رينجرز adolis garcia يصنع الصيد العاري الفك

رياضة
رينجرز adolis garcia يصنع الصيد العاري الفك

أدوليس جارسيا قد صنع صيد العام.

مع وجود واحد في الجزء العلوي من الشوط الثاني وقيادة رينجرز 2-0 ، صفع لاعب فريق فيليز نيك كاستيلانوس – الذي يميل إلى العثور على نفسه في منتصف اللحظات الكبيرة – كرة ذبابة ضحلة في الحقل الصحيح.

اتهم غارسيا بأقصى سرعة ، في محاولة لسرقة أسفل خط حزامه.

ارتدت الكرة من قفازه ، واكتسبت من ساقه ، ويبدو أنه من المقرر أن يسقط ، والتي كانت ستكون أخبارًا سيئة بالنسبة إلى رينجرز.

ومع ذلك ، فقد تواصل جارسيا ، الذي يحافظ على تركيزه ، بيده اليسرى العارية وتأمين الكرة بأعجوبة قبل أن تضرب الأرض.

لقد كان مرشحًا لا يصدق ، “صيد العام”.

أثبتت الصيد أنها واحدة كبيرة فيما يتعلق بالحفاظ على تقدم رينجرز ، لكن فيليز استمر في الفوز في المسابقة 4-2 ، واستمر في بناء تقدمهم في دوري الدرجة الوطنية في دوري الدرجة الوطنية على Mets.

انخفض غارسيا و رينجرز إلى 60-59 في الموسم.

في هذا الموسم ، يمتلك الفائز السابق في كل النجوم والفائز السابق بقفاز الذهب .661 OPS ويكافح بشكل فردي.

غارسيا ، ومع ذلك ، لا يزال تعبئة بعض البوب.

يمتلك الكوبي البالغ من العمر 32 عامًا 16 شوطًا على أرضه و 63 RBIs هذا الموسم ولديه 96 زيارة في العام.

غارسيا لديه أيضا 23 زوجي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية