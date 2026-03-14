زهور الكون الملونة ذات البتلات الجميلة التي تبدو رائعة في تنسيق القطع

تحظى زهرة الكون (Cosmos bipinnatus) بشعبية كبيرة لدى مزارعي الزهور المقطوفة والبستانيين المنزليين باعتبارها زهرة غزيرة الإنتاج مثالية للقطع، لذلك من المثير التعرف على مجموعة من أصناف الكون الرائعة التي قد يكون لديها المزيد لتقدمه في ترتيب القطع أكثر من أقاربها الأكثر شيوعًا. توفر مجموعة الكون Double Click أزهارًا مزدوجة وشبه مزدوجة بالكامل يصل عرضها إلى 4 بوصات والتي تعطي البتلات مظهرًا مكشكشًا أو رقيقًا. من المرجح أن تحتفظ أصناف Double Click ببتلاتها أكثر من أصناف الكوزموس الأخرى، مما يجعلها تنسيقات زهور مقطوعة تدوم لفترة أطول.

كل شيء تقريبًا عن الكون في مجموعة Double Click يجعلها زهرة مختارة للقطع – بدءًا من أزهارها المكشكشة وحتى سيقانها الطويلة والنحيلة وسهلة القطع. يمكنك إقناع النبات بالتفرع لإنتاج المزيد من الأزهار عن طريق قطع الجذع الرئيسي عندما يصل ارتفاع النباتات إلى 6 إلى 12 بوصة. سوف تستمر الزهور لمدة تصل إلى أسبوع في إناء. حتى أوراقها الريشية التي تشبه السرخس تبدو جيدة عند إقرانها بالزهور المقطوفة.

يتضمن كل صنف فريد إما لونًا رائعًا واحدًا أو مزيجًا منها، بما في ذلك اللون الأحمر والوردي والبنفسجي والتوت البري والأبيض. هناك نوعان – “Double Click Bicolor Violet” و”Double Click Bicolor Pink” لهما خطوط بيضاء دقيقة تتناوب مع الألوان الخاصة بهما.