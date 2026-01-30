زوجة بروس ويليس تشارك “نعمة ونقمة” تشخيص إصابته بالخرف

وفقًا لزوجة بروس ويليس، إيما هيمينج ويليس، فإن ممثل فيلم “Die Hard” “لم يربط أبدًا بين النقاط” في تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD). وأضافت إيما في حديثها مع كاميرون أوكس روجرز في حلقة 28 يناير 2026 من برنامج “Conversations with Cam”، أنها “سعيدة حقًا” بهذه الحقيقة، موضحة: “أعتقد أن هذا مثل نعمة ونقمة هذا الأمر”.
واستمرارًا لذلك، أخبرت إيما مضيف البودكاست أن بروس يعاني مما يُعرف باسم “فقدان الوعي”، وهي حالة تمنعه من فهم ما يحدث لدماغه. وكما لاحظت جمعية الزهايمر، فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا ينكرون ضعفهم. إنهم ببساطة غير قادرين على فهم أن أي شيء قد تغير ويعتقدون بصدق أنه لا يوجد شيء خطأ. وهذا يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد مهمة تقديم الرعاية لأن أحد أفراد أسرته قد لا يفهم حدوده أو يعتقد أنه بحاجة إلى المساعدة.
طرق أخرى يؤثر الخرف الجبهي الصدغي على المرضى وعائلاتهم
تقول جمعية الضمور الجبهي الجبهي أن هذا النوع من الخرف يحدث بسبب انحطاط الفص الجبهي و/أو الصدغي للدماغ. وهو يختلف عن مرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعا من الخرف. أحد الاختلافات الكبيرة هو أنه يحدث في وقت مبكر من الحياة، بين سن 45 و64 عامًا (على الرغم من أن الأشخاص الأصغر سنًا ليسوا محصنين ضد مرض الزهايمر). كما أن له أعراضًا مختلفة، بما في ذلك تغيرات الشخصية، واللامبالاة، ومشاكل في اتخاذ القرار، والحركة، واللغة. ومن المفارقات أن المصابين بالخرف الجبهي الصدغي قد يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تمامًا. ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن يصبحوا أكثر عرضة للسقوط أو العدوى أو الالتهاب الرئوي.
يضيف المعهد الوطني للشيخوخة أن وجود شخص عزيز مصاب بالخرف الجبهي الصدغي قد يكون أمرًا صعبًا بالنسبة لمقدمي الرعاية، جسديًا وعاطفيًا. لا يجب عليهم فقط إدارة الرعاية اليومية للشخص، ولكن يجب عليهم أيضًا التعامل مع العلاقة المتغيرة مع أحبائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك مخاوف مالية بسبب النفقات الطبية وفقدان الدخل. قد يتم أيضًا وضع مقدم الرعاية في موقف يضطر فيه إلى اتخاذ قرارات بشأن الرعاية طويلة الأجل ورعاية نهاية الحياة.