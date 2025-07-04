زارع شجرة الدولار DIY التي تشرق بعد حلول الظلام

https://www.youtube.com/watch؟v=Kiroc2ikp_e

ابدأ هذا DIY عن طريق إزالة جميع المحتويات من مجموعة السلة المعلقة. ثم ، انتزاع خشب البقس المزيف وقلبه رأسًا على عقب. أضف طبقة من الغراء على طول الحواف العلوية لقطعة الرغوة ووضعها داخل خشب البقس. هذا سيساعد في تأمينه في مكانه. بعد ذلك ، اقلب المساحات الخضراء في مكانه وتصحيح ثلاثة مصابيح شمسية فيها ، وتباعدها حوالي 6 إلى 8 بوصات على شكل ثلاثي.

من هناك ، سترغب في فك زهورك ونشرها بيديك لمنحهم المزيد من الحجم. عصا الزهور داخل كرة العشب والرغوة ، وتوزيعها بالتساوي للتغطية الكاملة حول الأضواء. أخيرًا ، ضع الفرقة النهائية بالكامل داخل سلة معلقة وقم بتعليقها على قوس – وأنت جميعًا في وضعك!

فكر في إضافة بعض مصابيح البالون Aogist أو مصابيح شمسية إضافية إلى زارع DIY المعلقة لإثارة منزلك أكثر في الليل. يمكن أن يساعد اللصق على عدد قليل من النحل المزيف أو الفراشات على جانبي السلة أيضًا في إعطائها القليل من الذوق. يمكنك شراء هذه العناصر عبر الإنترنت أو في متجر الحديقة المحلي. إذا كان الغراس يسير على بابك الأمامي ، ففكر في إضافة أرقام منزلك أو شققك لسهولة الرؤية للضيوف الليليين. أنهي كل شيء مع بعض الكروم المزيفة المزيفة أو الدقات الريح لدعوة الانتباه بشكل خلاق إلى القطعة.