهة الأمم الأربعة.

المكّي ساهل

