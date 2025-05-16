زهرة الربيع الشهيرة التي يجب ألا تضيفها أبدًا إلى باقة الخزامى

مجموعة متنوعة من الزهور النابضة بالحياة يمكن أن تثير مشاعر الربيع ، ولكن هذا ربما يكون أكثر من ذلك مع الزنبق (Tulipa spp.). على الرغم من أن أصليًا في آسيا الوسطى ، إلا أن الزنبق أصبحت الآن لمبات شهيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، خاصة خلال أشهر الربيع حيث يتم استخدامها غالبًا للزينة والباقات لكل شيء من حفلات الزفاف إلى عطلات الربيع إلى فقط لأنها. عند إنشاء باقة الخزامى ، قد تكون مهتمًا بإضافة أزهار أخرى من حديقتك ، أو حتى من متجر. على الرغم من أن هذا بالتأكيد خيار ، يجب عليك تجنب وضع النرجس (Narcissus Pseudonarcissus) على وجه التحديد مع زنبقاتك بسبب الضرر الذي يمكن أن يسببه خلال الـ 24 ساعة الأولى من القطع.
ازدادت شعبية النرجس البري منذ أواخر القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين ، استخدم أصحاب المنازل بشكل متكرر نصائح وحيل ذكية لزراعة النرجس البري من أجل زراعة هذه الزينة بنجاح في حدائقهم. على الرغم من انتشارهم ، يجب أن تهتم بمزيد من العناية عند قطع النرجس الباقة. تحتوي النرجس النرجس الطازج على مكونات قلوية تنبعث منها النسغ السامة إلى الزنبق. لهذا السبب ، لا تضع النرجس مع الزهور المقطوعة الأخرى في اليوم الأول من قطعها. بمجرد قطع النرجس البري في دلو أو مزهرية من الماء لمدة 24 ساعة على الأقل ، يمكنك الجمع بينها مع زهور أخرى مثل زهور الأقحوان ، لكن من المحتمل أن تقصر عمر الزهور الأخرى في الترتيب الخاص بك. أيضًا ، تأكد من عدم إعادة تدوير النرجس البري ، لأن ذلك يمكن أن يعيد تشغيل عملية انبعاثات السم وإلحاق المزيد من الأضرار بزهورك الأخرى.
نصائح أخرى لإنشاء باقة صحية ونابضة بالحياة
إذا وضعت كل من الزنبق والنرجس معًا مباشرة بعد قطعها ، فمن المحتمل أن ترى علامات الإجهاد في زهور الأقحوان ، مثل الاصفرار والذبلة المبكرة. ومع ذلك ، فإن فصل الزنبق والنرجس خلال الـ 24 ساعة الأولى من قطعها ليس هو النصيحة الوحيدة التي تحتاجها لإنشاء باقة زنبق صحية. بصرف النظر عن كل ما تحتاج إلى معرفته قبل زراعة الزنبق ، يجب أن تعرف أيضًا ما يجب القيام به بعد قطعها. أولاً ، إذا قمت بقطع زهور الأقحوان الطازجة من حديقتك الخاصة ، فافعل ذلك فقط عندما لا تزال براعم الزهور مغلقة ، ولكن بعد أن تكون ملونة بالكامل تقريبًا. سيساعد ذلك في ضمان أن تتاح للزهور فرصة للزهر أثناء تواجدها في مزهرية ، ولكنها لا تتجاوز نقطة الحصاد حيث قد تذبل قبل الأوان. سواء كنت تستخدم زنبقًا طازجًا أو إصدارات تم شراؤها من المتجر ، تأكد من وضع زهورك في مزهرية أو دلو من الماء البارد مع حافظة في أقرب وقت ممكن.
بمجرد قطع ، قد تستمر الزنبق لمدة تصل إلى أسبوع واحد. خلال هذا الوقت ، قد تستمر سيقانها في النمو لفترة أطول لبضعة أيام ، لذلك قد تحتاج إلى إعادة قطعها وفقًا لذلك حتى يتمكنوا من الحفاظ على الارتفاع الصحيح وفقًا لبقية باقة أو ترتيبك. يمكنك أيضًا التفكير في الحيل الأخرى للحفاظ على باقة الخاص بك واقفًا مستقيماً إذا كان سيقان توليب ينحني.