زرع هذه الشجرة لالتقاط الأنفاس الآن واستمتع بمشاعر شروق الشمس التي لا نهاية لها كل الربيع

حان الوقت الآن لإضافة مهام إلى قائمة الخريف إلى غنة أحلامك. على سبيل المثال ، يمكن أن تزرع مصابيح زهرية زاهية وسعيدة مثل التماسيح ، النرجس البري ، الزنبق. احصل عليها إلى الأرض هذا الموسم ، وسيتم الترحيب بها بأزهار ملونة في غضون بضعة أشهر ، مما يجلب الحيوية إلى حديقتك بعد نهاية الشتاء.
بالنسبة إلى لون الربيع الأكثر إثارة الذي من شأنه أن يرفع الفناء الخاص بك ، حاول إدخال شجرة شرق شرق Redbud الصاعدة (Cercis Canadensis ‘Jn2’) إلى فناءك هذا الخريف. أحد أقدم Bloolers في Spring ، ينتج هذا الصنف الشرقي Redbud عرضًا لالتقاط الأنفاس لأزهار الوردي التي ستغطي فروعها العارية لعدة أسابيع. لا تتفوق على أوراقها أولاً مثل البرتقالي. محاكاة الشمس الصاعدة ، ينتقلون عبر العديد من الأشكال الجميلة ، ويتغيرون إلى الخوخ ، ثم الأصفر الفاتح ، يليه شارتروز ، ثم خضراء لايم لايم-ليس من غير المألوف أن تتساقط شجرة واحدة في وقت واحد.
في الخريف ، يضم مزيجًا جذابًا من أوراق الشجر الأصفر والبرتقالي. زرع شمس صاعدة قبل عدة أسابيع من الصقيع الأول في الخريف ، وسوف يذهلك بمدى ظهوره النابض بالحياة في فصل الربيع. Redbuds موطنها شرق أمريكا الشمالية ، والشمس الصاعدة هاردي في المناطق من 4 إلى 9. شجرة الزينة المدمجة ، ستصل فقط إلى 8 إلى 12 قدمًا ، مما يجعلها مثالية للساحات الصغيرة.
كيفية زراعة شجرة الشمس الصاعدة
تتكيف الشمس الصاعدة بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من ظروف التربة وتتحمل كل من أشعة الشمس الكاملة والظل الجزئي. سوف يزهر بشكل أكبر عندما تزرع في بقعة تحصل على بضع ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة يوميا. ستستمتع بمشاهدة الملقحات مثل الطيور والفراشات والنحل التي تتدفق إلى فناءك لتناول الأزهار العطرية. يحتوي هذا الصنف على بعض العيوب: يمكن أن تستمر قرون البذور الكبيرة التي تنتجها بعد الإزهار خلال فصل الشتاء ، ويمكن أن تنفصل فروعها عن الجفاف أو الرياح القاسية ، لذلك من الجيد تحديد موقعه في موقع محمي من النسائم القاسية.
لزرع شمس الشمس الصاعدة في الخريف ، تأكد من أن تبدأ قبل الصقيع الأول. حفر حفرة على الأقل مرتين على نطاق واسع مثل كرة الجذر وعميقة بما فيه الكفاية ، بحيث يجلس الجذع (حيث يلتقي الجذع جذوره) فوق خط التربة. قم بفك الأوساخ مع مجرفة الخاص بك ونقل أي صخور. أخرج الشجرة من حاويةها ونشر جذورها برفق ، ووضع الشجرة في وضع مستقيم في الحفرة. املأ الفتحة في منتصف الطريق مع الأوساخ التي تمت إزالتها منه ، ثم قم برفع التربة برفق لإزالة جيوب الهواء وضمان ملامسة جيدة للتربة إلى الجذر. الماء الشجرة ثم استبدل بقية الأوساخ. أضف طبقة من 3 إلى 4 بوصات من المهاد حول الياقوت للحفاظ على رطوبة التربة. تجنب تكديس المهاد ضد الشجرة ، لأنه يمكن أن يعزز الانحلال. مساحة هذه الأشجار على بعد 12 قدمًا على الأقل عند زراعة أكثر من واحدة لتوفير مساحة كبيرة للنمو. بعد تجربة هذا الصنف الشرقي Redbud ، قد ترغب في استكشاف العديد من الآخرين المتاحين أيضًا.