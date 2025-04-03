زرع dianthus العطر للغاية في حاويات لروائح الربيع يمكنك الاستمتاع به في أي مكان تقريبًا

سحر البستنة الحاويات هو أنه يمكن وضع الحاويات في أي مكان تريد. وإذا كان الوعاء ممتلئًا بعدمي الرائحة الحلوة ، فقد تبحث عن أماكن إضافية حول الفناء حيث يمكن أن تزدهر زهور الزهور الربيعية هذه. في حين أن الجنس لديه العديد من الأنواع ، فإن Sweet William (Dianthus Barbatus L.) هو المفضل القديم.
المعروف أيضًا باسم القرنفل والوردي – لأن أزهارها تبدو وكأنها كانت تُعزى بشكل غير متساوٍ عن طريق مقصات مقصات موجودة عادة في صناديق الخياطة – تم تسمية Dianthuses من قبل عالم النبات اليوناني القديم ثيوفراستوس وله تاريخ طويل. حقيقة أن هذه الزهور قد تم تسميتها من قبل اليونانية القديمة قد تجعلك تتساءل عن نطاق الصلابة. هذا المعمر قابل للتكيف إلى حد ما وهاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، بحيث يمكنك زراعتها في الهواء الطلق (في الحاويات أو في الأرض) في معظم أنحاء الولايات المتحدة المتجاورة. في المناخات الباردة من المنطقة 3 ، يمكنك زراعتها كحولية أو إحضار الحاويات في الداخل لفصل الشتاء.
لضمان ازدهار زهور وليام الحلوة في الحاويات ، سترغب في تزويدهم بأفضل الظروف نمواً. لحسن الحظ ، فهي ليست من الصعب إرضاءها ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للاستمتاع بأزهارهم الجميلة العطرة طوال الموسم. إن توخي الحذر من متطلبات التربة والماء وأشعة الشمس هو كل ما يتطلبه الأمر ، وهو أسهل مما تعتقد.
إعطاء Dianthuses الخاص بك أفضل فرصة للنجاح
إن رعاية زهور Dianthus ليس بالأمر الصعب ، لكنك سترغب في إعداد المصنع للنجاح من خلال زراعته في ظروف التربة المناسبة. لا يحب Dianthus التربة المدمرة ، لذا تأكد من أن الوسيلة المتنامية التي لا تحمل الكثير من الرطوبة. بمجرد أن يستقر المصنع ، لا تعطيه المزيد من الماء أكثر من اللازم. ستساعد الحاويات التي تسمح لك بالمياه من القاع بدلاً من الأعلى أيضًا على ضمان عدم وجود هذه النباتات أبدًا. سماد صغير حول الزهور سيمنحهم العناصر الغذائية التي يحتاجونها للوصول إلى بداية جيدة.
ديانثوس عطرة للغاية ، سترغب في وضع الحاويات حيث يمكنك الاستمتاع بها أكثر من غيرها ، ولكن عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك حاجتهم إلى أشعة الشمس. وليامز الحلو هم من أصحاب الشمس ، مفضلين الوصول بين ساعتين وستة ساعات من الشمس المباشرة كل يوم. إذا حدث ما يكفي من أشعة الشمس على الفناء أو سطح السفينة ، Huzzah! يعد المكان الذي من المحتمل أن تجلس فيه والاستمتاع بحديقتك أيضًا المكان المثالي للاستعادة في عطر Dianthuses. قد ترغب أيضًا في ربط مسار الحديقة أو الممرات الأخرى ذات اللون الوردي المحفوظ بوعاء. وبالمثل ، امنح برامج تشغيل التسليم دفعة مع العطر السعيد للزهور عن طريق وضع بعض الأواني على شرفتك. إذا كان هناك رقعة من أشعة الشمس في مكان ما حول منزلك ، فسوف يزهر ديانثوس بسعادة في وعاء.