زهرة الربيع الرائعة التي تزدهر في كل من الظل والشمس

إذا كانت بعض أجزاء الفناء مشمسة بينما تكون الأجزاء الأخرى مظللة ، فقد يكون من الصعب التوصل إلى تصميم حديقة متماسكة لأن العديد من النباتات ستزدهر فقط في جزء واحد من الفناء أو الآخر. لحسن الحظ ، هناك نباتات متعددة الاستخدامات مثل Pigsqueak (Bergenia Crassifolia) والتي يمكن أن تزدهر في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة ويمكن بسهولة توحيد حدائقك. لا يجلب Pigsqueak أوراق الشجر إلى أجزاء مختلفة من الساحات ، بل يضم أيضًا أزهار أنبوبية مذهلة كل ربيع.
Pigsqueak ، الذي يأتي اسمه من الضوضاء التي تحدثها أوراقها عند فركها ، هي موطنها إلى شرق آسيا. لحسن الحظ ، فهي ليست غازية في أمريكا الشمالية. هذا هو نبات بطيء النمو ، ويسهل يزدهر في مجموعة متنوعة من الظروف ويجلب الزهور الجميلة وأوراق الشجر الجذابة إلى الحدائق في المناطق من 3 إلى 8 دون أي سلبيات رئيسية. إنها دائمة الخضرة طوال العام في العديد من المناطق ، مما يجعلها طريقة رائعة لإضافة الاهتمام بالألوان والشتاء للحدائق.
رعاية الخنازير واستخدامها في الحديقة
Pigsqueak هو نبات قابل للتكيف بشكل مدهش. لا يمكن أن تزدهر في أشعة الشمس الكاملة ، والظل العميق ، وكل شيء بينهما ، ولكنه يتحمل أيضًا مجموعة من ظروف التربة. على الرغم من أنها تفضل التربة الغنية ، إلا أن كل شيء من الرمال إلى التربة الثقيلة الطينية على ما يرام لزراعة الخنازير. كما أنه ليس من الصعب إرضاءه حول درجة الحموضة في التربة. على الرغم من أنه قد يستفيد من القليل من الري إذا كان لديك تعويذة جافة ممتدة ، إلا أن الخنازير تعتبر تتحمل الجفاف نسبيًا. نادراً ما يزعجها الغزلان ، مما يجعلها مثالية لأي شخص يكافح لصد الغزلان من الفناء أو حديقته.
نظرًا لأن Pigsqueak ينمو فقط إلى حوالي 1 1/2 قدم ، فقد يكون خيارًا رائعًا للغطاء الأرضي أو لإضافة لون إلى مقدمة أسرة الحديقة. فقط كن على دراية بأنها ليست عدوانية بشكل خاص أو نمو سريع ، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل للأعشاب الضخمة. يمكنك العثور على أصناف الخنازير مع مجموعة من ألوان الزهور ، من الزهور الحمراء الزاهية لـ “Bressingham Ruby” إلى اللون الأبيض النقي لـ “Ciliata”. يضم أصناف مختلفة أيضًا ظلال أوراق مختلفة أيضًا ، لذا فأنت لا بد أن تجد عددًا قليلًا على الأقل يتلاءم مع حدائقك تمامًا. على الرغم من أن Pigsqueak معمرة يتم العثور عليها عادةً مزهرة في فصل الربيع ، وتوفر في المقام الأول اهتمامًا في فصل الشتاء من خلال أوراق الشجر ، فقد يتم التعامل مع البستانيين في المناطق الأكثر دفئًا إلى الزهور الشتوية إذا كان الطقس معتدلًا بما يكفي.