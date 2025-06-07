هل حصلت على مجموعة كبيرة من الأكواب لمشروبات الصباح الساخنة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت تعرف مدى صعوبة تنظيم هذه البرامج الدقيقة. يختار العديد من مالكي القدح القهوة وضعهم بعيدًا في خزانة المطبخ. هذا خيار تخزين ذكي يتيح لك إخفاء الأقداح عن الأنظار وخارجها. ومع ذلك ، سترغب في التأكد من أنك تستفيد من مساحة الخزانة إلى أقصى استفادة إذا اخترت وضع أكوابك هناك. لحسن الحظ ، يمكنك زيادة مساحة الخزانة إلى الحد الأقصى عند تخزين جميع أكواب القهوة الخاصة بك بتعديل بسيط واحد. كل ما عليك فعله هو تحريك أرففك ونقلها لأعلى أو لأسفل لاستيعاب ارتفاع أكوابك.

قد تجد أن بعض أكوابك قصيرة (مثل أكواب السمين الشهيرة) وبعضها أطول. فكر في تحريك أرففك لإنشاء قسم أقصر لتلك الأكواب القصيرة. سيتيح لك اختراق التخزين هذا الاستفادة من كل شبر من مساحة الخزانة ، وبعد تقصير قسم واحد ، ستتمكن من إنشاء قسم تخزين أكبر لأكومك الأطول. يمكنك أيضًا تخزين زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام الطويلة وأي مواد مطبخ طويلة أخرى هناك أيضًا. بعد تحريك الأرفف لإنشاء مساحة أكبر ، قد تجد أن لديك مساحة كافية لإضافة أرفف إضافية إلى خزاناتك.