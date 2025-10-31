زياير ويليامز يعاني من كسر طفيف في الظهر لكنه يقترب من عودة نتس

أصيب زيير ويليامز بكسر “صغير وبسيط للغاية” في الظهر بالإضافة إلى كدمة بعد سقوطه بقوة خلال خسارة نتس يوم الأحد في سان أنطونيو. وبينما قال إنه تعافى بسرعة، فإنه يعلم أنه من المحتمل أن يستمر في اللعب رغم بعض الألم حتى بعد عودته.

سيستمر ويليامز في أخذ الأمور يومًا بعد يوم، وقال القطعة الرئيسية على مقاعد البدلاء إن أمله هو العودة يوم الأحد عندما يستضيف فريق نتس فريق سفنتي سيكسرز.

قال ويليامز لصحيفة The Post يوم الخميس أثناء وجوده في حدث Raising Cane في تايمز سكوير للترويج لقرعة منحوتة يبلغ وزنها 2741 رطلاً: “لقد أغلقني الأمر”. “… لكنه شيء لا يمكن أن يزداد سوءًا. لذا في هذه المرحلة، إنه مجرد شيء يتعلق بتحمل الألم، لذا بمجرد أن يهدأ الألم، لن يكون الأمر مثاليًا أبدًا، على الأقل في الوقت الحالي.

“ولكن طالما كان ذلك كافيًا بالنسبة لي لتجاوز الأمر والشرائح الدفاعية والأشياء، فسوف ألعب”.

يحاول ويليامز، الذي تم اختياره سابقًا في الجولة الأولى في موسمه الثاني مع النيتس، إطلاق مسيرته المهنية، حيث بلغ متوسطه 18.3 دقيقة لكل مباراة هذا العام، وبينما تمكن من الحصول على ست نقاط فقط في اثنتين من المباريات، فقد حقق 25 نقطة الأسبوع الماضي ضد كافالييرز لمساعدة بروكلين على مواكبة منافس المؤتمر الشرقي. مثل المحاربين القدامى الآخرين في القائمة، يمكن أن يظل دوره غامضًا في الفريق الذي جلب خمسة اختيارات مبتدئة في الجولة الأولى هذا الموسم، لكن ويليامز أظهر ما يمكن أن يضيفه عبر 45 مباراة و 63 مباراة مع بروكلين العام الماضي.

بصفته شخصًا أصبح دفاعه نقطة قوة، قال ويليامز إنه يتحمل مسؤولية ما حدث خلال المباريات الثلاث الأولى لفريق نتس، عندما سمحوا بمتوسط ​​128.3 نقطة. من مقاعد البدلاء يوم الأربعاء، شاهد ويليامز بينما قام بروكلين ببعض الخطوات. قال المدرب جوردي فرنانديز: لقد حدوا من هوكس في فترات زمنية تبلغ حوالي ربعين من الوقت، وتحداهم لمواصلة دفع ذلك إلى ثلاثة أرباع قبل أن يصبحوا في النهاية دفاعًا قويًا يستحق المباراة الكاملة.

<br />

قال ويليامز: “يتعلق الأمر فقط بتجميعها معًا لمدة 48 دقيقة، وخفض النزيف”. “لقد تأخرنا بـ 15 أو 20 نقطة، لذا نشاهد الفيلم ونرى ما يمكننا فعله بشكل أفضل لوقف تلك الركضات، عندما نلعب بيأس، نكون في حالة جيدة جدًا يا رجل. نمارس الكثير من الضغط، ونطلب من اللاعبين أن يقلبو الكرة ويسددوا تسديدات سيئة.

قال ويليامز: “لذلك علينا فقط أن نكتشف كيف يمكننا القيام بذلك من القفزة”.

سجل مايكل بورتر جونيور بالفعل ما يقرب من 30 نقطة خلال خمس مباريات هذا العام (اثنتين) كما فعل طوال الموسم الماضي مع ناجتس (ثلاثة)، ولكن بينما اعترف فرنانديز بأنه يحب عدوانيته في طريقه إلى 32 نقطة خلال خسارة نتس أمام هوكس يوم الخميس، فقد انتقد أيضًا تحولات فريق بورتر العالية الأربعة. ارتكب النيتس 16 ضد أتلانتا.

“هذه هي الأشياء التي يمكن أن تكون أفضل، أليس كذلك؟” قال فرنانديز بعد المباراة يوم الخميس. “لقد سجلوا 27 نقطة من أصل 16 دورانًا وسجلنا سبع نقاط فقط من أصل ثمانية. لذلك، فارق 20 نقطة، إنه أمر كبير. أقول دائمًا للاعبين، أعطيهم 14 (دورانًا). كل شيء يتجاوز 14، ليس جيدًا. وإذا كانت دوراناتك هي التي أعطيتها لهم للتو وسجلوا رمية ركنية، فهذا ليس جيدًا. يجب أن تكون قادرًا على قلبها والعودة والحصول عليها”. توقف”