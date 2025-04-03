زرع dianthus العطر للغاية في حاويات لروائح الربيع يمكنك الاستمتاع به في أي مكان تقريبًا

سحر البستنة الحاويات هو أنه يمكن وضع الحاويات في أي مكان تريد. وإذا كان الوعاء ممتلئًا بعدمي الرائحة الحلوة ، فقد تبحث عن أماكن إضافية حول الفناء حيث يمكن أن تزدهر زهور الزهور الربيعية هذه. في حين أن الجنس لديه العديد من الأنواع ، فإن Sweet William (Dianthus Barbatus L.) هو المفضل القديم.

المعروف أيضًا باسم القرنفل والوردي – لأن أزهارها تبدو وكأنها كانت تُعزى بشكل غير متساوٍ عن طريق مقصات مقصات موجودة عادة في صناديق الخياطة – تم تسمية Dianthuses من قبل عالم النبات اليوناني القديم ثيوفراستوس وله تاريخ طويل. حقيقة أن هذه الزهور قد تم تسميتها من قبل اليونانية القديمة قد تجعلك تتساءل عن نطاق الصلابة. هذا المعمر قابل للتكيف إلى حد ما وهاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، بحيث يمكنك زراعتها في الهواء الطلق (في الحاويات أو في الأرض) في معظم أنحاء الولايات المتحدة المتجاورة. في المناخات الباردة من المنطقة 3 ، يمكنك زراعتها كحولية أو إحضار الحاويات في الداخل لفصل الشتاء.

لضمان ازدهار زهور وليام الحلوة في الحاويات ، سترغب في تزويدهم بأفضل الظروف نمواً. لحسن الحظ ، فهي ليست من الصعب إرضاءها ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للاستمتاع بأزهارهم الجميلة العطرة طوال الموسم. إن توخي الحذر من متطلبات التربة والماء وأشعة الشمس هو كل ما يتطلبه الأمر ، وهو أسهل مما تعتقد.