زرع هذه الشجرة لالتقاط الأنفاس الآن واستمتع بمشاعر شروق الشمس التي لا نهاية لها كل الربيع

حان الوقت الآن لإضافة مهام إلى قائمة الخريف إلى غنة أحلامك. على سبيل المثال ، يمكن أن تزرع مصابيح زهرية زاهية وسعيدة مثل التماسيح ، النرجس البري ، الزنبق. احصل عليها إلى الأرض هذا الموسم ، وسيتم الترحيب بها بأزهار ملونة في غضون بضعة أشهر ، مما يجلب الحيوية إلى حديقتك بعد نهاية الشتاء.

بالنسبة إلى لون الربيع الأكثر إثارة الذي من شأنه أن يرفع الفناء الخاص بك ، حاول إدخال شجرة شرق شرق Redbud الصاعدة (Cercis Canadensis ‘Jn2’) إلى فناءك هذا الخريف. أحد أقدم Bloolers في Spring ، ينتج هذا الصنف الشرقي Redbud عرضًا لالتقاط الأنفاس لأزهار الوردي التي ستغطي فروعها العارية لعدة أسابيع. لا تتفوق على أوراقها أولاً مثل البرتقالي. محاكاة الشمس الصاعدة ، ينتقلون عبر العديد من الأشكال الجميلة ، ويتغيرون إلى الخوخ ، ثم الأصفر الفاتح ، يليه شارتروز ، ثم خضراء لايم لايم-ليس من غير المألوف أن تتساقط شجرة واحدة في وقت واحد.

في الخريف ، يضم مزيجًا جذابًا من أوراق الشجر الأصفر والبرتقالي. زرع شمس صاعدة قبل عدة أسابيع من الصقيع الأول في الخريف ، وسوف يذهلك بمدى ظهوره النابض بالحياة في فصل الربيع. Redbuds موطنها شرق أمريكا الشمالية ، والشمس الصاعدة هاردي في المناطق من 4 إلى 9. شجرة الزينة المدمجة ، ستصل فقط إلى 8 إلى 12 قدمًا ، مما يجعلها مثالية للساحات الصغيرة.