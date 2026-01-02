زهور اللوبيليا تنمو معًا لجذب الطيور الطنانة

تعتبر الطيور الطنانة مشهدًا مرحبًا به بالنسبة لمعظم البستانيين. يعودون عادةً إلى الأماكن التي يمكنهم فيها العثور على مأوى ومصادر غذائية موثوقة. لإنشاء منطقة تغذية أكثر جاذبية وجاذبية للطيور الطنانة، أضف نباتات مزهرة إلى حديقتك تعمل بشكل جيد معًا مثل زهرة الكاردينال (Lobelia Cardinalis) واللوبيليا الزرقاء الكبيرة (Lobelia siphilitica). تشترك هاتان الزهرتان في نفس الاحتياجات المتنامية، مما يجعلهما مزيجًا جميلاً في الحديقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تزدهر معًا، مما يسهل الوصول إليها ويسمح لك بتحويل مساحتك إلى جنة الطيور الطنانة. يمكن لهذه الزهور أيضًا أن تدعم الملقحات الأخرى التي تزور حديقتك.
تعتبر زهرة الكاردينال واللوبيليا الزرقاء الكبيرة من الخيارات الشائعة في حدائق الطيور الطنانة بسبب أزهارها البراقة الغنية بالرحيق، والتي لها الشكل المثالي لفاتورة الطيور الطنانة الطويلة وأسلوب التغذية. يعد اللون الأحمر الزاهي لزهرة الكاردينال أحد أسباب إدراج هذا النبات في حدائق الملقحات لأنه من المعروف أنه اللون الوحيد الذي يدعو المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك على الفور. تقدم اللوبيليا الزرقاء الكبيرة تباينًا رائعًا، مع أشواكها الطويلة من الزهور الزرقاء الأرجوانية التي تتفتح في وقت لاحق من الموسم. عند نموها معًا، توفر هذه الزهور المتوافقة وسهلة العناية بها تنوعًا رائعًا وألوانًا جميلة. إنها بالتأكيد تستحق الاهتمام بمساحتك الملائمة للطيور الطنانة.
زراعة زهرة الكاردينال واللوبيليا الزرقاء الكبيرة معًا
لمساعدة هذا الثنائي الديناميكي على النمو، اختر موقع الزراعة المناسب. تفضل كل من زهرة الكاردينال واللوبيليا الزرقاء الكبيرة تربة جيدة التصريف ورطبة باستمرار. يمكنهم تحمل ظروف الإضاءة التي تتراوح من الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي، على الرغم من أنه في المناطق الأكثر دفئًا، ستقدر اللوبيليا الزرقاء الخاصة بك ظهورها في المناطق المظللة جزئيًا بالحديقة. تتفتح كلتا زهرتي الطائر الطنان المفضلتين في نفس الوقت تقريبًا، عادةً من يوليو إلى سبتمبر. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يمكن للبستانيين تحديد أفضل موقع لهذه الزهور.
بعد اختيار المكان المناسب، فكر في الطريقة التي تريد بها دمج هذه النباتات مع وضع التصميم في الاعتبار. غالبًا ما تُزرع زهرة الكاردينال واللوبيليا الزرقاء الكبيرة في أحواض حديقة رطبة، أو على طول الممرات كحدود، أو في مناطق رطبة بشكل طبيعي في الفناء، مثل البرك أو الجداول الصغيرة. بدلاً من المباعدة بينها، يزرعها العديد من البستانيين بالقرب من بعضها البعض لإنشاء منطقة تغذية أكبر للطيور الطنانة. يمكن مزج هذا المزيج المزهر مع النباتات المعمرة الجميلة الأخرى التي تحبها الطيور الطنانة وقد تجذب الفراشات أيضًا. لجعل الممتلكات الخاصة بك أكثر جاذبية لهذه النشرات المرفرفة، فكر في إضافة ميزات مثل وحدة التغذية أو حمام الطيور.