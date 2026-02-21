تبدو بوني شو، زوجة النجمة الريفية جيلي رول، رائعة بعد جهودها الأخيرة لتصبح أكثر صحة. ومع ذلك، فقد اكتشفت بالطريقة الصعبة أنها “لا تستطيع تحمل” دواء إنقاص الوزن الذي كانت تستخدمه.

في مقابلة مع اشخاص، اعترفت بأن يوم 25 ديسمبر 2026 كان “أحد أحلك الأوقات في حياتها”. وفي تفصيل لما حدث، قالت للمجلة إنها مرت بنوبة شعور بالرغبة في الانتحار أثناء استخدام دواء GLP-1.

وكشفت مقدمة البودكاست “Dumb Blonde” أيضًا أنه على الرغم من أنها عانت من القلق في الماضي، إلا أن الاكتئاب كان غير معتاد بالنسبة لها. وأوضحت: “لذلك عندما تتعرض للأفكار والرؤى الانتحارية، كان الأمر مروعًا”.

وأضافت: “أنا بخير الآن”، قبل أن تستمر في وقت لاحق من المقابلة لتقديم التشجيع للآخرين الذين قد يجدون أنفسهم يشعرون بنفس المشاعر. وقالت: “أريد فقط أن يعرف الناس أنك لست وحدك. الجميع يمر بفترات صعود وهبوط، وأنت تستحق البقاء هنا”.

ومع ذلك، فإن تجربة Bunnie Xo مع GLP-1 ليست حادثة معزولة. كما تقدم مشاهير آخرون بتفصيل التجارب السلبية مع هذه الأدوية.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org