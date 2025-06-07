زهرة البذخ الذاتية التي ستبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء الخاص بك سنة بعد عام

إن تنسيق حديقة أحلامك هو في الواقع أكثر وضوحًا مما تعتقد. كل ما يتعلق الأمر حقًا هو اختيار أفضل طرق البستنة والنباتات المناسبة. في حين أن هذا قد يبدو أساسيًا ، إلا أنه بهذه البساطة. دعنا نقول أنك تريد أن تظل حديقتك ملونة طوال العام ، وتخلط وتطابق المعمرة الصيفية المختلفة التي تتناوب. إذا كنت تريد عددًا أقل من الآفات ، فقم بزراعة الأعشاب والزهور التي تصدها بشكل طبيعي. وإذا كنت تريد الملقحات تتجول دائمًا ، فملأ فناءك بنوع النباتات التي يريدونها بالفعل.

الشيء هو أن جميع الملقحات ، مثل الناس ، لها تفضيلاتهم. طيور الطنان ، على سبيل المثال ، يتم رسمها إلى الأنبوب الأنبوبي ، والزهور الغنية بالرحيق ، وخاصة في ظلال حمراء أو وردية أو أرجوانية ، و Hoary Vervain (Verbena Stricta) هي واحدة من الزهور البرية الأصلية التي تناسب الفاتورة تمامًا مع أزهارها الأرجواني المستقيمة. علاوة على ذلك ، فإن هذا النوع من النباتات هو الذي يحافظ على الإزهار لفترة طويلة بعد أن تلاشت النباتات الأخرى في حديقتك ، لذلك يضمن لك إمدادات ثابتة من الرحيق في عمق الموسم.

ما هو أكثر من ذلك ، من الجاذبية بنفس القدر من النحل والفراشات كما هو الحال بالنسبة لطيور الطنان. لذلك ، هذا يجعلها خيارًا رائعًا إذا كان هدفك العام هو تحقيق حديقة صديقة للملقحة. وأفضل جزء هو أنه بمجرد أن ينشئ Hoary Vervain نفسه في الحديقة ، فإنه يعيد توجيه نفسه. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى القلق بشأن إعادة الزرع. طالما أن الظروف صحيحة ، فسوف تستمر في العودة ، الموسم بعد الموسم ، دون الاضطرار إلى فعل الكثير.