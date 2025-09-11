زرع عشب بوعاء منخفض الصيانة لجذب الطيور الطنانة إلى الفناء الخاص بك

إذا كنت مثل العديد من عشاق الطيور ، فقد تكون طيور الطنان هي الأنواع المفضلة لديك. من الصعب مقاومة الرغبة في مشاهدة هذه الطيور اللطيفة والصغيرة ، ولكن المفتاح هو أن تكون قادرًا على جذبها إلى فناءك في المقام الأول. إن الطيور الطنانة تقدر مجموعة متنوعة من الزهور المنتجة للإنتاج ، مع بلسم النحل ، والزهور الكاردينال ، والكولومبين الأحمر ، والزينياس من بين قائمة مفضلاتها المعروفة. يمكن أن تبدو الاحتمالات لا حصر لها ، حيث توجد العديد من الزهور التي يمكن أن تحول مساحتك إلى سماء الطائر الطنان. ومع ذلك ، قد يكون من السائد زراعة أزهار جديدة لجذب الطيور الطنانة ، خاصة وأن بعض النباتات تحتاج إلى رعاية أكثر من غيرها. إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر من الصيانة المنخفضة ولا تزال ترغب في دعم أصدقائك الطنان ، فيجب عليك التفكير في فوائد Mint Mint (Agastache).

Hummingbird Mint هي معمرة عشبية معروفة بمساميرها الطويلة من الزهور الأنبوبية التي يمكن أن تختلف بين الأبيض والأحمر والأرجواني والأزرق. ليست هذه النباتات أصلية فحسب ، بل إنها تجذب أيضًا مجموعة متنوعة من الملقحات أيضًا. هذه ، بطبيعة الحال ، تشمل الطيور الطنانة ، الذين قد يكونون قادرين على اكتشاف مسامير الزهور بسهولة أثناء الانضمام ، ومن ثم التوقف عن أخذ رشفة سريعة من الرحيق. كمكافأة ، تعتبر النعناع الطنان مقاومًا للأرانب والغزلان ، ويمكنك أن تتوقع أن يزهر المصنع طوال أشهر الصيف والخريف لدعم الطيور الطنانة قبل انتقالها جنوبًا لفصل الشتاء. من السهل زراعة الأعشاب التي يمكن أن تأخذ الحرارة مثل الطائر الطنان يمكن أن تجعل من الممكن المساعدة في دعم طيور الطنان ، حتى لو لم يكن لديك الكثير من الوقت أو الخبرة في الحديقة.