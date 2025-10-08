زهور سريعة النمو لا يزال بإمكانك زراعتها في أكتوبر

الخريف القادم لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على حديقة جميلة وملونة. هناك العديد من الزهور سريعة النمو التي يمكنك زرعها في شهر أكتوبر لتفتيح المناظر الطبيعية الخاصة بك. يعني الزراعة في الخريف درجات حرارة أكثر برودة ، والتربة الدافئة تساعد في ضمان النباتات الصحية والنمو ، وكذلك المطر العرضي للموسم. يمكن لمصانعك إنشاء نظام جذر جيد بفضل هذه الشروط ، خاصةً عند مقارنته بالتربة التي لا تزال سهلة في الربيع. يعني الزراعة في الخريف أيضًا مخاوف أقل بشأن الآفات الخارجية في الحديقة ، لذلك لن تضطر إلى القلق بشأن تعرض أزهارك. تعني مجموعة متنوعة من الزهور للزراعة في شهر أكتوبر أنه يمكنك الاختيار بين الحولية والمعمرة التي ستحافظ على لونها عندما يأتي موسم النمو مرة أخرى. ستجد حتى بعض الزهور التي يمكن أن تبقي حديقتك مليئة بالملقحات خلال الخريف.
تمامًا مثل الزراعة في أي موسم ، فإن ما هو أفضل لحديقتك على وجه الخصوص يمكن أن يعتمد على منطقة صلابة وزارة الزراعة الأمريكية. بغض النظر عن منطقتك ، يمكنك العثور على خيار لإضافة بعض الألوان والجمال في الحديقة. تأكد من إدخالهم في الأرض لجعلهم راسخين وتجنب فقدان الإزهار الثمينة من التجميد.
Pansies و Violas يطول لون حديقة السقوط
إن Pansy المجربة والحقيقية (Viola X Wittrockiana) هي زهرة رائعة لزرعها في أسرتك في أكتوبر لأزهار الشتاء. على الرغم من أن حرارة الصيف تجعلهم ذبولًا ، إلا أن زراعة السقوط تمنحهم فرصة لتقديم لون حديقتك الغني خلال الأشهر الأكثر برودة. إنها شتاء هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 ، وعادة ما توفر زهورًا مستمرة طوال فصل الشتاء في المناطق من 8 إلى 11. إنها تؤدي بشكل أفضل إذا كنت تزرعها في منطقة ذات شمس كاملة إلى الشمس والرطوبة الرطبة. يتزايد طوله من 4 بوصات إلى 9 بوصات ، يمكنهم إضافة ألوان غنية من الذهب والأصفر والأرجواني والأحمر ، وكذلك الاهتمام ذو اللون الثنائي بالحديقة. أسرع طريق هو شراء النباتات القائمة من الحضانة لنمو أسرع. Deadhead أي زهور تنفق لتشجيع المزيد من أزهار.
تتعلق البنفسجي مع الأزهار الأصغر ، وهي عبارة عن زهرة أخرى سريعة النمو في حديقة أكتوبر. غالبًا ما ينتج عن زهور أكثر من ابن عمهم البانسي ، فإن فيولياس هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 1-10. في المناطق الأكثر دفئًا في الجنوب ، يقومون بعمل جيد في موسم بارد حتى تنتهي حرارة الصيف موسمها. يستمتعون بالشمس الكاملة ولكنهم قد يتسامحون مع الظل الجزئي بينما يزرعون في التربة المحايدة الغنية بالمواد العضوية. المزهرة في ظلال من الأزرق والأرجواني والخزامى والأبيض ، لا تحتاج فيولياس إلى الكثير من الرؤوس المميتة مثل Pansies. يوصي خبراء البستنة بالسقوط كأفضل وقت للزراعة لكل من Pansies و Violas لأنه يمنحهم وقتًا لتطوير الجذر القوي.
