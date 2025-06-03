زهرة سلة معلقة سهلة النمو ستجذب الطيور الطنانة إلى الفناء أو الشرفة

تزن الطيور الطنانة ، والشياطين السرعيين في عالم الطيور ، بين اثنين و 20 جرام ، ويمكن أن تطير 45 ميل في الساعة أثناء طقوس التزاوج. هذه الطيور المزدحمة هي ملقحات غزيرة ، مما يساعد الزهور على الانتقال عن طريق حمل حبوب اللقاح من نبات يزهر إلى آخر. تجذب الزهور البيضاء على شكل جرس من kaleidoscope Abelia (Abelia X Grandiflora ‘kaleidoscope’) الطيور الطنانة من يوليو إلى أكتوبر. إن أزهار عطرة طويلة الأمد على أكواخ مضغوطة من أوراق الشجر الملونة هي صلبة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9 ، حيث تزرع بشكل متكرر كشجيرة في الحديقة ، تحمل الجفاف ، من السهل النمو ، من السهل النمو في سلال معلقة.
معظم أنواع هامر ليست خاصة بالزهور التي يزورونها. ومع ذلك ، فإن بعض النباتات أكثر جاذبية للطيور الطنانة من غيرها. الطيور الطنانة لها ألسنة أنبوبية تتمسك بها في وسط الزهرة لامتصاص الرحيق ، وهو سائل حلو موجود في kaleidoscope Abelia ، وهو عضو في عائلة Honeysuckle. في حين أن الطيور الطنانة تفضل الزهور ذات الألوان الزاهية ، فإن وفرة الإزهار والموسم الطويل المتفتح من Abelia تضمن عودة الطيور الطنانة إلى السلة المعلقة طوال الصيف. تسهل الزهور المتوترة التي تتدلى من السلة على الطيور الصغيرة أن تحوم بجوارها أثناء البحث عن رحيق بينما تنبع من الأسدية الطويلة الطائر مع حبوب اللقاح. تتغير أوراق الشجر في أبيليا من اللون الأخضر والأصفر إلى الذهب والمارون مع تغير المواسم ، مما يرسل رسالة ملونة إلى طيور الطنان.
تزايد “caleidoscope” في سلال معلقة
في حين أن أبيليا تتحمل الجفاف ، يجب سقي النبات عندما يكون سطح التربة جافًا. تجف الأرض في سلال معلقة ، وخاصة تلك المعلقة تحت أشعة الشمس الساطعة ، بشكل أسرع من التربة في حديقتك ، وفي ذروة الصيف ، قد تحتاج سلة معلقة إلى سقي إضافي. لا تقلق بشأن الإفراط في الماء ما لم يكن الوعاء يعاني من تصريف ضعيف – أضف الماء حتى ينفد من أسفل السلة. Deadhead ، أو قرصة الإزهار عندما يموتون لتشجيع النمو الجديد. لا تقلم السيقان الحمراء الخشبية في أبيليا حتى تنتهي النباتات في إزهار في نهاية الموسم. شنق السلال الخاصة بك تحت أشعة الشمس الكاملة ، على الرغم من أن أبيليا يمكن أن تأخذ الظل الضوء.
يعد التصريف أحد الاعتبارات المهمة مع جميع السلال المعلقة ، سواء كنت تشتري واحدة من الحضانة أو DIY سلة معلقة خاصة بك. تحتوي السلال البلاستيكية عادةً على ثقوب محفورة في القاع ، في حين أن سلال الأسلاك قد تصطف مسبقًا بألياف جوز الهند أو الطحالب. إذا كنت تقوم بزرع kaleidoscope Abelia إلى وعاء معلق ، فتأكد من عدم منع ثقوب الصرف.
الطيور الطنانة هي إقليمية ، لذا فكر في تعليق أكثر من سلة واحدة من Abelia لزيادة عدد الفرص المتعددة لمشاركة الفناء الخاص بك. ليس من الصعب أخذ قصاصات من شجيرة kaleidoscope الموجودة في Abelia Bush موجودة لانتشار السلال المعلقة ، ولكن قد لا ينتج المصنع الجديد الزهور لمدة سنة إلى عامين. يتضمن أخذ قصاصات قطع قطعة صحية من الجذع ، وتجذرها في التربة ، والحفاظ عليها في ظروف رطبة حتى تصبح جاهزة للزرع.