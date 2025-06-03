زهرة سلة معلقة سهلة النمو ستجذب الطيور الطنانة إلى الفناء أو الشرفة

تزن الطيور الطنانة ، والشياطين السرعيين في عالم الطيور ، بين اثنين و 20 جرام ، ويمكن أن تطير 45 ميل في الساعة أثناء طقوس التزاوج. هذه الطيور المزدحمة هي ملقحات غزيرة ، مما يساعد الزهور على الانتقال عن طريق حمل حبوب اللقاح من نبات يزهر إلى آخر. تجذب الزهور البيضاء على شكل جرس من kaleidoscope Abelia (Abelia X Grandiflora ‘kaleidoscope’) الطيور الطنانة من يوليو إلى أكتوبر. إن أزهار عطرة طويلة الأمد على أكواخ مضغوطة من أوراق الشجر الملونة هي صلبة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9 ، حيث تزرع بشكل متكرر كشجيرة في الحديقة ، تحمل الجفاف ، من السهل النمو ، من السهل النمو في سلال معلقة.

معظم أنواع هامر ليست خاصة بالزهور التي يزورونها. ومع ذلك ، فإن بعض النباتات أكثر جاذبية للطيور الطنانة من غيرها. الطيور الطنانة لها ألسنة أنبوبية تتمسك بها في وسط الزهرة لامتصاص الرحيق ، وهو سائل حلو موجود في kaleidoscope Abelia ، وهو عضو في عائلة Honeysuckle. في حين أن الطيور الطنانة تفضل الزهور ذات الألوان الزاهية ، فإن وفرة الإزهار والموسم الطويل المتفتح من Abelia تضمن عودة الطيور الطنانة إلى السلة المعلقة طوال الصيف. تسهل الزهور المتوترة التي تتدلى من السلة على الطيور الصغيرة أن تحوم بجوارها أثناء البحث عن رحيق بينما تنبع من الأسدية الطويلة الطائر مع حبوب اللقاح. تتغير أوراق الشجر في أبيليا من اللون الأخضر والأصفر إلى الذهب والمارون مع تغير المواسم ، مما يرسل رسالة ملونة إلى طيور الطنان.