هل حصلت على مجموعة كبيرة من الأكواب لمشروبات الصباح الساخنة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت تعرف مدى صعوبة تنظيم هذه البرامج الدقيقة. يختار العديد من مالكي القدح القهوة وضعهم بعيدًا في خزانة المطبخ. هذا خيار تخزين ذكي يتيح لك إخفاء الأقداح عن الأنظار وخارجها. ومع ذلك ، سترغب في التأكد من أنك تستفيد من مساحة الخزانة إلى أقصى استفادة إذا اخترت وضع أكوابك هناك. لحسن الحظ ، يمكنك زيادة مساحة الخزانة إلى الحد الأقصى عند تخزين جميع أكواب القهوة الخاصة بك بتعديل بسيط واحد. كل ما عليك فعله هو تحريك أرففك ونقلها لأعلى أو لأسفل لاستيعاب ارتفاع أكوابك.
قد تجد أن بعض أكوابك قصيرة (مثل أكواب السمين الشهيرة) وبعضها أطول. فكر في تحريك أرففك لإنشاء قسم أقصر لتلك الأكواب القصيرة. سيتيح لك اختراق التخزين هذا الاستفادة من كل شبر من مساحة الخزانة ، وبعد تقصير قسم واحد ، ستتمكن من إنشاء قسم تخزين أكبر لأكومك الأطول. يمكنك أيضًا تخزين زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام الطويلة وأي مواد مطبخ طويلة أخرى هناك أيضًا. بعد تحريك الأرفف لإنشاء مساحة أكبر ، قد تجد أن لديك مساحة كافية لإضافة أرفف إضافية إلى خزاناتك.
كيفية تحريك الأرفف لزيادة مساحة الخزانة لأكومك
عادةً ما تكون إزالة رفوف خزانة المطبخ وإعادة ترتيبها عملية سهلة ومباشرة. بالنسبة لمعظم الخزانات ، ستحتاج إلى البدء من خلال تحديد موقع المقاطع البلاستيكية الأربعة على أي من الطرفين من الرف الذي تريد نقله. بعد ذلك ، اضغط على النصف العلوي من تلك المقاطع الداخلية لإطلاق الرف. يمكنك بعد ذلك إزالة الرف عن طريق سحبه مباشرة. في هذه المرحلة ، ستحتاج إلى إزالة المقاطع البلاستيكية ووضعها بضع درجات لأعلى أو لأسفل ، اعتمادًا على المكان الذي تخطط لتحريكه على الرف. إذا كان الوتد في نهاية مقطع ينفصل داخل الفتحة التي يتم تثبيتها ، فيمكنك إزالته عن طريق دفع مسمار من الداخل واستخدام كماشة لسحبه.
لنقل رفك مرة أخرى إلى مكانه داخل المقاطع ، ودفعه إلى خزانة الخاص بك مباشرة فوق المقاطع. استخدم يدك لإغلاق الرف في مكانها. يجب أن تسمع صوتًا رائعًا يؤكد أنه ظهر في الفتحة في منتصف المقطع. بعد إعادة ترتيب رفوفك باستخدام هذه الخطوات ، يمكنك وضع أدوات الشراب الخاصة بك في خزانة الخاص بك ، كما تريد وتستمتع بتخزين قهوة القهوة.
نصائح لأنواع أخرى من أرفف الخزانة
اعتمادًا على نمط خزانة المطبخ وأنواع الأرفف التي لديك ، قد تحتاج إلى اتباع نهج مختلف لهذا الاختراق أو تخطيه معًا. إذا كان لديك أرفف أو أدراج انزلاقية متصلة بخزاناتك عبر مسار ، على سبيل المثال ، فإن هذا الاختراق ليس عمليًا. بالتأكيد ، يمكنك إزالة الدرج من المسار ، ولكن لا يوجد سوى مسار واحد لكل درج. مع أرفف الخزانة التقليدية ، هناك العديد من الشقوق بحيث يمكنك ضبط أرففك حسب الحاجة. هذا يجعل نوع خزانة الجرف المنزلق غير متوافق مع اختراق تخزين القدح.
أرفف الأسلاك هي نوع رف شائع آخر موجود داخل خزائن المطبخ. هذا التصميم عادة ما يعمل بشكل جيد مع هذا الاختراق. فقط ارفع الأرفف لأعلى لإزالة الشوكة المرفقة من الثقوب. يمكنك بعد ذلك تحريك الرف إلى ثقوب أعلى أو أقل بواسطة الشوكات لضبط الارتفاع. فقط تأكد من أن الأرفف قد التقطت في مكانها قبل تخزين أكوابك عليها – آخر شيء تريده هو مجموعة من أدوات الشرب المحطمة.