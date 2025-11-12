زوجة نوفاك ديوكوفيتش اعتادت مواعدة منافسه في التنس: “غير مريح للغاية”

كل شيء عادل في الحب والتنس.

تحدث نوفاك ديوكوفيتش عن كيفية مواعدة زوجته يلينا سابقًا لصديق جيد لا يزال قريبًا منه حتى يومنا هذا – على الرغم من أنهما لا يغوصان في الإحراج.

وقال ديوكوفيتش لبيرس مورغان في برنامجه “بيرس مورغان غير الخاضع للرقابة” الذي نشر يوم الثلاثاء “إنه جيد. لقد رحل. لديه عائلته. في الواقع لم نتحدث عن ذلك أبدا”. “نحن غير مرتاحين للغاية بشأن الحديث (عن ذلك). ما زلنا أصدقاء، لذلك هذا جيد.”

وأوضح ديوكوفيتش (38 عاما) أنه لم يحدث أي عمل سخيف وأنه لم يسرق شريكة صديقه، وبدلاً من ذلك انتهى الأمر بالزوجين معًا لسنوات على الطريق.

وأوضح النجم الصربي أنه بينما كانت يلينا تلعب التنس أيضًا، إلا أنهما لم يلتقيا أبدًا خلال أيام لعبهما. وبدلاً من ذلك، علم باتباعها بعض التصرفات الغريبة بعد المباراة.

قال ديوكوفيتش: “إنها تواعد لاعب تنس كان صديقًا لي منذ الأيام الأولى. كان الأمر مضحكًا لأن المرة الأولى التي سمعت عنها كانت عندما لعب ذلك الصديق، الذي كان في نفس نادي التنس الذي كنت أعيش فيه، مباراة في دوري التنس الإقليمي وفزنا بمباراة مهمة، خلع قميصه ووضع تحت القميص القميص الأبيض مكتوبًا عليه، “يلينا، أنا أحبك. هذا من أجلك”. “وقلنا: يا إلهي، هذا أمر سخيف للغاية. لماذا تفعل ذلك؟” ثم من هي جيلينا هذه؟ وكانت هي.”

تعرف الزوجان في النهاية على بعضهما البعض من خلال الأصدقاء المشتركين، وأوضح أنهما بدأا المواعدة عندما ذهب للعيش في مونتي كارلو بينما كانت جيلينا تدرس في إيطاليا.

وذكرت تقارير متعددة أن ديوكوفيتش بدأ بمواعدة زوجته عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

أخبرت يلينا مجلة Hello سابقًا أن الاثنين التقيا أثناء وجودها في المدرسة الثانوية.

“لقد كان لقاءنا معًا مثل الخيال العلمي تقريبًا. وقالت للمنفذ: “كنت طالبة بالكاد أتمكن من تدبر أمري، وكان لاعب تنس صغيرًا جدًا ولم يكن لديه أيضًا أموال لتوفيرها في رحلات باهظة الثمن”.

“كانت الطائرات، في ذلك الوقت، شيئًا بعيد المنال تمامًا. لقد ابتكرنا ووضعنا هذه الخطط حول كيفية اللقاء، وكيفية إنجاح علاقتنا”.

وكشف ديوكوفيتش أن جيلينا هي أطول علاقة جدية خاضها في حياته العاطفية.

وقال في البرنامج: “حقا حب حياتي”.

واحتفل الزوجان بخطوبتهما في عام 2013 قبل أن يتزوجا بعد عام واحد.

لقد رحبوا بابنهم ستيفان في عام 2014 وابنتهم تارا في عام 2017.

تضمن موسم 2025 من البطولات الأربع الكبرى لديوكوفيتش خسائر نصف النهائي في جميع الأحداث الأربعة.