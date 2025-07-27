زرع هذين الزهوران ذاتية البذرة معًا لحديقة مملوءة بالطيور الطنان

هناك عدد قليل من الطيور أكثر متعة لمشاهدتها أكثر من الطائر الطنان المذهل والقزحي. ليس فقط أنها جميلة ، ولكنها أيضًا ملقحات مفيدة. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد استخدام مغذيات الطائر الطنان لتشجيع الزيارات من الطيور الصغيرة ، إلا أن الخيار الأفضل هو زراعة الزهور للترحيب بها في مساحتك. على الرغم من أن ذلك قد يبدو في البداية الكثير من العمل ، إذا اخترت الزهور التي بذرة ذاتية ، فإن حديقة الطائر الطنان الخاص بك سوف تنمو كل عام كما لو كان بالسحر. اثنان من أفضل الزهور لهذا هو الكون والتقويم.
لا تساعد زهور الكون والتقويم فقط على جذب الطيور الطنانة ، خاصةً إذا اخترت أصنافًا حمراء أو برتقالية ، ولكنها تنمو أيضًا معًا ، حيث تزدهر كلا النباتين في ظروف مماثلة. وعلى الرغم من أنها حولية في معظم الولايات المتحدة ، إلا أن قدرتها على إعادة البيع تضمن أن لديك حديقة من الزهور سنة بعد عام. هذا يعني أيضًا أنه يمكنك بسهولة زراعة هذه الزهور من البذور ، مما يمنحك حديقة ملقحة في أي وقت من الأوقات وللأموال القليلة نسبيًا.
نمو الكون ونباتات التقويم في حديقتك
على الرغم من أنه يمكنك بدء تشغيل البذور في الداخل للحصول على كونكموس وحديقة التقويم ، إلا أن كلا من بذور الزهور يمكن أيضًا زرعها المباشر في التربة. يمكن زرع بذور Calendula قبل الصقيع الأخير ، ولكن تأكد من الانتظار حتى بعد صقيعك الأخير من الموسم لزرع بذور Cosmos. ابحث عن بقعة مع أشعة الشمس الكاملة والتربة المستنزلة بشكل جيد لضمان ازدهارها. كل من الكون والتقويمات متسامحون نسبيا من الجفاف ، لذلك تأكد من تجنب إفراطهم في إثباتهما. على الرغم من أن الرؤوس المميتة ستساعد النباتات على إنتاج المزيد من الإزهار ، فمن المهم ترك بعض الزهور تذهب إلى البذور حتى تتمكن من الانتشار في الموسم المقبل وتجديد حديقتك.
تحظى الكون والتقويم بشعبية خاصة مع الملقحات مثل الفراشات ، ولكن يجب أن يكون اختيار الظلال الحمراء أو البرتقالية أمرًا رائعًا لجذب انتباه الطيور الطنانة أيضًا. (يتم رسم الطيور الصغيرة بشكل خاص لتلك الألوان.) فكر في زراعة بعض النباتات الدائمة للطيور الطنانة القريبة أيضًا. يمكن أن يكون إنشاء ملقح كامل أو حديقة الطائر الطنان بمثابة مفاجئة عندما تنمو مزيجًا من المعمرة المنخفضة الصيانة والحولية الحولية.