لا أحد يفعل صيف أوروبي مثل مايكل جوردان وزوجته ، يفيت بريتو.

شوهدت أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين وزوجته النموذجية وهي تبحر عبر اليونان على متن يخت بقيمة 115 مليون دولار – ولم يضيع بريتو أي وقت قبل أن يضرب سطح السفينة لجلسة حمامات الشمس يوم الأربعاء ، كما رأينا في الصور التي حصلت عليها المنشور.

بدا جمال امرأة سمراء ، 47 عامًا ، مقبلاً من الشمس في بيكيني أسود أثناء التسكع على سرير نهاري.

عند نقطة واحدة ، قامت بريتو ، التي صُنفت شعرها في عقدة علوية ، بربط قمةها لضبط أحزمةها لمنع الحصول على خطوط تان.

شوهد الأردن – الذي يستمتع بموسم الدوري الاميركي للمحترفين قبل انضمامه إلى تغطية NBC Sports هذا الخريف – وهو يرتدي قميصًا نيون بينما كان يحمل زوجًا من مناظير.

كانت فيكتوريا ويسابيل ، البالغة من العمر 11 عامًا ، فيكتوريا ويسابيل ، بالإضافة إلى العديد من أفراد الأسرة الآخرين ، على متن Megayacht.

أظهرت لقطات أخرى الأردن البالغ من العمر 62 عامًا وزوجته البالغة من العمر 12 عامًا وهو يمسك بأيديهم أثناء التنزه في جزيرة سبتس اليونانية.

كما تناولوا الطعام في فندق Posidonio الفاخر.

كان بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات يحمل نظارة شمسية سوداء رياضية ورياضة حيث تنسق الزوجان بقبعات دلو بيضاء.

اشترى الأردن السفينة التي يبلغ طولها 244 قدمًا في عام 2022.

في الشهر الماضي ، رست يخت في سردينيا ، إيطاليا ، قبل التوجه إلى كرواتيا.

تستوعب الأردن الصيف قبل انضمامه إلى NBC Sports كمساهم خاص في تغطيته في الدوري الاميركي للمحترفين عندما يبدأ موسم 2025-26. تنطلق اتفاقية NBC التي استمرت 11 عامًا مع الدوري الاميركي للمحترفين و WNBA في أكتوبر.

هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها الأردن إلى شبكة.

يعود NBC إلى حمل الدوري الاميركي للمحترفين بعد 23 عامًا.

أوضح جوردان أنه كان متحمسًا بشكل خاص لرؤية الدوري الاميركي للمحترفين على NBC لأنه “لعب جزءًا مفيدًا من حياتي المهنية”.

حقق NBC حقوق الدوري الاميركي للمحترفين من عام 1990 إلى عام 2002 ، وبثت جميع بطولات الأردن الستة كعضو في شيكاغو بولز.