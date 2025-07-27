زرع هذين الزهوران ذاتية البذرة معًا لحديقة مملوءة بالطيور الطنان

هناك عدد قليل من الطيور أكثر متعة لمشاهدتها أكثر من الطائر الطنان المذهل والقزحي. ليس فقط أنها جميلة ، ولكنها أيضًا ملقحات مفيدة. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد استخدام مغذيات الطائر الطنان لتشجيع الزيارات من الطيور الصغيرة ، إلا أن الخيار الأفضل هو زراعة الزهور للترحيب بها في مساحتك. على الرغم من أن ذلك قد يبدو في البداية الكثير من العمل ، إذا اخترت الزهور التي بذرة ذاتية ، فإن حديقة الطائر الطنان الخاص بك سوف تنمو كل عام كما لو كان بالسحر. اثنان من أفضل الزهور لهذا هو الكون والتقويم.

لا تساعد زهور الكون والتقويم فقط على جذب الطيور الطنانة ، خاصةً إذا اخترت أصنافًا حمراء أو برتقالية ، ولكنها تنمو أيضًا معًا ، حيث تزدهر كلا النباتين في ظروف مماثلة. وعلى الرغم من أنها حولية في معظم الولايات المتحدة ، إلا أن قدرتها على إعادة البيع تضمن أن لديك حديقة من الزهور سنة بعد عام. هذا يعني أيضًا أنه يمكنك بسهولة زراعة هذه الزهور من البذور ، مما يمنحك حديقة ملقحة في أي وقت من الأوقات وللأموال القليلة نسبيًا.