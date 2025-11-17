رينجرز يكرم رمز البريد لاري بروكس بتكريم مؤثر قبل المباراة

كان لاري بروكس بيننا.

اجتاح الصمت حديقة ماديسون سكوير المزدحمة ليلة الأحد، حيث أشاد رينجرز بالحياة غير العادية والمسيرة المهنية لكاتب عمود الهوكي الشهير والفذ في صحيفة The Post في أول مباراة للفريق على أرضه منذ وفاة بروكس صباح الخميس، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد معركة قصيرة مع السرطان.

بالإضافة إلى تكريم بروكس بالصور على الجامبوترون ولحظة صمت تقديراً لـ “العملاق في صحافة الهوكي”، حجز رينجرز أيضًا مقعدًا له في صندوق الصحافة، وقاموا بتزيين المكتب بالزهور وصورة مؤطرة لمراسل رينجرز منذ فترة طويلة في حفله التعريفي بقاعة المشاهير لعام 2018.

يعود تاريخ Brooks مع Blueshirts إلى نشأته في الجانب الغربي العلوي، كمشجع من الجيل الثاني كان يقدس رود جيلبرت ووقع في حب اللعبة من المقاعد الزرقاء في الحديقة القديمة بين شارعي 49 و 50. بدأ مهمته الأولى من فترتين في The Post في عام 1975، وقام بتوثيق أهم العصور في تاريخ رينجرز بشغف مع نظرة لا مثيل لها لهذه الرياضة، مما أحدث تأثيرًا أكبر من معظم اللاعبين الذين قام بتغطيتهم.

قال ابنه جوردان، صباح الأحد، في جنازة أقيمت في ويستشستر، إن الحديقة كانت “معبده”. أعربت العائلة والأصدقاء والزملاء والمنافسون وأساطير الهوكي – بما في ذلك هنريك لوندكفيست وآدم جريفز ولو لامورييلو، بالإضافة إلى مدير عام رينجرز ورئيسه كريس دروري – عن احترامهم لكاتب الهوكي الأكثر احترامًا في العمل في خدمة مليئة بالضحك والدموع والحكايات التي لا تنتهي أبدًا لأيقونة صحفية وشخص رائع.

وإذا كان الكون عادلاً، فقد شاهده كله مما وصفه ابنه بأنه مثواه الأخير:

“صندوق الصحافة العظيم في السماء.”