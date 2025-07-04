زارع شجرة الدولار DIY التي تشرق بعد حلول الظلام

من يقول أن شرفتك وعشبك يجب أن تكون الأجزاء الوحيدة في منزلك تتوهج بعد أن تنخفض الشمس؟ ماذا عن نباتاتك؟ إذا كنت قد سئمت من مشاهدة النباتات في الهواء الطلق تختفي ببطء في الظلام خلال ساعات المساء ، فهناك حل. من خلال بضع دولارات وتشغيل سريع للدولار بالدولار ، يمكنك إنشاء زارع خارجي “طوال اليوم” يمنح نباتاتك ترقية فاخرة ويحول الفناء أو الشرفة إلى الاستوديو الخاص بك 54. قد تكون ترقية الغراس هذه مثالية لك إذا كنت تكافح مع الحفاظ على المنازل السهلة أو تبحث عن طرق مبتكرة لاستخدام النباتات المزيفة في التصميم الداخلي الخاص بك.
في هذا المشروع ، خذ سلة زهرة معلقة من Inxugao وأضف بعض المخاطر الخفيفة في الفناء الشمسي لشجرة الدولار لتسليط الضوء عليها. هذا اختراق بسيط للغاية يمكن إكماله في أقل من 30 دقيقة ، وسيكلف حوالي 50 دولارًا فقط لتحقيق ذلك. دعنا نقوم بتفكيك التكاليف: 32 دولارًا لسلة معلقة (بما في ذلك النباتات) ، و 1.25 دولار لكل ضوء شمسي ، وحوالي 9 دولارات للحصول على مسدس الغراء الساخن Shjade. حتى أفضل إذا كان لديك واحد بالفعل.
كيفية إنشاء زارع الليل الخاص بك
https://www.youtube.com/watch؟v=Kiroc2ikp_e
ابدأ هذا DIY عن طريق إزالة جميع المحتويات من مجموعة السلة المعلقة. ثم ، انتزاع خشب البقس المزيف وقلبه رأسًا على عقب. أضف طبقة من الغراء على طول الحواف العلوية لقطعة الرغوة ووضعها داخل خشب البقس. هذا سيساعد في تأمينه في مكانه. بعد ذلك ، اقلب المساحات الخضراء في مكانه وتصحيح ثلاثة مصابيح شمسية فيها ، وتباعدها حوالي 6 إلى 8 بوصات على شكل ثلاثي.
من هناك ، سترغب في فك زهورك ونشرها بيديك لمنحهم المزيد من الحجم. عصا الزهور داخل كرة العشب والرغوة ، وتوزيعها بالتساوي للتغطية الكاملة حول الأضواء. أخيرًا ، ضع الفرقة النهائية بالكامل داخل سلة معلقة وقم بتعليقها على قوس – وأنت جميعًا في وضعك!
فكر في إضافة بعض مصابيح البالون Aogist أو مصابيح شمسية إضافية إلى زارع DIY المعلقة لإثارة منزلك أكثر في الليل. يمكن أن يساعد اللصق على عدد قليل من النحل المزيف أو الفراشات على جانبي السلة أيضًا في إعطائها القليل من الذوق. يمكنك شراء هذه العناصر عبر الإنترنت أو في متجر الحديقة المحلي. إذا كان الغراس يسير على بابك الأمامي ، ففكر في إضافة أرقام منزلك أو شققك لسهولة الرؤية للضيوف الليليين. أنهي كل شيء مع بعض الكروم المزيفة المزيفة أو الدقات الريح لدعوة الانتباه بشكل خلاق إلى القطعة.