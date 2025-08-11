رينجرز adolis garcia يصنع الصيد العاري الفك

أدوليس جارسيا قد صنع صيد العام.

مع وجود واحد في الجزء العلوي من الشوط الثاني وقيادة رينجرز 2-0 ، صفع لاعب فريق فيليز نيك كاستيلانوس – الذي يميل إلى العثور على نفسه في منتصف اللحظات الكبيرة – كرة ذبابة ضحلة في الحقل الصحيح.

اتهم غارسيا بأقصى سرعة ، في محاولة لسرقة أسفل خط حزامه.

ارتدت الكرة من قفازه ، واكتسبت من ساقه ، ويبدو أنه من المقرر أن يسقط ، والتي كانت ستكون أخبارًا سيئة بالنسبة إلى رينجرز.

ومع ذلك ، فقد تواصل جارسيا ، الذي يحافظ على تركيزه ، بيده اليسرى العارية وتأمين الكرة بأعجوبة قبل أن تضرب الأرض.

لقد كان مرشحًا لا يصدق ، “صيد العام”.

أثبتت الصيد أنها واحدة كبيرة فيما يتعلق بالحفاظ على تقدم رينجرز ، لكن فيليز استمر في الفوز في المسابقة 4-2 ، واستمر في بناء تقدمهم في دوري الدرجة الوطنية في دوري الدرجة الوطنية على Mets.

انخفض غارسيا و رينجرز إلى 60-59 في الموسم.

في هذا الموسم ، يمتلك الفائز السابق في كل النجوم والفائز السابق بقفاز الذهب .661 OPS ويكافح بشكل فردي.

غارسيا ، ومع ذلك ، لا يزال تعبئة بعض البوب.

يمتلك الكوبي البالغ من العمر 32 عامًا 16 شوطًا على أرضه و 63 RBIs هذا الموسم ولديه 96 زيارة في العام.

غارسيا لديه أيضا 23 زوجي.