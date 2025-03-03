زوجة جوني غودرو شكرا NHL ، جاكيتات بلو لتكريم الزوج الراحل

أعربت أرملة الراحل جوني غودرو عن امتنانها الساحق للطريقة التي كرمتها السترات الأزرق و NHL خلال لعبة سلسلة الاستاد بين Red Wings و Blue Jackets خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعرض غودرو ، إلى جانب شقيقه ماثيو ، إلى قتله على يد سائق مخمور مزعوم في أغسطس أثناء ركوب دراجاتهم في نيو جيرسي في اليوم السابق لحفل زفاف أختهم.

منذ الوفاة المأساوية ، تدفقت التحية لنجم الهوكي المحبوب ، بما في ذلك خلال لعبة سلسلة الملاعب التي تقام في ملعب أوهايو في كولومبوس ، والتي أدت إلى إطلاق ميريديث غودرو ، شكرًا لك على مجتمع الهوكي.

وقالت ميريديث غودرو في بيان أصدرته The Blue Jackets يوم الأحد: “شكرًا لك من أسفل قلبي إلى NHL و Detroit Red Wings وخاصةً Columbus Blue Jackets لتكريم جون بطرق عديدة خلال سلسلة الاستاد في نهاية هذا الأسبوع”. “جعلت الإدارة واللاعبين والزوجات والمعجبين من كلتا المنظمتين أن عائلتي تشعر بالحب والدعم. شكراً لكم على الإطلاق على تضمين أطفالنا من خلال جعلهم جزءًا كبيرًا من جميع الأحداث طوال عطلة نهاية الأسبوع. أعلم أن جون يقدر ذلك حقًا بقدر ما أفعله “.

قادت عائلة Gaudreau السترات الأزرق إلى الملعب يوم السبت قبل مواجهة NHL ، وكان لاعبو كولومبوس يرتدون “توقيع جوني فيت” ، والذي يتكون من أحذية أسود أوغ ، وسنسات العجلات السوداء ، وقبعات أميري أسود ، وبلوزات متاجر Avalon.

لعب Gaudreau موسمي NHL السابقان مع السترات الزرقاء وقضى التسعة قبل ذلك مع النيران.

كما قاد ميريديث غودرو وعائلته السترات الأزرق من النفق باتجاه الجليد قبل المباراة ، وأضاف إلفيس ميرزليكينز صورة لجودرو على خوذة حارس المرمى الخاصة به وكان قميص غودرو معروضًا داخل غرفة خزانة الجاكيت الأزرق.

فاز Blue Jackets باللعبة ، 5-3.