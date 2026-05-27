رينجرز DFA خمس مرات كل النجوم أندرو ماكوتشين

أندرو ماكوتشين عاطل عن العمل.

تم تعيين نجم كل النجوم خمس مرات لتعيينه من قبل رينجرز يوم الأربعاء لفتح مكان في القائمة للاعب الوكيل الحر نيكي لوبيز.

بعد حصوله على تسع ضربات في 21 ضربة مضرب، بما في ذلك الجري على أرضه وثلاث ثنائيات، خلال ظهور قصير في الربيع، قدم ماكوتشين، 39 عامًا، قائمة تكساس في يوم الافتتاح بعد توقيع صفقة دوري ثانوي في مارس.

تم توصيله بتشكيلة رينجرز باعتباره الضارب المعين لهم في يوم الافتتاح.

ماكوتشين، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الوطني لعام 2013 مع فريق القراصنة، عانى خلال شهرين منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى 0.192 فقط مع شوط واحد على أرضه في 92 مباراة.

لقد كان أسوأ من ذلك مؤخرًا، حيث حصل على ضربتين فقط في آخر 22 ضربة له يعود تاريخها إلى 7 مايو.

سوف يصل ماكوتشين الآن إلى سلك التنازل، حيث يمكن لفريق آخر أن يأخذ طيارة على الخفافيش المخضرم.

إذا قام بمسح التنازلات، يمكن أن يحاول رينجرز إبقائه في المنظمة، على الرغم من أن ماكوتشين من المرجح أن يبحث في مكان آخر عن دور في الدوري الكبير.

تأتي نهاية ماكوتشين المحتملة في تكساس بعد أن تم رفضه من قبل بيتسبرغ، وهو الامتياز الذي جعله يحتل المركز 11 بشكل عام منذ عام 2005، خلال فترة الإجازة.

بعد قضاء أول تسعة مواسم له في MLB مع الامتياز، عاد ماكوتشين إلى فريق القراصنة قبل موسم 2023.

على الرغم من إصراره على رغبته في العودة في عام 2026، بحث القراصنة في مكان آخر، وجلبوا لاعب الكرة المخضرم مارسيل أوزونا ولاعب القاعدة الأول ريان أوهيرن.

أعرب ماكوتشين لاحقًا عن استيائه من عدم دعوته إلى مهرجان المعجبين السنوي للموسم التحضيري للقراصنة في يناير.

إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لماكوتشين، فسوف ينهي مسيرته مسجلاً .271 / .364 / .455 مع 333 نقطة على أرضه و 220 قاعدة مسروقة.