زوجة فريدي فريمان ليس لديها “كلمات” بعد تكريم أفضل لاعب في بطولة العالم

زوجة فريدي فريمان “فخورة جدًا” بنجم فريق دودجرز الأول، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة العالم 2024 بعد فوز لوس أنجلوس على يانكيز في المباراة الخامسة مساء الأربعاء.

انتقل تشيلسي فريمان، الذي سافر من الساحل إلى الساحل بينما كان فريمان يسعى للحصول على لقبه الثاني في بطولة العالم، إلى Instagram بعد أن حصل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على جائزة Willie Mays World Series MVP بعد بطولاته على أرضه في أفضل سلسلة من أصل سبعة.

“رائع. لا توجد كلمات. فقط فخور جدا. يا لها من سنة غريبة!” صرخ تشيلسي في قصة على Instagram سلطت الضوء على إحصائيات فريمان بأربعة أشواط على أرضه وستة ضربات و12 من RBIs وخمسة أشواط.

فريمان، الذي فاز بأول بطولة عالمية له في عام 2021 كعضو في Braves، التقط لاحقًا صورًا على أرض الملعب في استاد يانكي مع تشيلسي، زوجته منذ ما يقرب من 10 سنوات.

“بطل العالم 2X !!!! #MVP” ، كتبت في منشور على Instagram.

بدخول مباراة الأربعاء بفارق 3-1، عاد فريق دودجرز إلى الحياة في الجزء العلوي من الشوط الخامس بعد كارثة الأخطاء من يانكيز، والتي محت تقدمهم بخمس أشواط.

تقدم فريق دودجرز في صدارة المركز الثامن ولم ينظر إلى الوراء أبدًا، متصدرًا فريق يانكيز بنتيجة 7-6.

“يبدو أننا وصلنا إلى كل مطبات السرعة الممكنة على مدار هذا العام. قال فريمان لموقع MLB.com: “والتغلب على ما فعلناه كمجموعة من اللاعبين، إنه أمر مميز”.

لقد ثابر فريمان عبر العقبات الجسدية والعاطفية للوصول إلى هذه النقطة.

بالإضافة إلى التعامل مع إصابة في الكاحل في وقت سابق من فترة ما بعد الموسم، واجه هو وزوجته تشيلسي أيضًا معركة صحية لابنه مكسيموس البالغ من العمر 3 سنوات خلال الصيف عندما تم تشخيص إصابته بمتلازمة غيلان باريه، والتي وصفها تشيلسي بأنها “حالة نادرة”. حالة عصبية نادرة بشكل خاص عند الأطفال.

قدم تشيلسي، الذي لديه ولدين آخرين مع فريمان، تشارلي وبراندون، تحديثًا مشجعًا حول تقدم مكسيموس في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشرت على إنستغرام: “بمساعدة الكثير والكثير من PT، يقترب ماكس أكثر فأكثر من أن يكون على طبيعته المتمردة”.

وصل فريق Freemans إلى لوس أنجلوس في عام 2022 بعد أن وافق فريق MLB All-Star ثماني مرات على عقد مدته ست سنوات بقيمة 162 مليون دولار مع فريق Dodgers.