زملاء فريق المدرسة الثانوية في نيوجيرسي يتنافسون في ولاية أوهايو-نوتردام

أتلانتا – سيشاهد عالم الرياضة ولاية أوهايو ونوتردام ليلة الاثنين مع البطولة الوطنية على المحك.

وكذلك الأمر بالنسبة لريتش هانسن، لكنه سيركز بشكل خاص على رجلين: ظهير ولاية أوهايو كودي سيمون ونهاية دفاع نوتردام آر جيه أوبن.

ستكون مدرسة سانت بيتر الإعدادية في جيرسي سيتي في مركز الصدارة، حيث تضم اثنين من خريجيها في أكبر مباراة لكرة القدم الجامعية. لعب الثنائي معًا لمدة ثلاثة مواسم.

وقال هانسن، المدير الرياضي بالمدرسة ومدرب كرة القدم السابق: “أنا متحمس لهم يا رجل”. “هذان الرجلان من بين أفضل البشر الذين يسيرون على هذا الكوكب، وأنا أعني ذلك. من الواضح أنهم يمتلكون مجموعة من المهارات الرياضية، ولكن هناك الكثير بالنسبة لهم، كما تعلمون.

“لقد احتضنوا الطحن والمنافسة والتحدي، وهذا حقًا ما يميزهم عن غيرهم. أخلاقيات عملهم، لقد حملوا أنفسهم بالنضج والرقي هنا. لا أستطيع التفكير في رجلين يستحقان أكثر أن يكونا في تلك البيئة وأن تتاح لهما هذه الفرصة. لقد كان شرفًا لي في مسيرتي أن أدرب رجلين من هذا النوع.”

ساعد كل من سيمون وأوبين دفاعاتهما على أن تكون من بين أفضل الدفاعات في البلاد.

قاد سايمون ولاية أوهايو في التدخلات بـ 104 وأحرز سبعة أكياس وسبع تمريرات دفاعية.

لقد كان أفضل لاعب دفاعي في Rose Bowl، وهو انتصار من جانب واحد لـ Buckeyes على أوريغون حيث خاض 11 تدخلًا وكيسين.

في موسمه الأول في نوتردام، بعد أن أمضى السنوات الخمس الأولى من حياته المهنية في ديوك، خاض أوبين 18 تدخلات وكيسًا وتعثرًا إجباريًا.

وكان على كلاهما التحلي بالصبر.

انتظر سايمون دوره في ولاية أوهايو، وانطلق أخيرًا في السنة الخامسة.

لم يلعب أوبين، ابن لاعب خط هجوم العمالقة السابق رومان أوبين، بالقدر الذي كان يحبه هذا العام، لكنه حقق فوزًا كبيرًا في ربع النهائي على جورجيا بكيس تعري.

الآن، سيتشارك زميلا الفريق السابقان في المدرسة الثانوية نفس الملعب مرة أخرى مع المنافسين في ملعب مرسيدس بنز.

“لقد تحدثت مع RJ منذ بضعة أيام. قال سايمون: “إنها دائمًا أكبر من التنافس أو أي شيء آخر”. “أنا أقدر وجوده في هذا المنصب معي ويمكننا جميعًا مشاركة هذه اللحظة. شابان من نفس المدرسة الثانوية رائعان جدًا.

“لدينا مصطلح يسمى “الإعداد للحياة”.” هذا حقا عميق. هناك الكثير من الأشخاص الذين أتوا من مدرستنا، ونحن نحاول دائمًا البقاء على اتصال. وهذا يعني الكثير لمدرستنا الثانوية.”

20.1s039.CFP-Side.xml

ظهير ولاية أوهايو كودي سيمون ونهاية دفاع نوتردام RJ Oben.

المشكلة الوحيدة بالنسبة لـ St. Peter’s Prep وHansen هي اختيار أحد الجانبين. المدرب السابق لا يستطيع أن يفعل ذلك. ومع ذلك، لديه حلم ليلة الاثنين.

قال هانسن مازحا: “أنا أشجع أول تعادل 0-0 على الإطلاق في تاريخ البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية”. “هذا هو الجزء السيئ من هذا الأمر برمته. سيخرج شخص ما من الخسارة ولا يستحق أي منهم الخسارة. لكنني بصراحة سأستمتع بجهودهم وأعلم أنهم يستحقون حقًا أن يكونوا في هذه البيئة.