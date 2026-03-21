زوبي إيجيوفور يعطي إيان جاكسون من سانت جون خطابًا حماسيًا لجنون مارس

سان دييغو – بعد فترة وجيزة من فوز الجولة الافتتاحية لبطولة سانت جون NCAA، بينما كان زوبي إيجيوفور ينتظر مقابلته التليفزيونية في الملعب، قام بسحب إيان جاكسون جانبًا.

وكان إيجيوفور يذكّر طالب السنة الثانية، الذي قدم أداءً قوياً في الشوط الثاني بعد بداية مهزوزة في الهزيمة أمام شمال أيوا، بأنه ستكون هناك حاجة إليه مع استمرار البطولة.

يتذكر إيجيوفور قائلاً: “كنت أحاول فقط مساعدة زميلي في الفريق. رأيت أنه كان محبطاً بعض الشيء”. “كنت أقول له إنني أحتاجه أن يكون عدوانيًا. إنه لاعب رائع، بل وشخص أفضل. سنحتاجه بالتأكيد في هذه البطولة. كنت أقول له فقط ألا يقلق بشأن الضوضاء. فقط اذهب إلى هناك واستمتع بوقتك وابتسم ولعب لعبتك.”

جاكسون يقدر ذلك. لقد كان عامًا متقلبًا في الوطن بالنسبة لمواطن برونكس.

وقال: “مهم للغاية، خاصة أن يأتي من زوبي، ومن قائدنا، وهو لاعب مزين”. “معرفة أن زملائي في الفريق يحتاجون إلي هو أمر مهم للغاية.”

كان الكثير من مشجعي سانت جون غير سعداء برؤية الفريق يُرسل غربًا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من بطولة NCAA، لكن أوزيا سيلرز لم يمانع. نشأ وترعرع في هايوارد، كاليفورنيا، على بعد سبع ساعات بالسيارة من سان دييغو، وكان لديه الكثير من الأصدقاء والعائلة حاضرين في المباراة الافتتاحية.

وقال: “رؤية عائلتي بين الجماهير أعطتني بالتأكيد بعض الحافز للذهاب إلى هناك واللعب من أجلهم”.

وبالفوز يوم الأحد على كانساس، سيصل سانت جون إلى 30 انتصارًا للموسم الثاني على التوالي. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في موسمي 1984–85 و1985–86. … سيكون هذا بمثابة اللقاء الثاني على الإطلاق بين مدرب سانت جون ريك بيتينو وبيل سيلف من كانساس. المباراة الأخرى الوحيدة جرت عندما كان بيتينو في جامعة إيونا خلال موسم 2021-22. سادت ولاية كانساس بنسبة 13.