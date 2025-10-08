زهور سريعة النمو لا يزال بإمكانك زراعتها في أكتوبر

الخريف القادم لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على حديقة جميلة وملونة. هناك العديد من الزهور سريعة النمو التي يمكنك زرعها في شهر أكتوبر لتفتيح المناظر الطبيعية الخاصة بك. يعني الزراعة في الخريف درجات حرارة أكثر برودة ، والتربة الدافئة تساعد في ضمان النباتات الصحية والنمو ، وكذلك المطر العرضي للموسم. يمكن لمصانعك إنشاء نظام جذر جيد بفضل هذه الشروط ، خاصةً عند مقارنته بالتربة التي لا تزال سهلة في الربيع. يعني الزراعة في الخريف أيضًا مخاوف أقل بشأن الآفات الخارجية في الحديقة ، لذلك لن تضطر إلى القلق بشأن تعرض أزهارك. تعني مجموعة متنوعة من الزهور للزراعة في شهر أكتوبر أنه يمكنك الاختيار بين الحولية والمعمرة التي ستحافظ على لونها عندما يأتي موسم النمو مرة أخرى. ستجد حتى بعض الزهور التي يمكن أن تبقي حديقتك مليئة بالملقحات خلال الخريف.

تمامًا مثل الزراعة في أي موسم ، فإن ما هو أفضل لحديقتك على وجه الخصوص يمكن أن يعتمد على منطقة صلابة وزارة الزراعة الأمريكية. بغض النظر عن منطقتك ، يمكنك العثور على خيار لإضافة بعض الألوان والجمال في الحديقة. تأكد من إدخالهم في الأرض لجعلهم راسخين وتجنب فقدان الإزهار الثمينة من التجميد.