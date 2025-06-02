زيت البذور الاستخفاف الذي يحتوي على أوميغا 3s أكثر من الجوز يمكن أن يقلل من ضغط الدم أيضًا

يجب أن يشمل النظام الغذائي المتوازن الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من العجاف والحبوب الكاملة لفيتاميناتها والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على طاقتك وركض جسمك بسلاسة. تعد الدهون الصحية مهمة للحفاظ على صحة قلبك ومكافحة الالتهاب. تم العثور على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهو نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة ، في الأطعمة مثل سمك السلمون والجوز وبذور شيا.

يمكنك أيضًا العثور على أوميغا 3s في زيوت البذور مثل زيت الكتان. في الواقع ، يعتبر زيت بذور الكتان أحد أكثر المصادر وفرة في أوميغا 3s. لوضعها في منظورها الصحيح ، يمنحك أوقية من الجوز حوالي 2.5 جرام من أوميغا 3 ، في حين أن ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان توفر حوالي 7.25 جرام ، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف.

هل تعتقد أن زيت الزيتون محمل مع أوميغا 3s؟ ليس تماما. في حين أن زيت الزيتون هو دهون غير مشبعة بصحة أحادية ، إلا أنه يحتوي فقط على حوالي 10 ملليغرام من أوميغا 3s. تدعم أوميغا 3s صحة القلب عن طريق خفض الدهون الثلاثية ، وتحسين الدورة الدموية ، والمساعدة في منع جلطات الدم. قد يساعد زيت بذور الكتان في خفض ضغط الدم ، مما يجعله إضافة ذكية إلى روتين صحية.