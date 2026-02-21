تبدو بوني شو، زوجة النجمة الريفية جيلي رول، رائعة بعد جهودها الأخيرة لتصبح أكثر صحة. ومع ذلك، فقد اكتشفت بالطريقة الصعبة أنها “لا تستطيع تحمل” دواء إنقاص الوزن الذي كانت تستخدمه.
في مقابلة مع اشخاص، اعترفت بأن يوم 25 ديسمبر 2026 كان “أحد أحلك الأوقات في حياتها”. وفي تفصيل لما حدث، قالت للمجلة إنها مرت بنوبة شعور بالرغبة في الانتحار أثناء استخدام دواء GLP-1.
وكشفت مقدمة البودكاست “Dumb Blonde” أيضًا أنه على الرغم من أنها عانت من القلق في الماضي، إلا أن الاكتئاب كان غير معتاد بالنسبة لها. وأوضحت: “لذلك عندما تتعرض للأفكار والرؤى الانتحارية، كان الأمر مروعًا”.
وأضافت: “أنا بخير الآن”، قبل أن تستمر في وقت لاحق من المقابلة لتقديم التشجيع للآخرين الذين قد يجدون أنفسهم يشعرون بنفس المشاعر. وقالت: “أريد فقط أن يعرف الناس أنك لست وحدك. الجميع يمر بفترات صعود وهبوط، وأنت تستحق البقاء هنا”.
ومع ذلك، فإن تجربة Bunnie Xo مع GLP-1 ليست حادثة معزولة. كما تقدم مشاهير آخرون بتفصيل التجارب السلبية مع هذه الأدوية.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
Bunnie Xo ليس هو المشهور الوحيد الذي واجه مشاكل مع GLP-1
وقالت دانييل ماسون، وهي عارضة أزياء سابقة لمجلة الرجال البريطانية Loaded وكذلك نجمة تلفزيونية، إن تجربتها مع عقار السكري مونجارو (تيرزيباتيد) كانت “مروعة”. وقالت ميسون على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (عبر ذا صن): “كل ما أراه هو أن الأشخاص على TikTok يقولون كم هو رائع، لكني قضيت وقتًا سيئًا فيه”. وأضافت في وصفها للوقت الذي قضته في تعاطي المخدر، أنها “كانت الأكثر اكتئابًا على الإطلاق في حياتي كلها، وكان كل شيء يبدو مملًا بالنسبة لي”.
وتجارب الأشخاص السلبية مع GLP-1 لا تنتهي بالاكتئاب. على سبيل المثال، خلال إحدى حلقات برنامج الواقع “Love Thy Nader”، واجهت بروكس نادر شقيقتها غريس آن، التي قالت لها: “أنت تستخدمين GLP-1 ولا تأكلين، وبالتالي أنت متعبة، ولا يمكنك حقًا إكمال التمرين”. رداً على ذلك، اعترفت نادر بأنها شعرت بأن علاقتها غير صحية بالوزن والطعام بسبب الضغط “لتناسب معيار معين وقياس معين”، لكنها أضافت أنها لا تشعر بأنها تعاني من اضطراب في الأكل (عبر اشخاص). يشير ANAD إلى أن GLP-1s يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأكل أو تفاقمه. ينصحون بالحذر والعمل مع مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من اضطراب الأكل الحالي أو السابق وتخطط لاستخدام هذه الأدوية.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن اضطراب الأكل، أو تعرف شخصًا يفعل ذلك، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل أو اتصل بخط المساعدة المباشر التابع لـ NEDA على الرقم 1-800-931-2237. يمكنك أيضًا الحصول على دعم الأزمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرسائل النصية (أرسل NEDA إلى الرقم 741-741).