زهرة برينك الجميلة التي ستملأ حديقتك بالألوان الكهربائية في نوفمبر

هل ترغب في إضافة ألوان نابضة بالحياة إلى حديقتك الخريفية من خلال نبات فريد يزهر في شهر نوفمبر؟ زنبق غيرنسي (Nerine Bowdenii) هو نبات معمر ملفت للنظر يجب أن يكون على رادارك. تُعرف هذه الأزهار الوردية الزاهية أيضًا باسم زهرة الرأس، وهي أنيقة ومتأخرة التفتح، وتزهر لمدة تصل إلى أربعة إلى ستة أسابيع في أواخر الصيف والخريف، ثم تتساقط أوراقها في الشتاء. إنها واحدة من تلك الزهور المتأخرة التي ستبقي الطيور الطنانة تأتي إلى حديقتك. كما أنها أقل شيوعًا من زهور الخريف الشائعة.

موطنها الأصلي جنوب أفريقيا، تعتبر nerine Bowdenii مناسبة للمناطق القاسية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 10. هذه المصابيح الصيفية الشهيرة مقاومة بشكل طبيعي للغزلان والأرانب وقادرة على تحمل فترات الجفاف، مما يجعلها خيارًا رائعًا للبستانيين الذين يعيشون في مناخات حارة وجافة. في المناطق الباردة، يمكن أيضًا زراعتها في أوعية أو حاويات لسهولة نقلها. (نصيحة احترافية: أزهارها المذهلة تمثل أزهارًا مقطوفة رائعة لتنسيق الأزهار الداخلية.) مع النصائح والحيل الصحيحة للعناية، سيكون لديك كل ما تحتاج إلى معرفته لزراعة زنبق غيرنسي بنجاح.