زهور الكون الملونة ذات البتلات الجميلة التي تبدو رائعة في تنسيق القطع

تحظى زهرة الكون (Cosmos bipinnatus) بشعبية كبيرة لدى مزارعي الزهور المقطوفة والبستانيين المنزليين باعتبارها زهرة غزيرة الإنتاج مثالية للقطع، لذلك من المثير التعرف على مجموعة من أصناف الكون الرائعة التي قد يكون لديها المزيد لتقدمه في ترتيب القطع أكثر من أقاربها الأكثر شيوعًا. توفر مجموعة الكون Double Click أزهارًا مزدوجة وشبه مزدوجة بالكامل يصل عرضها إلى 4 بوصات والتي تعطي البتلات مظهرًا مكشكشًا أو رقيقًا. من المرجح أن تحتفظ أصناف Double Click ببتلاتها أكثر من أصناف الكوزموس الأخرى، مما يجعلها تنسيقات زهور مقطوعة تدوم لفترة أطول.
كل شيء تقريبًا عن الكون في مجموعة Double Click يجعلها زهرة مختارة للقطع – بدءًا من أزهارها المكشكشة وحتى سيقانها الطويلة والنحيلة وسهلة القطع. يمكنك إقناع النبات بالتفرع لإنتاج المزيد من الأزهار عن طريق قطع الجذع الرئيسي عندما يصل ارتفاع النباتات إلى 6 إلى 12 بوصة. سوف تستمر الزهور لمدة تصل إلى أسبوع في إناء. حتى أوراقها الريشية التي تشبه السرخس تبدو جيدة عند إقرانها بالزهور المقطوفة.
يتضمن كل صنف فريد إما لونًا رائعًا واحدًا أو مزيجًا منها، بما في ذلك اللون الأحمر والوردي والبنفسجي والتوت البري والأبيض. هناك نوعان – “Double Click Bicolor Violet” و”Double Click Bicolor Pink” لهما خطوط بيضاء دقيقة تتناوب مع الألوان الخاصة بهما.
تعتبر أصناف Cosmos في مجموعة Double Click مثالية للقطع
لا تنتهي السمات المرغوبة لمجموعة Double Click بجمالها الملون والزهور المقطوفة. كما أنها سريعة وسهلة النمو بالنسبة للبستانيين المبتدئين، ومقاومة للجفاف بمجرد إنشائها، ومقاومة للغزلان. تتدفق الملقحات إلى الكون في مجموعة النقر المزدوج. على الرغم من أن هذه الأصناف هي نباتات سنوية مثل جميع أنواع الكون، إلا أنها تزرع ذاتيًا بشكل متكاثر، لذلك من المحتمل أن ترى نباتات جديدة في الموسم المقبل. هذه الأكوام تزهر لفترة طويلة، مما يجعل الزهور متاحة للقطع من أوائل الصيف وحتى الصقيع الأول. إنتاجية الزهور لكل قدم مربع لديها عدد قليل من المنافسين.
يعد تعلم كيفية العناية بزهور الكون، بما في ذلك تلك الموجودة في مجموعة Double Click، أمرًا سهلاً. يمكنك البدء بالبذور في الداخل قبل أربعة إلى ستة أسابيع من الصقيع الأخير وزرعها. سواء الزرع أو البذر المباشر بالخارج، ابدأ بعد تاريخ الصقيع الأخير وعندما تكون درجة حرارة التربة 60 درجة فهرنهايت، وبالكاد تغطي البذور بالتربة. لا يهتم فريق Cosmos في مجموعة Double Click بالتربة، طالما أنها تستنزف جيدًا. اختر مكانًا به شمس كاملة.
تتفتح نباتات Double Click سهلة العناية وطويلة الأمد من الصيف وحتى الصقيع الأول
توقع أن تنبت البذور خلال خمسة إلى 10 أيام وظهور الأزهار خلال 75 إلى 90 يومًا. يجب أن يصل طول النباتات إلى 2 إلى 3 أقدام. تعتبر الزراعة الكثيفة هي أفضل طريقة عندما يكون القطع هو هدفك وله فوائد إضافية تتمثل في المساعدة في القضاء على الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى السماح للسيقان الطويلة والرفيعة بدعم بعضها البعض. لمنع تلف البتلات بسبب الحشرات، قم بحصاد الزهور وهي لا تزال في براعمها الضيقة. يمكنك الاستمرار في الحصاد لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.
ربما لن تواجه مجموعة Double Click للكون أي مشكلة في تلبية احتياجاتك من الزهور المقطوفة، ولكن يمكنك القيام ببعض الأشياء لتحسين التفتح. في الواقع، كلما قمت بقطع المزيد من الزهور، خاصة عند قاعدة الجذع، كلما زاد عدد الأزهار. نظرًا لأن النبات ينمو بسرعة، يمكنك أيضًا ممارسة الزراعة المتعاقبة، وزراعة محاصيل متعددة بنقرة مزدوجة. يمكنك أيضًا استخدام الكون الميت لإبقاء الإزهار قادمًا طوال فصل الخريف.