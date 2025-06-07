زهرة البذخ الذاتية التي ستبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء الخاص بك سنة بعد عام

إن تنسيق حديقة أحلامك هو في الواقع أكثر وضوحًا مما تعتقد. كل ما يتعلق الأمر حقًا هو اختيار أفضل طرق البستنة والنباتات المناسبة. في حين أن هذا قد يبدو أساسيًا ، إلا أنه بهذه البساطة. دعنا نقول أنك تريد أن تظل حديقتك ملونة طوال العام ، وتخلط وتطابق المعمرة الصيفية المختلفة التي تتناوب. إذا كنت تريد عددًا أقل من الآفات ، فقم بزراعة الأعشاب والزهور التي تصدها بشكل طبيعي. وإذا كنت تريد الملقحات تتجول دائمًا ، فملأ فناءك بنوع النباتات التي يريدونها بالفعل.
الشيء هو أن جميع الملقحات ، مثل الناس ، لها تفضيلاتهم. طيور الطنان ، على سبيل المثال ، يتم رسمها إلى الأنبوب الأنبوبي ، والزهور الغنية بالرحيق ، وخاصة في ظلال حمراء أو وردية أو أرجوانية ، و Hoary Vervain (Verbena Stricta) هي واحدة من الزهور البرية الأصلية التي تناسب الفاتورة تمامًا مع أزهارها الأرجواني المستقيمة. علاوة على ذلك ، فإن هذا النوع من النباتات هو الذي يحافظ على الإزهار لفترة طويلة بعد أن تلاشت النباتات الأخرى في حديقتك ، لذلك يضمن لك إمدادات ثابتة من الرحيق في عمق الموسم.
ما هو أكثر من ذلك ، من الجاذبية بنفس القدر من النحل والفراشات كما هو الحال بالنسبة لطيور الطنان. لذلك ، هذا يجعلها خيارًا رائعًا إذا كان هدفك العام هو تحقيق حديقة صديقة للملقحة. وأفضل جزء هو أنه بمجرد أن ينشئ Hoary Vervain نفسه في الحديقة ، فإنه يعيد توجيه نفسه. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى القلق بشأن إعادة الزرع. طالما أن الظروف صحيحة ، فسوف تستمر في العودة ، الموسم بعد الموسم ، دون الاضطرار إلى فعل الكثير.
ما الذي يجعل Hoary Vervain رائعا؟
بادئ ذي بدء ، هذا زهرة جيدة المظهر مع طفرات زهرة رقيقة من المستقيمة ، والأوراق الخضراء الرمادية ، التي تنمو في كتل من 2 إلى 4 أقدام. ومع ذلك ، علاوة على مدى ظهوره ، إنه نبات يعطي ويمنح الملقحات وتجميل مساحتك سنة بعد عام ، بينما يطلب القليل جدًا في المقابل. اسمها ، Hoary ، يأتي من الشعر الرمادي الناعم الذي يغطي السيقان والأوراق. هذه الشعرات ليست مجرد زخرفية. إنها تساعد المصنع على الحفاظ على الرطوبة ، مما يساعده على البقاء في بيئات معرضة للجفاف. هذا هو السبب في أنه من السهل بشكل خاص العثور على المروج المفتوحة والحقول الجافة والكتفين على جانب الطريق عبر الأجزاء الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة.
Hoary Vervain هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 وغالبًا ما يتم تضمينها في خلطات بذور البراري والسافانا ، وخاصة بالنسبة لمشاريع ترميم الموائل. إنه نوع يمكن الاعتماد عليه لإنشاء التنوع البيولوجي في بيئات الأراضي العشبية الجافة. إلى جانب دورها كمصدر رحيق ، تغذي بذوره الثدييات والطيور الصغيرة مثل Juncos والعصافير. تعتبر أوراق الشجر بمثابة مضيف اليرقات للفراشات.
تاريخيا ، مثل العواصف الأخرى ، كان هذا النوع جزءًا من العلاجات الشعبية. استخدم العشبية ذات مرة دفعات الأوراق كشاي للمساعدة في الحمى واضطراب المعدة. هذا ليس تطبيقًا شائعًا هذه الأيام. لم يعد الناس يزرعونه للطعام أو الطب بعد الآن. على الرغم من أنه ليس أكثر زهور البرية شعبية هناك ، إلا أنه خيار فعال إلى حد ما لأي شخص يريد دعوة طيور الطنان إلى فناءهم.
كيفية زراعة ورعاية vervain hoary
من السهل نمو هواري فيرفين. لا تحتاج إلى تخصيبه كثيرًا ، أو سقيه كثيرًا (إلا إذا كان جافًا بشكل غير عادي) ، أو ضجة فوقها حقًا. إذا حصل على الكثير من الماء ، يمكن أن تعفن الجذور. ما تحتاجه هو الصرف الجيد والشمس الكاملة. على الرغم من أنه يمكن أن يتسامح مع الظل الجزئي ، إلا أنه يزدهر حقًا عندما يحصل على ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة في اليوم. هذا يجعلها مثالية للحدود والمروج والزيريسكاب وحتى الزوايا المهملة في الفناء الخاص بك.
نظرًا لأنه نبات يتحمل الجفاف قادر على النمو في التربة الفقيرة ، يمكنك زرعها في الأماكن التي ستضافها الزينة الأكثر حساسية. إنه أيضًا مقاوم للغزلان ، مما يساعد إذا كانت الحياة البرية تحديًا متكررًا في حديقتك. وعلى الرغم من أنها البذخ الذاتية بشكل كبيرا ، فإنها لا تنتشر بقوة. سترى المزيد منها يعود كل عام ، ولكن ليس بطريقة غازية.
ومع ذلك ، لتشجيع إعادة البيع ، دع النبات يزهر بالكامل والذهاب إلى البذور قبل تقليم أي شيء. بمجرد أن تنضج البذور وتسقط على الأرض ، ستبدأ في الربيع مع القليل من المساعدة. وإذا كنت ترغب في إنشاء ملاذ الملقح الذي يحافظ على طيور الطنان يدور حول الفناء الخاص بك ، ففكر في إقران Hoary Vervain مع سوزان السوداء (Rudbeckia Hirta) لتناقض نابض بالحياة من الأرجواني والذهبي. كما أنه يتزوج بشكل جميل مع الزهرة المخروطية الأصفر (Echinacea paradoxa) و Bee Balm (Monarda spp.) ، اثنين من المفضلات الأخرى التي تتفتح في نفس الوقت تقريبا وجذب الطيور الطنانة.