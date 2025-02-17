زوجة بيت ألونسو “متحمس” لموسم ميتس بعد انتهاء ساغا الوكالة الحرة

ألونوس “متحمسون” حول الموسم المقبل.

عند نقله إلى Instagram خلال عطلة نهاية الأسبوع ، احتفل زوجة Mets First Base Pete Alonso ببداية موسمه السابع في الدوري مع وظيفة مؤثرة في Instagram بعد أن انتهى من عودته إلى كوينز.

“متحمس للموسم 7” ، قام هالي ألونسو بتعليق انقطاع للزوجين الذين تم التقاطهما في سيتي فيلد ، حيث اتصل ألونسو البالغ من العمر 30 عامًا بمنزل مسيرته المهنية.

على الرغم من أنه كان هناك الكثير من الشكوك في الخارج حول ما إذا كان MLB All-Star أربع مرات سيعيد توقيعه مع Mets ، فقد انتهى Saga من Alonso الحرة في أوائل فبراير عندما وافق على اتفاق لمدة عامين ، 54 مليون دولار مع النادي الذي صاغه في عام 2016.

سيحقق ألونسو 30 مليون دولار هذا الموسم. يحتوي العقد أيضًا على خيار لاعب بقيمة 24 مليون دولار لعام 2026.

وقال ديفيد ستيرنز ، رئيس عمليات البيسبول في Mets: “إنه يجعلنا فريقًا أفضل”. “نحن في مكان نشعر فيه بأننا لدينا فريق جيد حقًا. نحن نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من الألعاب. “

أنهى فريق Mets الموسم العادي في 89-73 العام الماضي قبل أن يتجول في مباراة فاصلة مثيرة للإعجاب توجت برصيف NLCS.

لقد خسروا أمام بطل بطولة العالم في نهاية المطاف في ست مباريات.

لم يضيع فريق Mets أي وقت من خلال إعادة تجهيز قائمتهم ، حيث كان يترنح في أكبر أسماك في الخارج في نجم يانكيز السابق خوان سوتو على عقد قياسي مدته 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار.

أفاد لاعب فريق Star Star Training يوم الأحد بينما شوهد Alonso في منشأة Port St. Lucie للفريق ، فلوريدا ، يوم الاثنين.

يفتح Mets موسم 2025 مع رحلات سلسلة متتالية ضد Astros و Marlins ، على التوالي.

تم تعيين افتتاح منزلهم ضد Blue Jays في 3 أبريل.

عندما يصدر ألونسو ظهوره في موسمه في سيتي فيلد ، توقع أن يشجعه هالي في مكان قريب.

احتفل الزوجان ، اللذان ربطا العقدة في نوفمبر 2021 ، برحلة Mets إلى NLCS بقبلة في الميدان في Flushing.

تم تعيين أول لعبة معرض Mets في الربيع يوم السبت ضد Astros.