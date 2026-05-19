زاك ثورنتون يستعد للظهور لأول مرة في MLB حيث يتعافى ميتس بعد إصابة كلاي هولمز

واشنطن – خلق غياب كلاي هولمز فرصة لفريق ميتس لإعطاء لاعب صغير يحظى بتقدير كبير في الدوري فرصة.

سيكون زاك ثورنتون هو الإضافة إلى القائمة يوم الأربعاء، عندما من المقرر أن يشارك لأول مرة في الدوري الرئيسي، إما كلاعب أساسي أو في دور إغاثة كبير، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا.

وصل ثورنتون، وهو أعسر يبلغ من العمر 24 عامًا، إلى 3.16 عصرًا في سبع مباريات بالدوري الثانوي هذا الموسم.

لقد نزل آخر مرة يوم الجمعة ، حيث ألقى ستة أدوار إقصائية لـ Triple-A سيراكيوز.

في تلك الليلة نفسها، أخذ هولمز خطًا بالسيارة من مضرب سبنسر جونز في سلسلة مترو الأنفاق وتم تشخيص إصابته بكسر في الشظية اليمنى مما سيبقيه على الهامش حتى النصف الثاني من هذا الموسم.

قاد هولمز تناوب ميتس مع 2.39 عصرًا على مدى تسع بدايات هذا الموسم.

تم النظر في عدة خيارات لمكان هولمز – كان جاك وينينغر وجونا تونغ من الاحتمالات الأخرى في سيراكيوز، إلى جانب توبياس مايرز وشون مانيا، وكلاهما كانا يعملان في مجال الإغاثة لفترة طويلة.

وقال ميندوزا قبل أن يفتتح فريق ميتس سلسلة من أربع مباريات ضد فريق ناشونالز: “لقد حصل (ثورنتون) على هذه الجائزة من خلال الطريقة التي كان يرمي بها الكرة، خاصة على مستوى Triple-A”. “نحن نحب، كلاعب يساري ضد هذه التشكيلة، قدرته على تسديد الضربات، وقدرته على الرمي. كان هناك الكثير من الأسماء، لكننا قررنا الذهاب مع زاك.”

ولكن ليس من المسلم به أن ثورنتون سيحصل على فترة طويلة مع الفريق، وفقًا لميندوزا، حيث قد تنشأ احتياجات الثيران بعد ظهوره يوم الأربعاء مما يفرض نقل القائمة.

كان لثورنتون، الذي تم اختياره في الجولة الخامسة في مسودة 2023، بدايتين قويتين لفريق ميتس في تدريبات الربيع، وسيحتاج إلى إضافته إلى القائمة المكونة من 40 لاعبًا.

المسؤولون التنظيميون يعلقون أهمية كبيرة على ثورنتون بسبب شجاعته في مهاجمة الضاربين ومكياجه.

قال أحد مقيِّمي فريق ميتس: “إنه غير منزعج، سواءً ضرب الجانب أو تخلى عن ثنائي وهوميروس”. “أعتقد أن هذا هو الفاصل الكبير بالنسبة له – مرونته. أعتقد أن مشجعي نيويورك سوف يتبنون هذا النوع من الشخصية. إنه يلاحقها وهو مثير للإعجاب حقًا. لقد كان رائعًا هذا العام.”

يرمي Thornton كرة سريعة منخفضة من التسعينيات كجزء من ترسانة تتضمن أيضًا قاطعة ومنزلقة وتغيير وكاسحة وكرة منحنية وكرة سريعة ذات درزتين.

يعتبر أن لديه واحدة من أكثر الذخيرة اكتمالًا في نظام Mets.

“لقد جاء وشارك في مباراتين أساسيتين لنا (في تدريب الربيع)، وهذا نوع ما حصلنا عليه من تطوير اللاعبين: رجل سيحرك الكرة. سوف يسدد الضربات وسيواصل القيام بذلك، لذلك سيحصل على هذه الفرصة.”

وصل تونغ إلى 5.68 عصرًا في تسع مشاركات في سيراكيوز، لكن المسؤولين التنظيميين ما زالوا مشجعين بعوامل أخرى، بما في ذلك 55 ضربة في 38 جولة.

شارك تونغ في فريق ميتس الموسم الماضي، وسجل 7.71 عصرًا في خمس مشاركات.

لقد وصل Wenninger إلى 1.51 عصرًا في ثماني مشاركات في سيراكيوز، لكن مشيته الـ 22 في 35 ²/₃ تعتبر أدوارًا مثيرة للقلق إلى حد ما.

شغل مايرز أدوارًا مختلفة لفريق ميتس، لكن نقله إلى التناوب من شأنه أن يضعف حظيرة الثيران.

لقد افتتح مايرز وأغلق وعمل في راحة طويلة لفريق ميتس هذا الموسم.

لقد ناضل المنيع في الغالب في فترة راحة طويلة.

إنه يمتلك 6.26 عصرًا بعد فترة الأربعة أشواط التي قضاها ضد فريق يانكيز يوم الأحد، والتي استسلم خلالها مرتين مكتسبتين.