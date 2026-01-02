زهور اللوبيليا تنمو معًا لجذب الطيور الطنانة

تعتبر الطيور الطنانة مشهدًا مرحبًا به بالنسبة لمعظم البستانيين. يعودون عادةً إلى الأماكن التي يمكنهم فيها العثور على مأوى ومصادر غذائية موثوقة. لإنشاء منطقة تغذية أكثر جاذبية وجاذبية للطيور الطنانة، أضف نباتات مزهرة إلى حديقتك تعمل بشكل جيد معًا مثل زهرة الكاردينال (Lobelia Cardinalis) واللوبيليا الزرقاء الكبيرة (Lobelia siphilitica). تشترك هاتان الزهرتان في نفس الاحتياجات المتنامية، مما يجعلهما مزيجًا جميلاً في الحديقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تزدهر معًا، مما يسهل الوصول إليها ويسمح لك بتحويل مساحتك إلى جنة الطيور الطنانة. يمكن لهذه الزهور أيضًا أن تدعم الملقحات الأخرى التي تزور حديقتك.

تعتبر زهرة الكاردينال واللوبيليا الزرقاء الكبيرة من الخيارات الشائعة في حدائق الطيور الطنانة بسبب أزهارها البراقة الغنية بالرحيق، والتي لها الشكل المثالي لفاتورة الطيور الطنانة الطويلة وأسلوب التغذية. يعد اللون الأحمر الزاهي لزهرة الكاردينال أحد أسباب إدراج هذا النبات في حدائق الملقحات لأنه من المعروف أنه اللون الوحيد الذي يدعو المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك على الفور. تقدم اللوبيليا الزرقاء الكبيرة تباينًا رائعًا، مع أشواكها الطويلة من الزهور الزرقاء الأرجوانية التي تتفتح في وقت لاحق من الموسم. عند نموها معًا، توفر هذه الزهور المتوافقة وسهلة العناية بها تنوعًا رائعًا وألوانًا جميلة. إنها بالتأكيد تستحق الاهتمام بمساحتك الملائمة للطيور الطنانة.