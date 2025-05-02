رينجرز يقترب من التمديد مع جووسو بارسينين

رياضة
رينجرز يقترب من التمديد مع جووسو بارسينين

الآن بعد أن أصبح لدى رينجرز مدربهم ، يمكن أن يبدأ عمل القائمة.

ذكرت لاري بروكس بوست يوم الجمعة ، إن Blueshirts تغلق على امتداد مع مهاجم الوكيل الحر المعلق Juuso Pärssinen ، حسبما ذكرت صحيفة بوست لاري بروكس يوم الجمعة.

من المتوقع أن تأتي الصفقة في عامين بمتوسط ​​قيمة سنوية قدرها 1.25 مليون دولار.

جاء Pärssinen إلى نيويورك ، إلى جانب المدافع Calvin de Haan واثنين من اختيارات مسودة 2025 المشروطة ، في تجارة 1 مارس مع الانهيار الجليدي الذي أرسل Ryan Lindgren و Jimmy Vesey و Prospect Hank Kempf إلى Colorado.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 11 مباراة مع Blueshirts هذا الموسم ، حيث سجل هدفين وثلاثة تمريرات حاسمة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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