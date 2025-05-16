زهرة الربيع الشهيرة التي يجب ألا تضيفها أبدًا إلى باقة الخزامى

مجموعة متنوعة من الزهور النابضة بالحياة يمكن أن تثير مشاعر الربيع ، ولكن هذا ربما يكون أكثر من ذلك مع الزنبق (Tulipa spp.). على الرغم من أن أصليًا في آسيا الوسطى ، إلا أن الزنبق أصبحت الآن لمبات شهيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، خاصة خلال أشهر الربيع حيث يتم استخدامها غالبًا للزينة والباقات لكل شيء من حفلات الزفاف إلى عطلات الربيع إلى فقط لأنها. عند إنشاء باقة الخزامى ، قد تكون مهتمًا بإضافة أزهار أخرى من حديقتك ، أو حتى من متجر. على الرغم من أن هذا بالتأكيد خيار ، يجب عليك تجنب وضع النرجس (Narcissus Pseudonarcissus) على وجه التحديد مع زنبقاتك بسبب الضرر الذي يمكن أن يسببه خلال الـ 24 ساعة الأولى من القطع.

ازدادت شعبية النرجس البري منذ أواخر القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين ، استخدم أصحاب المنازل بشكل متكرر نصائح وحيل ذكية لزراعة النرجس البري من أجل زراعة هذه الزينة بنجاح في حدائقهم. على الرغم من انتشارهم ، يجب أن تهتم بمزيد من العناية عند قطع النرجس الباقة. تحتوي النرجس النرجس الطازج على مكونات قلوية تنبعث منها النسغ السامة إلى الزنبق. لهذا السبب ، لا تضع النرجس مع الزهور المقطوعة الأخرى في اليوم الأول من قطعها. بمجرد قطع النرجس البري في دلو أو مزهرية من الماء لمدة 24 ساعة على الأقل ، يمكنك الجمع بينها مع زهور أخرى مثل زهور الأقحوان ، لكن من المحتمل أن تقصر عمر الزهور الأخرى في الترتيب الخاص بك. أيضًا ، تأكد من عدم إعادة تدوير النرجس البري ، لأن ذلك يمكن أن يعيد تشغيل عملية انبعاثات السم وإلحاق المزيد من الأضرار بزهورك الأخرى.