زوجة شون ماكفاي ترسل رسالة نارية إلى مافيا بيلز بعد فوز رامز

حقق أكبر مؤيد لشون ماكفاي النصر يوم الأحد.

بعد لحظات من هزيمة فريق رامز لفريق بيلز في فوز مثير مفاجئ بنتيجة 44-42 على أرضه، قامت فيرونيكا خومين – زوجة مدرب فريق رامز لمدة ثماني سنوات – بتضليل قاعدة جماهير بافالو المحبوبة في رسالة نارية.

“آسف فواتير المافيا. “لوس أنجلوس شديدة الحرارة بالنسبة لك،” كتبت في قصصها على Instagram حيث تحسن فريق رامز إلى 7-6.

دخل فريق رامز مسابقة يوم الأحد في ملعب SoFi كمستضعفين أمام فريق جوش ألين بقيادة جوش ألين، الذي هزم 49ers في بوفالو الثلجية الأسبوع الماضي فقط.

قورتربك ذهب ماثيو ستافورد إلى 23 مقابل 30 مع 320 ياردة وهبوطين وبدون اعتراضات.

في هذه الأثناء، ألقى ألين ثلاث نقاط هبوط واندفع لثلاث درجات لكن ذلك لم يكن كافيًا لفريق بيلز لإكمال العودة بعد التأخر 24-14 في الشوط الأول.

“جوش ألين كائن فضائي” ، قال ماكفاي بعد المباراة ، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. “بعض الأشياء التي يمكنه القيام بها والأشياء التي يمكن أن يصنعها، كنا نعلم أنه قادر على ذلك. لقد أظهر ذلك. ولهذا السبب يحظى باحترام وتقدير كبيرين في هذا الدوري مثله.”

ستافورد في موسمه الرابع في لوس أنجلوس. فاز بلقب Super Bowl في موسمه الأول مع فريق رامز في فبراير 2022.

وصلت لوس أنجلوس إلى مرحلة ما بعد الموسم في يناير لكنها فشلت في الوصول إلى فريق الأسود السابق لفريق ستافورد في جولة البطاقات البرية، 24-23.

يوجد فريق Rams حاليًا في الفقاعة في سباق التصفيات NFC حيث يبحث المصنف الثامن، على بعد مباراة واحدة من القادة للحصول على المركز الأخير.

سيزورون المنافس نينرز (6-7) هذا الأسبوع في برنامج “Thursday Night Football”.

لقد كان هذا سقوطًا كبيرًا بالنسبة لمكفاي وعائلته، حيث احتفل هو وكومين بعيد ميلاد ابنه الأول جوردان في أواخر أكتوبر.

احتفل الزوجان بحفلة في الهواء الطلق.

“عيد ميلاد سعيد لجوردان، شكرًا لك على جعلي ماما. أنت تضيء عالمنا كله !!! صاح خومين على إنستغرام في ذلك الوقت.

تزوج خومين، وهو سمسار عقارات فاخر، من ماكفاي، 38 عامًا، في حفل فخم في فندق بيفرلي هيلز في يونيو 2022، بعد أشهر من فوزه الأول بلقب سوبر بول مع فريق رامز.

وأعلنت حملها في يونيو 2023.