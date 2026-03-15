سؤال “التسامح” الذي يطرحه سبنسر جونز يحتاج يانكيز إلى الإجابة عليه

تامبا – ماذا لو كان لديك لاعب يقع في مخطط فين لقوة جيانكارلو ستانتون، وسرعة جاز تشيشولم جونيور، وقدرة رايان مكمان الدفاعية؟

يواجه سبنسر جونز تحديًا للوصول إلى هذا الاندماج القوي لأن دوري البيسبول الرئيسي صعب للغاية ويقترب بالفعل من عيد ميلاده الخامس والعشرين في مايو مع عدم وجود أي لاعب في MLB ولا توجد فكرة واضحة عن متى سيحصل على المركز الأول.

ولكنه تذكير بما هو مغري بشأن جونز – الاحتمال الدائم والمرشح التجاري، لأن هؤلاء اللاعبين الثلاثة لا يقدمون تلميحات حول مجموعة مهاراته فحسب، بل يبرزون أيضًا أنه إذا كان لديك أدوات الدوري الرئيسية أعلى من المتوسط ​​في مناطق معينة، فسيكون هناك تسامح مع معدلات الإضراب غير المريحة.

وهو ما يقودنا إلى السؤال الذي طرحته على المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء الرياضة – ما هو معدل الضربات التي يعتبرها جونز لاعبًا مقبولاً إذا كان يجلب المهارات الأخرى … وفي أي شيء لا يكون كذلك؟ هل يمكنك العيش معه عند 27.9 بالمائة من تشيشولم؟ مكمان 33.5؟ ستانتون 34.2؟