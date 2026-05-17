زهرة الهوستا المصاحبة التي ستملأ حديقتك بالفراشات

الهوستا عبارة عن نباتات معمرة محبة للظل وتحظى بشعبية بين البستانيين لسهولة العناية بها وأوراق الشجر طويلة العمر. على الرغم من أن نبات الهوستا يحتوي على أزهار تجذب الملقحات (حتى الطيور الطنانة!)، إلا أنها ليست مثيرة أو ملونة على الإطلاق. يمكن أن تؤدي زراعة النباتات المعمرة المزهرة في سرير المضيف إلى خلق لمسات ملفتة للنظر لحديقتك الصيفية. إحدى الزهور الصديقة للظل والتي تضفي لونًا جميلاً وتجذب الفراشات والملقحات الأخرى هي زهرة البغونية الشمعية (Begonia semperflorens).
تُسمى بيجونيا الشمعية بسبب اللمعان الشمعي لأوراقها، وعادة ما تتم زراعتها سنويًا ويمكن أن تضيف لونًا طويل الأمد إلى أوانيك. يزرع هذا النبات المتواضع في سرير الظل بين نباتات المضيفين الخاصة بك، ويوفر أسابيع من الإزهار بظلال من اللون الأبيض والوردي والأحمر، مما يجذب الفراشات إلى سرير الظل. يمكن زراعة نباتات البغونية الشمعية في مقدمة سرير الظل بالقرب من نبات الهوستا الصغير أو أسفل نبات الهوستا الأكبر حجمًا للحصول على لون غير متوقع.
عادة ما تتوفر هذه النباتات السنوية المفضلة في المشاتل بدءًا من أواخر أبريل أو مايو، جنبًا إلى جنب مع معظم النباتات الحولية التي تزهر في الصيف. هناك أصناف ذات أوراق خضراء زاهية، أو أوراق برونزية، مما يزيد من إمكانيات مزيج الألوان؛ يقال إن الأصناف ذات الأوراق البرونزية أكثر تحملاً لأشعة الشمس قليلاً. تُعرف البغونية الشمعية أيضًا باسم البغونية الليفية، لأنها تحتوي على نظام جذر ليفي، مما يجعل من السهل تمييزها عن درنات البغونية الدرنية. كما أنها تحتوي على أزهار أصغر بكثير من زهور البغونية الدرنية، وعادة ما تكون أوراقها الشمعية اللامعة مستديرة الشكل.
رعاية بيجونيا الشمع
قم بزراعة البغونية الشمعية في تربة غنية جيدة التصريف: يمكنك إضافة بعض السماد أو الطحالب لتحسين نسيج التربة في السرير حسب الحاجة. بخلاف الري المنتظم، من السهل العناية بالبيغونيا الشمعية للنباتات التي تحتاج إلى القليل جدًا من الصيانة. إن وضع بعض النشارة الطبيعية، مثل رقائق الخشب أو نشارة لحاء الصنوبر، حول القاعدة سيساعدهم على الحفاظ على المياه في موسم الصيف الجاف.
إذا تمزقت أوراق البغونية الشمعية أو حصلت على حواف بنية، فيمكن قصها بسهولة للحفاظ على مظهر النباتات أنيقًا. كما أن البغونية الشمعية “تنظف نفسها ذاتيًا”، وتتساقط الأزهار المستهلكة دون الحاجة إلى قطع رأسها. إذا أصبحت سيقان الزهرة طويلة أو طويلة جدًا، قم بقرصها للخلف برفق، مما سيحفز تكوين براعم جديدة. هذه النباتات الحولية طويلة الإزهار مقاومة بشكل عام للغزلان والأرانب (على عكس الهوستا، للأسف)، وعندما تزرع في الهواء الطلق، لا تتضايق من الآفات.
تبدو البغونية الشمعية ذات الظلال الحمراء والوردية لطيفة بشكل خاص إلى جانب أصناف الهوستا ذات الأوراق الزرقاء مثل Blue Angel (كبيرة مع زهور بيضاء) أو Blue Mouse Ears (صغيرة مع زهور أرجوانية) أو Abiqua Drinking Gourd (متوسطة مع زهور بيضاء). تضيف البغونية الشمعية ذات الأوراق البرونزية لونًا مثيرًا للاهتمام بالقرب من أصناف الهوستا المرسومة مثل Fire Island. تتحمل بعض نباتات الهوستا الشمس، لكن إذا كنت تريد زراعة نباتات البغونية الشمعية في مكان مشمس مع نبات الهوستا، فحاول وضعها بحيث تحصل على بعض الظل بعد الظهر (أو ظل من أوراق الهوستا الأكبر حجمًا) للحفاظ على نضارة الأزهار.