زرع عشب بوعاء منخفض الصيانة لجذب الطيور الطنانة إلى الفناء الخاص بك

إذا كنت مثل العديد من عشاق الطيور ، فقد تكون طيور الطنان هي الأنواع المفضلة لديك. من الصعب مقاومة الرغبة في مشاهدة هذه الطيور اللطيفة والصغيرة ، ولكن المفتاح هو أن تكون قادرًا على جذبها إلى فناءك في المقام الأول. إن الطيور الطنانة تقدر مجموعة متنوعة من الزهور المنتجة للإنتاج ، مع بلسم النحل ، والزهور الكاردينال ، والكولومبين الأحمر ، والزينياس من بين قائمة مفضلاتها المعروفة. يمكن أن تبدو الاحتمالات لا حصر لها ، حيث توجد العديد من الزهور التي يمكن أن تحول مساحتك إلى سماء الطائر الطنان. ومع ذلك ، قد يكون من السائد زراعة أزهار جديدة لجذب الطيور الطنانة ، خاصة وأن بعض النباتات تحتاج إلى رعاية أكثر من غيرها. إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر من الصيانة المنخفضة ولا تزال ترغب في دعم أصدقائك الطنان ، فيجب عليك التفكير في فوائد Mint Mint (Agastache).
Hummingbird Mint هي معمرة عشبية معروفة بمساميرها الطويلة من الزهور الأنبوبية التي يمكن أن تختلف بين الأبيض والأحمر والأرجواني والأزرق. ليست هذه النباتات أصلية فحسب ، بل إنها تجذب أيضًا مجموعة متنوعة من الملقحات أيضًا. هذه ، بطبيعة الحال ، تشمل الطيور الطنانة ، الذين قد يكونون قادرين على اكتشاف مسامير الزهور بسهولة أثناء الانضمام ، ومن ثم التوقف عن أخذ رشفة سريعة من الرحيق. كمكافأة ، تعتبر النعناع الطنان مقاومًا للأرانب والغزلان ، ويمكنك أن تتوقع أن يزهر المصنع طوال أشهر الصيف والخريف لدعم الطيور الطنانة قبل انتقالها جنوبًا لفصل الشتاء. من السهل زراعة الأعشاب التي يمكن أن تأخذ الحرارة مثل الطائر الطنان يمكن أن تجعل من الممكن المساعدة في دعم طيور الطنان ، حتى لو لم يكن لديك الكثير من الوقت أو الخبرة في الحديقة.
يمكن أن يجذب طيور الطائر الطنان طيور الطنان دون خلق الكثير من العمل
يمكن القول إن النعناع الطنان بوعاء يمكن اعتباره ربحًا للبستانيين الذين يريدون النباتات ذات الصيانة الأقل ، وكذلك للطيور الطنانة التي قد تستفيد من الزهور. تأكد من اختيار الأواني التي يبلغ عرضها 12 بوصة على الأقل ولديها ثقوب للتصريف. تعتبر هذه المعمرة هارديًا في المناطق 5 إلى 10 ، ويمكن للنباتات أيضًا تحمل الجفاف والحرارة. المفتاح هو استخدام التربة الطميية ذات الصبغ في الحاويات ، ووضع النعناع الطنان المحفوظ بوعاء في المناطق التي يمكن أن تتلقى فيها ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة يوميًا. على عكس النباتات الأرضية القائمة التي تحتاج إلى كميات صغيرة من الماء مرة واحدة فقط في الأسبوع ، قد تحتاج النعناع الطنان المحفوظ للبقع كل يوم. بصرف النظر عن هذه المتطلبات الأساسية ، قد يحتاج Hummingbird Mint إلى تقليم خفيف لأوراقه وسيقان الزهور بحلول أوائل الربيع لتشجيع المزيد من النمو خلال موسم الإزهار.
قد لا يساعد الطائر الطنان في جذب الطيور الطنانة إلى فناءك دون الكثير من العمل ، ولكن هناك فوائد أخرى لهذا النبات العشبي قد تقدره أيضًا. يمكن للزهور الشائك أن تضيف بعض الاهتمام البصري إلى أي ساحة ، كل ذلك مع توفير العطر أيضًا. في حين يقال إن الطائر الطنان يتجذب في المقام الأول طيور الطنان ، فإن النبات قد يدعم أيضًا أنواعًا أخرى من التلقيح المهمة مثل الفراشات والنحل. الصبر هو المفتاح ، على الرغم من أن الطائر الطنان بالنعناع لديه معدل نمو متوسط. بصرف النظر عن النباتات المحفوظة بوعاء ، سترغب في معرفة ميزات أساسية أخرى لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ، مثل توفير المغذيات وأغطية الطيور.