زهرة الهوستا المصاحبة التي ستملأ حديقتك بالفراشات

الهوستا عبارة عن نباتات معمرة محبة للظل وتحظى بشعبية بين البستانيين لسهولة العناية بها وأوراق الشجر طويلة العمر. على الرغم من أن نبات الهوستا يحتوي على أزهار تجذب الملقحات (حتى الطيور الطنانة!)، إلا أنها ليست مثيرة أو ملونة على الإطلاق. يمكن أن تؤدي زراعة النباتات المعمرة المزهرة في سرير المضيف إلى خلق لمسات ملفتة للنظر لحديقتك الصيفية. إحدى الزهور الصديقة للظل والتي تضفي لونًا جميلاً وتجذب الفراشات والملقحات الأخرى هي زهرة البغونية الشمعية (Begonia semperflorens).

تُسمى بيجونيا الشمعية بسبب اللمعان الشمعي لأوراقها، وعادة ما تتم زراعتها سنويًا ويمكن أن تضيف لونًا طويل الأمد إلى أوانيك. يزرع هذا النبات المتواضع في سرير الظل بين نباتات المضيفين الخاصة بك، ويوفر أسابيع من الإزهار بظلال من اللون الأبيض والوردي والأحمر، مما يجذب الفراشات إلى سرير الظل. يمكن زراعة نباتات البغونية الشمعية في مقدمة سرير الظل بالقرب من نبات الهوستا الصغير أو أسفل نبات الهوستا الأكبر حجمًا للحصول على لون غير متوقع.

عادة ما تتوفر هذه النباتات السنوية المفضلة في المشاتل بدءًا من أواخر أبريل أو مايو، جنبًا إلى جنب مع معظم النباتات الحولية التي تزهر في الصيف. هناك أصناف ذات أوراق خضراء زاهية، أو أوراق برونزية، مما يزيد من إمكانيات مزيج الألوان؛ يقال إن الأصناف ذات الأوراق البرونزية أكثر تحملاً لأشعة الشمس قليلاً. تُعرف البغونية الشمعية أيضًا باسم البغونية الليفية، لأنها تحتوي على نظام جذر ليفي، مما يجعل من السهل تمييزها عن درنات البغونية الدرنية. كما أنها تحتوي على أزهار أصغر بكثير من زهور البغونية الدرنية، وعادة ما تكون أوراقها الشمعية اللامعة مستديرة الشكل.