رينجرز يخسر المركز الثالث على التوالي بعد فوز كابيتالز عليه

واشنطن – استعادت العواصم لعقها مرة أخرى على رينجرز.

بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من فوز فريق بلوشيرتس داخل ملعب كابيتال وان أرينا، ردت واشنطن الجميل وخسرت الفريق الزائر بنتيجة 6-3 بعد ظهر الأربعاء.

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي لرينجرز.

على الرغم من أداء آدم فوكس بنقطتين في عودته إلى التشكيلة، إلا أن رينجرز سمح لفريق كابس بتفجير المباراة في الشوط الثالث.

ومع اختفاء أحد المخاوف المتعلقة بالإصابة، ظهرت اثنتين أخريين.

وخرج كل من نوح لابا وكونور شيري من المباراة في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

تم تقييم لابا بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم تعرض لها بعد ضربة من توم ويلسون، الذي سجل هدفين وتمريرة حاسمة وقتال مع سام كاريك بعد ساعات فقط من علمه أنه انضم إلى قائمة فريق كندا الأولمبي.

تم تقييم شيري لإصابة في الجزء السفلي من الجسم.