Snapdragons و Canedula
غالبًا ما ينصح Snapdragons (مضادات الراهنوم) بزراعة السقوط التي تزرع كحولية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، باستثناء مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ، حيث قد تؤدي أداءً معمرة. مع مراجع أسمائهم ، فإن Snapdragons لديها زهرة مثيرة للاهتمام تذكرنا بالقطم التنين. إنها واحدة من أكثر الأزهار تنوعًا ، والتي تتميز بمجموعة متنوعة من المرتفعات بفضل الأصناف الطويلة والقزم ، بالإضافة إلى قوس قزح من الألوان. تحتاج Snapdragons إلى منطقة ذات شمس وتربة كاملة تستنزف جيدًا. كمكافأة ، فهي مفضلة لصالح حديقة الخريف الخاصة بك ، وجذب النحل والفراشات.
يُعرف Calendula (Calendula Officinalis) المعروف أيضًا باسم POT MARIGOLD ، وهو مفضل آخر في الخريف. على الرغم من اسمها المشترك ، فإن Calendula ليس Marigold حقيقيًا. إنه يحب الطقس الأكثر برودة ، حيث ينمو كمعمرة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ، ولكن كوحدة سنوية في جميع المناطق من 2 إلى 11. يرغب Calendula في منطقة مع الكثير من الضوء ، مع أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ، شريطة أن تحتوي على تربة جيدة الاستنزاف. سوف يكافئك زراعة البذور في أكتوبر بالألوان الغنية طوال الأوقات الباردة. البذخ الذاتي Calendula ، مما يجعل من الممكن العثور على زهور جديدة تظهر في موسم النمو التالي.
البطونيا والملفوف الزينة
على الرغم من أنها ليست لكل منطقة ، إلا أن Petunias (Petunia X Hybrida) هي وسيلة سريعة لرش حديقتك بلون نابض بالحياة عندما تعيش في الجنوب ، حيث تزرع كحولية. في كل مكان آخر ، هم المعمرة العطاء. إذا كانت موجودة في مناطق أكثر برودة ، فحاول زراعةها في زارع ، ثم جلبها عندما تصل درجات الحرارة الباردة. من السهل النمو من Petunias ، حتى في التربة الفقيرة ، لكنها تتطلب تصريفًا جيدًا أينما زرعت. تتيح لك مجموعة واسعة من خيارات الألوان والأساليب المتنوعة صنع نسيج قوس قزح في حديقتك ، إذا رغبت في ذلك. لتشجيع المزيد من البراعم ونمو أفضل ، أنفقت Deadhead الزهور.
ملفوف الزينة هو الذهاب إلى العديد من حدائق الخريف للألوان بفضل أوراق الشجر الصلبة. يتحمل البارد لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 5 درجات فهرنهايت ، فهي تحافظ على حيويتها حتى في فصل الشتاء. تنمو الألوان فقط أكثر كثافة حيث يبرد الطقس ، ومن الممكن تمامًا أن تراهم يزدهرون حتى عند مغطاة الثلج. تأكد من أن لديك مساحة كافية للزراعة – حوالي 12 بوصة إلى 3 أقدام من الغرفة ، اعتمادًا على التنوع. يمكن أن تنمو هذه الجمالات إلى 12 بوصة ، وتزدهر في أشعة الشمس الكاملة والتربة الجيدة.
الأمهات كلاسيكية من الزهور الأساسية السقوط
الأمهات ، أو الأقحوان ، هي المعمرة الرائعة التي تنمو في حديقتك من أجل إزهار الخريف. على الرغم من أنه يعتبر هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، إلا أنها تزرها عادةً كحولية في المناطق الأكثر برودة لإضافة بقع طازجة وسهلة من الألوان. إذا كنت تعيش في مناخ معتدل دون فصول الشتاء القاسية ، فقد تتمكن من زرعها مباشرة في الأرض ، مع عودة لونها في العام المقبل.
تأكد من أن لديهم أشعة الشمس الكاملة بالإضافة إلى التربة التي يتم تجنبها جيدًا عند زراعتها. امنحهم ماء متسق ، ولكن تأكد من تغيير عدد المرات التي يتم فيها سقي درجات الحرارة الأكثر برودة ودخول الأمهات في السكون. لكي تستمر أفضل النباتات خلال الخريف ، امنحهم الرعاية المناسبة ، إضافة طبقة من نغمة اللحاء أو القش لعزلها ضد درجات الحرارة الباردة من خلال العمل على تظليل التربة. دعهم يزدهرون دون قرصة حتى تنطلق درجات حرارة أكثر دفئًا مرة أخرى.