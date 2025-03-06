زهرة الربيع الرائعة التي تزدهر في كل من الظل والشمس

Pigsqueak هو نبات قابل للتكيف بشكل مدهش. لا يمكن أن تزدهر في أشعة الشمس الكاملة ، والظل العميق ، وكل شيء بينهما ، ولكنه يتحمل أيضًا مجموعة من ظروف التربة. على الرغم من أنها تفضل التربة الغنية ، إلا أن كل شيء من الرمال إلى التربة الثقيلة الطينية على ما يرام لزراعة الخنازير. كما أنه ليس من الصعب إرضاءه حول درجة الحموضة في التربة. على الرغم من أنه قد يستفيد من القليل من الري إذا كان لديك تعويذة جافة ممتدة ، إلا أن الخنازير تعتبر تتحمل الجفاف نسبيًا. نادراً ما يزعجها الغزلان ، مما يجعلها مثالية لأي شخص يكافح لصد الغزلان من الفناء أو حديقته.

نظرًا لأن Pigsqueak ينمو فقط إلى حوالي 1 1/2 قدم ، فقد يكون خيارًا رائعًا للغطاء الأرضي أو لإضافة لون إلى مقدمة أسرة الحديقة. فقط كن على دراية بأنها ليست عدوانية بشكل خاص أو نمو سريع ، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل للأعشاب الضخمة. يمكنك العثور على أصناف الخنازير مع مجموعة من ألوان الزهور ، من الزهور الحمراء الزاهية لـ “Bressingham Ruby” إلى اللون الأبيض النقي لـ “Ciliata”. يضم أصناف مختلفة أيضًا ظلال أوراق مختلفة أيضًا ، لذا فأنت لا بد أن تجد عددًا قليلًا على الأقل يتلاءم مع حدائقك تمامًا. على الرغم من أن Pigsqueak معمرة يتم العثور عليها عادةً مزهرة في فصل الربيع ، وتوفر في المقام الأول اهتمامًا في فصل الشتاء من خلال أوراق الشجر ، فقد يتم التعامل مع البستانيين في المناطق الأكثر دفئًا إلى الزهور الشتوية إذا كان الطقس معتدلًا بما يكفي.