زيادة التربة البسيطة التي من شأنها أن تساعد زنبقاتك على الازدهار

إذا كنت من محبي Tulips (Tulipa spp.) ، فأنت في شركة جيدة. من المفضلات بين عشاق الزهور غير الرسمية والبستانيين على حد سواء ، تتفتح هذه المعمرة المزهرة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، حيث تضغط في بداية الأشهر الأكثر دفئًا في ملاحظة مشرقة ومبهجة. كما أنها تأتي في الآلاف من الأصناف المختلفة. على الرغم من أن هذه الزهور غالبًا ما ترتبط بهولندا ، حيث تتفتح بأعداد كبيرة ، فإن زهور الأقحوان ليست أصلية لتلك البلد. نشأت في منطقة أوسع تشمل أجزاء من إفريقيا وآسيا وأوروبا. إنهم هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10 وملونة فائقة بينما لا يزالون يقدمون مظهرًا كلاسيكيًا مصقولًا.
هناك صيد مع الزنبق ، رغم ذلك. هذه الزهور المذهلة تحتاج إلى ظروف الزراعة الصحيحة لتزدهر. بشكل عام ، توليبس أفضل في التربة الخفيفة والخصبة والمناسبة. إذا كانت تبنيك أسوأ بالنسبة للارتداء ، فقد يكون ذلك لأن نسيج التربة أو تكوينه أقل من مثال. إنها واحدة من تلك الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع أثناء نمو زنبقهم في حديقتهم. لحسن الحظ ، فإن الحل هنا واضح ومباشر: يمكنك مزج طبقة من الرمال أو الحصى أو المادة العضوية. إنه تعديل صغير يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بشكل مدهش لصحة تصحيح الخزامى.
كيفية تعزيز تربة الزنبق الخاصة بك بالحصى أو الرمال
لتلخيص: زهور الأقحوان حقًا تحتاج إلى تربة فضفاضة تستنزف جيدا. إذا لم يفعلوا ذلك ساخنًا في حديقتك أو فناءك ، فقد تكون التربة هي الجاني. (للتعرف على وجه اليقين ، يمكنك أيضًا إجراء اختبار DIY للتحقق من صحة التربة.) في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون للتربة المرتفعة في الطين أو معبأة بشكل كثيف تأثير ضار على الصرف – خاصة بالنسبة للنباتات مثل الزنبق ، والتي تحتوي على مصابيح تفضل أن تظل جافة ويمكن أن تصبح متعلقة بالتعطيل إذا تركت كميات كبيرة من الماء. لإصلاح هذه المشكلة ، ستحتاج إلى إضافة بعض المواد الأخرى إلى التربة التي ستخلق مسارات صغيرة لتصريف المياه. يمكنك استخدام الرمال ، الصخور الصغيرة ، الحصى ، أو حتى مواد السماد.
إذا كنت قد قمت بالفعل بزراعة الزنبق الخاص بك ، فستحتاج إلى اقتلاعها ، وحفر ثقوب عميقة ، وإضافة بضع بوصات من المواد التي تختارها إلى أسفل فتحة الزراعة ، وإعادتها في مكانها. ومع ذلك ، إذا كنت تزرع مصابيح جديدة ، فإن الخلط في طبقة من الرمال أو الحصى من البداية سوف يفعل العجائب لتعزيز فرص زنبقك في النمو طويل القامة وقوي. قم بزرع زنبقاتك في الخريف في أسرة أو أواني الحديقة ، واحتفظ بالتربة معبأة بلطف. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من ترك بعض المساحة بين كل لمبة بحيث يكون لدى زنبقك مساحة كبيرة للنمو والانتشار.
اعتبارات أخرى يجب وضعها في الاعتبار على زنبق رائع ومزدهر
تكوين التربة ليس هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على صحة الزنبق. على الرغم من أن هذه المعمرة مناسبة من الناحية الفنية للمناطق من 4 إلى 10 ، إلا أنها حساسة للحرارة الشديدة وأشعة الشمس القاسية. على هذا النحو ، سترغب في زرعها في مكان ظليل ، وستحتاج إلى مراقبة زنبقاتك عن كثب إذا كنت تعيش في منطقة أكثر دفئًا مثل المناطق من 8 إلى 10. إذا كنت تزرعها من المصابيح ، فستحتاج أيضًا إلى القيام بذلك بعد فترة وجيزة من شرائها من الحضانة المحلية أو مركز الحديقة لأن الكثير من التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يضر. البشر ليسوا المخلوقات الوحيدة التي تعشق هذه الزهور الرائعة ؛ من المعروف أن الغزلان والفئران والمشامات يقضون عليها ، لذا فهذه قضية محتملة أخرى يجب الانتباه إليها.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض أنواع الزنبق أكثر صعوبة في الزراعة وتميل إليها من غيرها. إذا كنت جديدًا على هذه المعمرة المزهرة ، ففكر في اختيار خيار سهل النمو مثل زنبق الإمبراطور البرتقالي (Tulipa Fosteriana “Emperor Orange”) ، والتي تعتبر واحدة من أفضل أصناف توليب للبستانيين المبتدئين.